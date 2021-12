Die neue Bundesregierung hat die Amtsgeschäfte übernommen, in den Ministerien sind die wichtigsten Posten vergeben, im Bundestag die Ausschüsse weitestgehend besetzt. Dabei haben die Bundestagsabgeordneten aus Südbaden einige Schlüsselpositionen übernommen. Wer nun wo eine Rolle spielt.

Parlamentarische Staatssekretäre

Rita Schwarzelühr-Sutter

Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) war Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, jetzt übernimmt sie das Amt im prestigereichen Innenministerium. | Bild: Christoph Soeder

Die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Waldshut war bisher parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium. Mit dem Regierungswechsel zieht die 59-jährige Rita Schwarzelühr-Sutter ins wichtige Innenministerium um.

Auf die neue Aufgabe freut sich die erfahrene Bundestagsabgeordnete. „Gerade in dieser Zeit, in der man wirklich Sorge hat, dass unsere Demokratie verstärkt angefeindet wird, ist das ein sehr wichtiges Ministerium“, betont sie. Rechtsextremismus sieht sie darin als größte Bedrohung, wie sie im SÜDKURIER-Interview schildert.

Benjamin Strasser

Benjamin Strasser (FDP) wird erstmals Parlamentarischer Staatssekretär im Justizministerium. Der Anwalt aus Berg bei Ravensburg bringt dafür das nötige Fachwissen mit. | Bild: Wolfgang Kumm

Der FDP-Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Ravensburg wird zum Parlamentarischen Staatsekretär von Justizminister Marco Buschmann. Rechtsanwalt Benjamin Strasser hatte sich schon zuvor im Innenausschuss und dem Untersuchungsausschuss zum Anschlag am Breidscheidplatz einen Namen gemacht. Buschmann lobte bei der Ernennung Strassers dessen Kompetenz für das Amt. „Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm“, sagt Strasser über seine neue Aufgabe.

Er hatte sich auf Parlamentsarbeit im Innenausschuss eingestellt. Den hat er jetzt aufgegeben, stattdessen vertritt er den Minister künftig im Rechtsausschuss. Gesetzgeberisch mitwirken will Strasser aber dennoch: „Ich werde niemand sein, der nur vom Zettel abliest“, macht er klar.

Der Jurist will den Koalitionsvertrag mit Leben füllen, die anlasslose Datenspeicherung beenden und im Anti-Terror-Bereich sowie der Opferbetreuung neue Gesetze auf den Weg bringen. Bei Verhandlungen in Brüssel soll er den Minister vertreten. Darauf freut sich Strasser.

Führungsposten in der Fraktion oder der Partei

Agnieszka Brugger

Agnieszka Brugger (Grüne) bleibt stellvertretende Fraktionsvorsitzende und sitzt im Verteidigungsausschuss. | Bild: Anne Hufnagl

Die Grünen-Bundestagabgeordnete, die seit 2009 dem Bundestag angehört, hat trotz Regierungsbeteiligung ihrer Partei kein Spitzenamt bekommen. Agnieszka Jurisch bleibt aber stellvertretende Fraktionsvorsitzende in ihrer Fraktion, zuständig für den Bereich der internationalen Politik und der Menschenrechte. Zudem sitzt sie im Verteidigungsausschuss, im Auswärtigen Ausschuss hat sie einen Stellvertreterplatz.

Dem SÜDKURIER sagt sie: „In der neuen Rolle der Regierungsverantwortung möchte ich dafür sorgen, dass aus dem guten Koalitionsvertrag reale Politik wird, die sich Frieden, Sicherheit und Menschenrechten verpflichtet fühlt.“ Zu den Projekten, die sie umsetzen will, gehören unter anderem ein strengeres Rüstungsexportkontrollgesetz und eine „gut ausgestattete Bundeswehr, die entschieden gegen die Feinde der Demokratie in ihren Reihen“ vorgeht.

