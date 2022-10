Sie können ja noch richtig streiten, die Grünen! Nach zwei Tagen beim bis zur Langeweile harmonische Bundesparteitag in Bonn konnte man daran schon zweifeln.

Selbst die Atomkraft-Verlängerung ging am Freitag weitgehend spannungsfrei über die Bühne. Nur nicht den eigenen Ministern in den Rücken fallen, nur Verantwortung demonstrieren – das war die Devise.

Bloß nicht mit Fridays for Future verscherzen

Am Sonntag ist dann bei Lützerath auf einmal alles anders. Wie sich zeigt, sind die jüngeren Allianzen für die Partei inzwischen die bedeutenderen: Mit den jungen Klimaschützern von Fridays for Future will man es sich nicht verscherzen. Doch es geht nicht nur um die Außenwirkung. Die Klimaziele treffen den Kern des Versprechens der Ökopartei.

Interview Johannes Kretschmann über Robert Habeck: „Die große Mehrheit der Partei verehrt ihn“ Das könnte Sie auch interessieren

Ganz schwierig, wenn man ausgerechnet da Abstriche machen muss. Am Ende siegt dann doch ganz knapp der Pragmatismus, den eine Regierungspartei eben auch braucht. Alles andere wäre ein Desaster für die grünen Koalitionäre in NRW gewesen. Die Partei lebt, bisweilen gefährlich.