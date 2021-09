Der Impffortschritt in den einzelnen Bundesländern ist ein Mysterium. Wer auf die Deutschlandkarte des Robert-Koch-Instituts schaut, erblickt eine ziemlich klare Ost-West und Nord-Süd Spaltung. Wobei im Norden und Westen das Impfen deutlich besser klappt als im Süden und Osten. Warum Sachsen mit 52,8 Prozent (Stand 10. September) vollständig Geimpften Schlusslicht ist, darüber wurde gerade erst wieder trefflich spekuliert. Klar ist: Die eine Erklärung gibt es nicht. Auch Baden-Württemberg steht mit 60,7 Prozent vollständig Geimpften bescheiden da.

Warum aber liegt Bremen mit 71,8 Prozent einsam in Führung? Der Stadtstaat ist sonst nicht gerade für Spitzenpositionen bekannt: So lag die Arbeitslosenquote im Jahr 2020 bei durchschnittlich 11,2 Prozent – und damit höher als in allen anderen Bundesländern. Was also macht Bremen beim Impfen besser als der Rest der Republik, wollte der SÜDKURIER wissen und fragte in der Hansestadt nach.

Alle Über-60-Jährigen bekamen in Bremen einen Termincode

Nach Angaben des Bremer Senats für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz liegt das Erfolgsgeheimnis jedenfalls nicht etwa darin, dass Bremen mehr Impfstoff als andere Bundesländer zugeteilt bekommen hätte.

Aber die Hansestadt hat sich von Anfang an konsequent um die Impfwilligen gekümmert – und nicht, wie beispielsweise in Baden-Württemberg mit komplizierten Anmeldeverfahren frustriert. Prio-Gruppen seien nach und nach informiert worden. Und alle Über-60-Jährigen erhielten einen Brief mit einem persönlichen Termincode – und innerhalb von maximal zehn Tagen dann den vereinbarten Ersttermin.

Mit dem Impf-Truck zu den Menschen

„Wir sind früh in strukturell benachteiligte Stadtteile gegangen und haben dort mehrere Tage geimpft“, erläutert die Pressestelle weiter. So habe man Gesellschaftsbereiche erreicht, die sich sonst eventuell nicht so schnell hätten impfen lassen.

Seit Mai kommt mehrmals in der Woche der Impf-Truck – ein Impfzentrum auf Rädern – zu den Menschen, geimpft wird ohne Anmeldung. Ebenfalls Anfang Mai habe man den Bürger ermöglicht, über Registrierungslisten binnen Stunden einen Impftermin zu bekommen.

Bremen setzt also auf möglichst niedrige Hemmschwellen – aber zuletzt auch auf ein bisschen Druck: „Bereits seit Anfang August gibt es eine offene Impfaktion auch im Impfzentrum. Seit dem 18. August sogar mit freier Impfstoffwahl“, schreibt ein Sprecher. Diese Aktion werde vor allem nach Einführung der 3G-Regel besonders gut angenommen.