Im ländlichen Raum will sie die Digitalisierung, Mobilität, Naturschutz und Landwirtschaft miteinander vereinbaren. „Schon jetzt hat sich meine Arbeit stark verändert, denn die Möglichkeiten mitzugestalten sind deutlich größer“, sagt sie. „Ganz besonders freue ich mich auf die weiterhin enge und sehr gute Zusammenarbeit mit unserer Außenministerin Annalena Baerbock“, so Brugger.

Thorsten Frei

Thorsten Frei (CDU) wird Parlamentarischer Geschäftsführer der Union und damit die rechte Hand von Fraktionschef Ralph Brinkhaus. | Bild: Kay Nietfeld

Der 48-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wurde zum Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gekürt. Damit gibt Thorsten Frei zwar seinen Posten als bisheriger Fraktionsvize auf, wird aber zur rechten Hand von Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus. „Das Amt bringt große Gestaltungsmöglichkeiten mit sich. Dadurch kann ich einen großen Beitrag zur Erneuerung unserer Partei leisten. Auf diese Herausforderung freue ich mich außerordentlich“, sagte Frei dem SÜDKURIER.

Seine neue Aufgabe beschreibt er so: „Meine Aufgabe ist es, den reibungslosen Ablauf der internen Fraktionsarbeit, die erfolgreiche Vertretung unserer Interessen im Parlament gegenüber den anderen Fraktionen und die Bündelung unserer Aktivitäten als Fraktion nach innen und außen sicherzustellen.“

Zudem ist er Mitglied im Ältestenrat des Bundestags.

Andreas Jung

Andreas Jung (CDU) will in den Bundesvorstand der Union einziehen. Entschieden wird aber erst im Januar beim Bundesparteitag. | Bild: via www.imago-images.de

Der Konstanzer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung ist für den Posten des stellvertretenden Bundesvorsitzenden in der Union nominiert. Die Entscheidung fällt aber erst im Januar beim digitalen Parteitag.

Jung begründet seine Kandidatur so: „Wenn wir uns neu aufstellen, dann muss neben den Themen Wirtschaft und soziale Sicherheit auch Klima und Umweltschutz von vorne herein vertreten sein – nicht nur in Krisenzeiten“, so Jung. Die Aufgabe traue er sich zu, es sei aber auch „ein großer Schritt“, an die Bundesspitze der Partei zu treten.

Dafür gibt der 46-Jährige sogar seinen Posten als Vizefraktionsvorsitzender auf. Mitmischen kann er beim Thema Umweltschutz aber trotzdem noch, seinen Sitz im Ausschuss für Klimaschutz und Energie bekommt er dafür wieder. Ihn hatte er schon 2005 bis 2013 inne. Seit 2001 ist er auch im Landesvorstand der CDU in Baden-Württemberg, zudem ist er Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Bundestag.

Alice Weidel

Alice Weidel (AfD) wurde als Bundestagsfraktionsvorsitzende im Amt bestätigt. | Bild: Christoph Schmidt

Die AfD-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Bodensee, Alice Weidel, bleibt im Amt der Co-Fraktionsvorsitzenden. Die 42-Jährige ist zudem Sprecherin des Landesverbands Baden-Württemberg und stellvertretende Sprecherin im Bundesvorstand.

Über ihre zweite Legislaturperiode sagt Weidel dem SÜDKURIER: „Ich freue mich, nun mit Tino Chrupalla, weiterhin der AfD-Fraktion vorstehen zu dürfen. Die Wahlperiode stellt die AfD-Fraktion vor neue Herausforderungen. Ich freue mich, wenn wir im neuen Jahr tatkräftig durchstarten können und wieder deutliche Akzente setzen können“, so Weidel. „Das vehemente Eintreten für die Bürgerrechte wird unsere Politik bestimmen“, kündigte sie an.

