Fröhliche Ostern! So steht es auf den meisten Glückwunschkarten, die der hiesige Supermarkt am Rollständer anbietet. Darauf abgebildet kunterbunte Ostereier und hüpfende Häschen. Wie niedlich! Versuchen Sie mal, solch eine Karte an eine ukrainische Familie zu schicken. Ich habe mich für eine Karte mit bunten Eiern, die Maske tragen, entschieden. Ganz ohne Spruch.

An einem Grab steht eine Darstellung des gekreuzigten Jesus. Der Tod am Kreuz gehört zum Osterfest dazu.

Dieses Osterfest findet in einer eigenartigen Mischung statt: Einerseits ist Corona zumindest vorerst auf dem Rückzug, die Maßnahmen sind gefallen und es kehrt wieder Leben ein in Lokalen, Tierparks und Theatern, die Frühlingssonne scheint; gleichzeitig fallen in Europa täglich Bomben, Menschen sterben, sind auf der Flucht. Fröhliche Ausgelassenheit will sich da nur schwer einstellen. Aber mit Fröhlichkeit hatte Ostern seit jeher wenig zu tun.

Mehr mit Schmerz und Leid zu tun, als einem lieb ist

Auch wenn das heute ein wenig aus dem Fokus geraten ist, handelt es sich bei Ostern ja nicht bloß um eine Geschenkorgie in Pastellfarben, um Eiersuche und Schokohasennaschen. Der tiefere, religiöse Sinn dahinter hat mehr mit Schmerz und Leid zu tun, als einem lieb ist: Der Verrat, das einsame Leiden, der Tod am Kreuz, später das leere Grab, das Wunder der Auferstehung, der Sieg des Lebens über den Tod. Das sind Schilderungen von metaphysischer Dramatik, die mit dem Adjektiv fröhlich nicht in Einklang zu bringen sind. Die Osterbotschaft ist froh, nicht fröhlich.

Der Kurzurlaub ab Karfreitag hat seine Berechtigung

Aber was sagt uns das heute noch? Ostern darf als das am wenigsten verstandene wichtige christliche Fest gelten. Und in Deutschland sind, wie die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland, gegründet von der religionskritischen Giordano-Bruno-Stiftung, in dieser Woche vermeldete, nicht einmal mehr die Hälfte der Menschen Kirchenmitglieder.

Der Mehrheit der Deutschen findet Ostern wohl vor allem deshalb schön, weil die Familie zusammenkommt, man entspannte (und fröhliche!) Stunden mit den Enkeln beim Eiersuchen im Garten verbringt, oder weil sich die christlichen Feiertage aufs Vortrefflichste zu einem Kurzurlaub zusammenfügen lassen.

Daran ist übrigens auch nichts schlecht. Die kleine Verschnaufpause in unserer schnelllebigen, von Krisen durchzogenen, arbeitsverdichteten Welt haben wir nötig. Die Zeit mit der Familie, mit Freunden ist wichtig – während der zwei Corona-Jahre haben wir sie schmerzlich vermisst. Auch all diese Dinge machen uns froh.

Für alle jene aber, die sich trotz fortgesetzter Missbrauchsskandale der Kirchen, vor allem aber trotz allgemein schwindender Relevanz von Religion in einer individualistischen Welt, noch zum Christentum hingezogen fühlen, hat es in diesem Jahr etwas zu bieten: Die Osterbotschaft ist vor allem eine Hoffnungsbotschaft – die, dass sich zum Schluss das Leben durchsetzt. Hoffnung können wir gerade gut gebrauchen, auch in uns selbst.

Was können wir selbst tun?

Wer glaubt, fragt sich vielleicht, wie Gott diesen Krieg zulassen kann. Doch besser sollten wir uns fragen, wo unsere Verantwortung liegt. Es war schließlich unsere Bequemlichkeit, die zur Abhängigkeit von russischem Gas und Öl geführt hat, die dafür gesorgt hat, das Putins Kriegskasse voll und voller wurde – und die uns daran gehindert hat, für unseren eigenen Energiehunger Verantwortung zu übernehmen und für den nötigen Ausbau erneuerbarer Energien zu sorgen.

Die Naivität im Umgang mit Russland kann man nun Altkanzlerin Angela Merkel oder dem Bundespräsidenten vorwerfen, vernünftiger wäre es, den Kreis der Verantwortlichen deutlich größer zu ziehen. Die Lieferverträge waren ja kein Geheimnis, sie haben nur niemanden interessiert – auch die Medien oder den politischen Gegner nicht.

Tatsächlich ist Russland als Wirtschaftspartner auch keine Ausnahme von der Regel. Unser wirtschaftlicher Erfolg, unser Wohlstand beruhen auch darauf, dass wir in aller Welt billig Energie und Rohstoffe einkaufen, oft ohne Ansehen der Menschenrechtslage.

Moral und Erfolg gehören zusammen

Was hat das jetzt mit der christlichen Botschaft zu tun? Es besteht zumindest Hoffnung, dass Deutschland diese gedankenlose Einkaufspolitik überdenkt. Wann, wenn nicht jetzt, wäre der richtige Zeitpunkt dafür? Denn der Ukrainekrieg zeigt, dass Moral und Erfolg keine Gegensätze sein müssen, ja dass sie sich sogar gegenseitig bedingen können.

Jetzt fällt uns wirtschaftlich auf die Füße, was zuvor aus Opportunismus entschieden wurde. Wenn das Schlagwort von der Zeitenwende ernst gemeint war, gehört auch dazu, dass wir dieses Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen.