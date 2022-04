Nun also doch. Nach langem Zögern gibt die Bundesregierung ihren Widerstand auf und schickt Panzer, Haubitzen und andere schwere Waffen auf direktem Weg ins Kriegsgebiet. Zu groß war am Ende der Druck auf den Kanzler: Die Hilferufe aus der Ukraine werden lauter, unter den Verbündeten wachsen die Zweifel an der deutschen Entschlossenheit, die Union droht mit einem eigenen Antrag im Bundestag.

Ein Flugabwehrpanzer vom Typ „Gepard 1A2“ feuert auf dem Schießplatz im schleswig-holsteinischen Todendorf eine Stinger-Flugabwehrrakete ab. | Bild: Carsten Rehder, dpa

Dennoch sehen viele Bundesbürger mit Sorge, dass sich Deutschland Schritt für Schritt in den Krieg verstrickt. Es ist Scholz nicht vorzuwerfen, dass er die Befürchtungen ernst nimmt. Sie dürfen jedoch nicht zu einer außenpolitischen Lähmung führen, weil diese am Ende nur Putin nützt.

Durchsichtiger Versuch von Lawrow

Die jüngsten Atomdrohungen des russischen Außenministers zeigen, wie gezielt die Führung in Moskau mit diesen Ängsten spielt. Es ist ein durchsichtiger Versuch, den Westen einzuschüchtern, um das sich abzeichnende Scheitern des Angriffskriegs abzuwenden. Auch die Bundesregierung lässt sich damit nicht mehr erpressen.