Neu im Bundestag

Takis Mehmet Ali

Takis Mehmet Ali (SPD) ist als neuer Abgeordneter direkt in den Arbeitsausschuss eingezogen – eine wichtige Aufgabe für den Sozialdemokraten. | Bild: SPD Lörrach

Der 30-jährige Takis Mehmet Ali aus dem Wahlkreis Lörrach-Mülheim ist neu im Bundestag Dem SÜDKURIER sagt er über seine neue Aufgabe: „Es fühlt sich sehr gut an, auf einmal so nah dran zu sein und Teil einer Regierungsfraktion zu sein, in der man aktiv mitgestalten kann.“ Was er nicht erwartet hatte, war die hohe Organisationsarbeit, weil seit zwölf Jahren keinen SPD-Bundestagsabgeordneten mehr aus dem Wahlkreis entsenden. Mehmet Ali musste deshalb erst wieder ein Wahlkreisbüro aufbauen, „wie ein Unternehmer, der alles aufbauen muss“, sagt er und lacht.

Im Bundestag vertritt er die SPD künftig im Arbeitsausschuss. Für ihn als Neuling sei das ein Vertrauensbeweis, sagt er. Er sei stolz auf seinen neuen Posten. In den Arbeitsausschuss wollte Mehmet Ali unbedingt, sagt er. Der 30-Jährige hat argumentiert, dass er in einer Einrichtung der Behindertenhilfe tätig war und mit dem paritätischen Wohlfahrtverband vertrat. Derzeit promoviert er in der Sozialmedizin. „Ich kann aus der Praxis etwas mitbringen“, betont er. Seine erste Rede über das Bürgergeld hatte er schon gehalten, sagt er.

Als Stellvertreter ist er zudem im Finanzausschuss. „Das hat mich noch mehr erstaunt“, so Mehmet Ali. Auch, wenn er keine tragende Rolle darin spielt, will er sich einbringen, erklärt er. Er wolle unterstützen und zuarbeiten.

Diana Stöcker

Diana Stöcker (CDU) folgt auf Armin Schuster, der an die Spitze des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wechselte. Im Ausschuss für Gesundheit hat sie gleich eine in der Pandemie maßgebliche Aufgabe übernommen. | Bild: Jürgen Weisheitinger

Die ebenfalls aus dem Wahlkreis Lörrach-Mülheim stammende CDU-Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker zieht erstmals in den Bundestag ein. Dem SÜDKURIER sagt sie über ihr Mandat: „Es ist immer noch ein sehr bewegendes Gefühl im Plenarsaal unter der Reichstagskuppel sitzen und an den Debatten teilhaben zu dürfen. Für mich ist es ein wichtiger Teil gelebter Demokratie.“

Im neuen Bundestag vertritt die 51-Jährige die CDU im Gesundheitsausschuss, als Stellvertreterin auch im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik. Der Gesundheitsausschuss war ihr Wunsch und sie sei froh, dass es geklappt hat, so Stöcker.

„In diesen Zeiten ist es natürlich sehr spannend, an der Entscheidungsfindung und gesetzgebenden Prozessen unmittelbar mitzuwirken.“ Themen, die ihr wichtig sind und die sie angehen will: der Pflegekräftemangel, die Produktion von Medikamenten in Deutschland. Auch das Thema Bildung sei ihr ein „Herzensanliegen“, das sie als stellvertretendes Mitglied mit fördern will.

Ann-Veruschka Jurisch

Ann-Veruschka Jurisch (FDP) sitzt im wichtigen Innenausschuss und im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. | Bild: Eva Marie Stegmann

Die Konstanzer Juristin Ann-Veruschka Jurisch ist für die FDP erstmals in den Bundestag eingezogen, wo sie direkt einen Platz im wichtigen Innenausschuss ergattert hat. Zudem sitzt sie im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Die 49-Jährige sagt dem SÜDKURIER: „Ich finde es immer noch toll, es ist etwas Besonderes, wenn ich ins Plenum gehe“, sagt Jurisch.

