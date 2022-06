Es kommt selten vor, dass Geschichtsbücher Aufsehen erregen. Vor zehn Jahren gelang dies dem australischen Historiker Christopher Clark. In seinem vielzitierten Werk „Die Schlafwandler“ schildert er, wie Europas Großmächte 1914 in den Ersten Weltkrieg stolperten, weil sich die Regierenden die Folgen ihrer Entscheidungen nicht klar machten.

Scholz will nicht Kaiser Wilhelm sein

Das Buch hat offenbar auch beim deutschen Bundeskanzler nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ende April sagte Olaf Scholz offen, warum er in seiner Ukraine-Politik so zögerlich ist. „Ich bin nicht Kaiser Wilhelm“, soll Scholz im Koalitionsausschuss erklärt haben. Anders als Deutschlands letzter Monarch wolle er unser Land nicht aus Versehen in einen Krieg rutschen lassen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (l-r, SPD), Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew. Scholz will nicht die Fehler Kaiser Wilhelms machen im Umgang mit dem Ukraine-Krieg. | Bild: Kay Nietfeld, dpa

Auch wenn Scholz mächtig unter Druck steht, ist gegen diese Bedächtigkeit nichts einzuwenden. Gerade in Kriegszeiten braucht es Regierungschefs, die vorsichtig sind und Risiken abwägen. Aber heißt das, dass alle, die einen härteren Kurs gegenüber Russland fordern, schlafwandeln wie einst Wilhelm II.?

Historiker Clark warnt vor Vergleich

Interessanterweise warnt Christopher Clark davor, den Krieg in der Ukraine mit der Lage am Vorabend des Ersten Weltkriegs zu vergleichen. 1914 war Europa in zwei Machtblöcke mit unentwirrbaren Bündnisverpflichtungen geteilt. Die vorherrschende Ideologie war der Nationalismus, zu allem Überfluss benebelte ein naiver Kommisskult die Köpfe. Ein Revolverattentat auf den Thronfolger von Österreich-Ungarn in Sarajevo war der Funke, der das Pulverfass in die Luft jagte.

Heute ist die Situation eine andere. Der russische Einmarsch in die Ukraine spaltet Europa nicht, er eint es. Der einsame Mann im Kreml hat, von wenigen Wackelkandidaten abgesehen, im Westen keine Verbündeten. Russland ist isoliert. Gerade jene Länder, die sich von Putin besonders bedroht fühlen, sehen sich nicht an den Ersten Weltkrieg erinnert, sondern an den Zweiten.

Warum Osteuropäer an Hitler denken

Polens Präsident Andrzej Duda sagt es klipp und klar. „Hat jemand während des Zweiten Weltkriegs mit Adolf Hitler gesprochen?“, so seine Reaktion auf die Anrufe von Olaf Scholz und Emmanuel Macron in Moskau. Nicht nur bei den um ihr Überleben kämpfenden Ukrainern, sondern auch in Polen, Litauen, Estland und Lettland ruft Putins Überfall alte Traumata wach. Die Massengräber in Butscha, Irpin und Mariupol erinnern sie an den Horror, den Hitlers Truppen in Osteuropa verbreiteten.

Anwohner stehen vor zerstörten Wohnhäusern in Borodjanka. Vor allem nach dem Rückzug der Russen aus den nordwestlich von Kiew gelegenen Vororten Butscha, Irpin, Hostomel und Borodjanka hatten Bilder von offensichtlich Hingerichteten weltweit für Entsetzen gesorgt. | Bild: Kay Nietfeld, dpa

In ihren Augen gibt es nichts zu verhandeln: Vorbei ist der Krieg erst dann, wenn Putin ihn verliert.

So erklärt sich auch, warum Scholz und Macron weiter Misstrauen entgegenschlägt, trotz ihrer Reparaturversuche beim gemeinsamen Kiew-Besuch. Gerade der Osten Europas blättert bei dem Versuch, den Frieden zu retten, im Geschichtsbuch.

Die gescheiterte Beschwichtigungspolitik wiederholen?

1938 glaubten britische Beschwichtigungspolitiker, den Krieg abgewendet zu haben, als sie Hitler Zugeständnisse machten und ihm die Tschechoslowakei zum Fraß vorwarfen. Ein Jahr später stellte sich heraus: Es war der Weg in die Katastrophe. Hitler sah, dass Europa einknickte, und fühlte sich in seinen Plänen bestätigt.

Wladimir Putin, Präsident von Russland, hält während seines Besuchs des Kosmodroms Wostotschny eine Rede in einer Raketenmontagehalle hält. | Bild: vgeny Biyatov/Pool Sputnik Kremlin/dpa

Putin also als zweiter Hitler? Auch dieser Vergleich verbietet sich, denn er läuft auf eine Instrumentalisierung von Geschichte hinaus. Der Kremlchef überfällt andere Länder, zertrampelt den Frieden in Europa und hat in der Ukraine ungeheuerliche Verbrechen zu verantworten. Aber er plant, allem Grauen zum Trotz, keinen Holocaust. Gerade Deutsche sollten daher mit ihrer Nie-wieder-Auschwitz-Rhetorik vorsichtig sein.

Putin hat ein ganz anderes historisches Vorbild

Seinen Ansprachen nach zu urteilen, eifert Putin nicht Hitler nach, auch nicht Stalin, sondern Peter dem Großen. Ihn treibt der wahnwitzige Versuch, den Zerfall der Sowjetunion rückgängig zu machen und das russische Reich zu der imperialen Größe vergangener Jahrhunderte zurückzuführen. Was das bedeutet, erfahren derzeit die Menschen in der Ukraine. Die Nachbarn in Polen und im Baltikum ahnen es düster.

Russland Wer könnte Wladimir Putins Erbe werden? Diese fünf Männer stehen parat Das könnte Sie auch interessieren

Daher braucht es keine historischen Anleihen, um Putin entgegenzutreten. Es reicht ein illusionsloser Blick nach vorne – so wie ihn der russische Exil-Oppositionelle Michail Kasjanow beschrieben hat, ein Weggefährte des 2015 ermordeten Präsidentschaftskandidaten Boris Nemzow. Der 64-Jährige, in Putins Anfangsjahren Ministerpräsident in Moskau, prophezeit verheerende Folgen für Europa, wenn die von Russland angegriffene Ukraine den Krieg verlieren sollte: In diesem Fall seien die baltischen Staaten als nächstes dran. Der Krieg wird dann unweigerlich zu einem Krieg gegen die Nato.

Abwenden lässt sich dieses Schreckensszenario nicht mit Zugeständnissen an den Kremlchef, sondern nur mit einer entschlossenen Unterstützung seiner Opfer. Der Weg ist nicht frei von Risiken. Die Ukraine ihrem Schicksal zu überlassen, ist es noch viel weniger.