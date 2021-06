Schweiz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Die Schweiz wird über präventive Anti-Terror-Maßnahmen abstimmen: Was sich der Bundesrat davon erhofft und welche Befürchtungen Kritiker haben

Die Schweiz ist auf dem Weg, das schärfste Anti-Terror-Gesetz Europas zu beschließen. Am 13. Juni soll das Volk entscheiden, ob die Polizei künftig schon früh zu Überwachungsmaßnahmen greifen, der Staat sie von der Ausreise abhalten oder Richter sie präventiv in Hausarrest sperren dürfen. Kritiker fürchten einen Überwachungsstaat. Darum geht es in dem geplanten Gesetz.