In den Europaausschuss wollte Jurisch unbedingt, „darauf freue ich mich besonders“. Ein Herzensthema ist ihr dabei die Schweiz, das Verhältnis mit dem Nachbarland sei für die Region sehr wichtig. Den Innenausschuss hatte sie nicht auf dem Radar, sagt sie, glaubt aber, dass es sich gut ergänze. Das Thema „Ehrenamt“ werde ihr wahrscheinlich zugesprochen. Sie fände es wichtig, dass es mehr Vergünstigungen für Ehrenamtliche gebe, erklärt Jurisch.

Lina Seitzl

Lina Seitzl (SPD) ist als Neuling im Bundestag gleich in zwei Ausschüssen vertreten, sowohl im Bildungsausschuss als auch im Umweltausschuss. | Bild: Maximilian König

Die Sozialdemokratin Lina Seitzl, gebürtig aus Lörrach, vertritt erstmals den Wahlkreis Konstanz im Bundestag: „Es ist ein gutes Gefühl“, sagt Seitzl über ihr Mandat. Im Bundestag sitzt die bisherige wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni St. Gallen für die SPD im Umweltausschuss und im Bildungsausschuss.

Über ihre neuen Aufgaben sagt die 32-Jährige: „Meine inhaltliche Arbeit fängt jetzt erst an, ich freue mich darauf.“ Als Wissenschaftlerin hat sie in den vergangenen Jahren bereits Expertise gesammelt, „für die Bildungsgerechtigkeit bin ich in die SPD eingetreten“, so die Abgeordnete. Im Umweltausschuss will sie die Wahrung der Naturschutzgebiete in der Region mit der angesiedelten Landwirtschaft vereinbaren.

Zwei große Ausschüsse als Neuling im Bundestag, das empfindet Seitzl als „Ehre“: „Offensichtlich traut mir die Fraktion das zu“, so die Sozialdemokratin. Beides unter einen Hut zu bringen, werde organisatorisch eine Herausforderung, gesteht sie ein.

Maria-Lena Weiss

Maria-Lena Weiss (CDU) tritt in die Fußstapfen von Volker Kauder, der nicht mehr antrat. Sowohl im Rechtsausschuss und im Klimaausschuss hat sie einen Sitz bekommen. | Bild: Michael Kienzler

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss vertritt in Nachfolge von Volker Kauder den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen. Dem SÜDKURIER sagt die Unionspolitikerin: „Jeder Tag meiner Arbeit als Bundestagsabgeordnete macht mir nach wie vor große Freude. Die Herausforderungen, vor denen wir gerade jetzt mitten in der vierten Pandemiewelle stehen, sind enorm.“

Weiss sitzt in zwei Ausschüssen, dem Rechtsausschuss und dem Ausschuss für Klimaschutz und Energie. „Ich freue mich sehr, dass nun im neuen Jahr auch die Arbeit in den Fachausschüssen beginnt.“ Als Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Energierecht und einer 15-jährigen Berufserfahrung bringt sie Erfahrung in den Bereichen mit.

Derya Türk-Nachbaur

Derya Türk-Nachbaur (SPD) zog erstmals in den Bundestag ein, sie sitzt im Ausschuss für Menschenrechte und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. | Bild: phototek.net

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur ist erstmals für den Schwarzwald-Baar-Kreis in den Bundestag eingezogen. Dort übernimmt die 48-Jährige zwei Sitze in Ausschüssen – zum einen im Ausschuss für Menschenrechte, zum anderen im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe. „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgabe, weil ich durch meine Arbeit hier viel für die Unternehmen im Schwarzwald-Baar-Kreis erreichen kann“, so Türk-Nachbaur.

„Durch meine Mitgliedschaft im Ausschuss für Menschenrechte und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe beschäftige ich mich sehr intensiv mit Querschnittsthemen, die in den kommenden Jahren wichtig sein werden. Man merkt schon jetzt, dass die Koalitionäre in Berlin mit einem frischen Wind an schwierige Themen gehen, die lange liegengeblieben sind. Das motiviert mich ungemein“, so die SPD-Abgeordnete.

