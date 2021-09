USA vor 9 Stunden

Ein Trauma, das nie verschwindet: Drei Menschen erzählen, wie die Anschläge vom 11. September bis heute ihr Leben prägen

Vor 20 Jahren kam der Terror nach New York – am 11. September 2001 steuerten Al-Qaida-Terroristen zwei Flugzeuge in das World Trade Center. 3000 Menschen starben – und für viele Überlebende änderte sich ihr Leben für immer. Hier erzählen drei von ihnen ihre Geschichte.