Politik vor 10 Stunden

Die AfD ist nach der Bundestagswahl stärkste Kraft in Sachsen. Wie kam es dazu? Auf den Spuren des rechten Wahlerfolgs in Zwickau

Nach der Wahl schnitt die Partei in dem Bundesland am besten ab. Ein scheinbar sicheres CDU-Direktmandat in Zwickau ging überraschend an einen AfD-Kandidaten. Woran das liegt und warum Arbeitsplatz-Versprechen längst kein Wahl-Garant mehr sind.