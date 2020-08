Der Kabarettist war kürzlich von den Querdenkern in Stuttgart einladen worden – aus Versehen. Im Interview erzählt er, wie es dazu kam und wie daraus einer der stärksten Momente des Corona-Jahres wurde.

Herr Schröder, vor einigen Tagen traten Sie bei den Querdenkern in Stuttgart auf. Ihr erster Satz war ein echter Knaller, Sie sagten da: “Mein Name ist Schröder, ich komme aus dem Mainstream.“ Wie kommt man darauf?Über mich wurde in den