Volker Mayer-Lay

Volker Mayer-Lay folgt auf Lothar Riebsamen, der nicht mehr antrat. Im Bundestag sitzt er im Umweltausschuss. | Bild: CDU Bundestagsfraktion

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Mayer-Lay zog in Nachfolge von Lothar Riebsamen erstmals in den Bundestag ein für den Wahlkreis Bodensee. „Ich habe mich im Bundestagsbetrieb gut eingefunden und will mich nun schnellstmöglich in meine Fachgebiete einarbeiten“, sagt er dem SÜDKURIER – auch wenn die Opposition nicht „den Gestaltungsspielraum“ biete, den er sich wünsche. Der gebürtige Überlinger und Rechtsanwalt sitzt dort im Ausschuss für Umwelt.

Über seine neue Aufgabe sagt der 40-Jährige: „Tatsächlich freue ich mich sehr, Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz zu sein“, so Mayer-Lay. Für die Region biete der Ausschuss große Chancen. „Als neuer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion für Verbraucherschutz habe ich ein äußerst verantwortungsvolles Schwerpunkt-Thema erhalten“, ergänzt er. Zudem ist Mayer-Lay als Stellvertreter im Auswärtigen Ausschuss benannt worden.

Heike Engelhardt

Heike Engelhardt (SPD) ist erstmals im Bundestag. Sie bekommt einen Platz im wichtigen Gesundheitsausschuss sowie im Ausschuss für Menschenrechte. | Bild: Maximilian König

Auch der Sozialdemokratin Heike Engelhardt aus dem Kreis Ravensburg ist der Sprung in den Bundestag erstmals gelungen. „Es erfüllt mich mit Demut, wenn ich in den Plenarsaal komme“, sagt die 60-Jährige über ihr neues Mandat. Sie empfinde es als „große Ehre“, gewählt worden zu sein und für das Land abstimmen zu dürfen.

Die Redakteurin und Lehrerin bringt viel Lebenserfahrung mit, im Bundestag wird die 60-Jährige im wichtigen Gesundheitsausschuss sowie im Ausschuss für Menschenrechte eine Stimme haben, als Stellvertreterin ist sie zudem im Innenausschuss nominiert.

Dass sie in ihrem Wunschausschuss Gesundheit landete, beflügele sie. „Wir müssen weitere Möglichkeiten finden, die Pandemie zu bekämpfen“, sagt die Abgeordnete. Grundsätzlich will sie in ihrer neuen Rolle aber die Therapiebedingungen in der Psychiatrie verbessern, im Menschrechtsausschuss die Rechte von Frauen und Mädchen stärken.

Weitere Abgeordnete im Bundestag

Christoph Hoffmann

Christoph Hoffmann (FDP) sitzt im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. | Bild: stephanie trenz

Der FDP-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Lörrach-Mülheim ist seit 2017 im Bundestag, in der neuen Legislaturperiode ist er entwicklungspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag. Seinen Platz im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit behält der 64-Jährige.

Felix Schreiner

Felix Schreiner (CDU) bleibt im Verkehrsausschuss. | Bild: CDU Kreisverband Waldshut

Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Waldshut vertritt die Union im Verkehrsausschuss. Der 35-Jährige ist seit 2017 im Bundestag, im Ausschuss sitzt er nun zum zweiten Mal. „Ich freue mich, dass mich die CDU/CSU-Fraktion erneut für den Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages nominiert hat“, so Felix Schreiner. Die Mobilitätspolitik sieht er als Schwerpunkt seiner politischen Arbeit.

Axel Müller

Axel Müller (CDU) bleibt im Rechtsausschuss. | Bild: Tobias Koch

Der erfahrene CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Ravensburg behält seinen Sitz im Rechtsausschuss. Als Stellvertreter ist er im Innen- und im Gesundheitsausschuss vorgemerkt. Seine ständigen Sitze im Ausschuss für Inneres und Heimat sowie im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union verliert er. Der 58-jährige Jurist sitzt seit 2017 im Bundestag.