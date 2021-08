von sk / dpa / AFP

Wer darf wählen und wie ist der Ablauf? Wie kann man Briefwahl beantragen? Und wer sind die Kandidaten in der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wahl lesen Sie hier.

26. August: Söder: Bei der Wahl „wird es richtig knapp“

Angesichts der jüngsten Umfragen sehen führende Politiker der Union ihre Partei in einem einen harten Endspurt bis zur Bundestagswahl. „Es wird jetzt richtig knapp“, sagte CSU-Chef Markus Söder der „Passauer Neuen Presse“ und dem „Donaukurier“. Es stehe „Spitz auf Knopf“, urteilte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in der „Rheinischen Post“.

Söder sagte den Zeitungen, entweder rutsche Deutschland mit der Bundestagswahl „nach links“ oder aber das Land bleibe „bürgerlich stabil“. Zu Kritik aus der Schwesterpartei CDU, er unterstütze den gemeinsamen Kanzlerkandidaten Armin Laschet nicht ausreichend, sagte der bayerische Ministerpräsident: „Die Verantwortung für die Umfragen liegt nicht in Bayern.“ Während er und die CSU für Laschet kämpften, würde er sich „ehrlich wünschen, dass sie auch in der CDU mehr für ihn werben“.

Einem immer wieder ins Gespräch gebrachten Austausch des Kanzlerkandidaten erteilte Söder eine Absage. „Die Wahlzettel sind gedruckt und die Wahlplakate geklebt, da macht es keinen Sinn, über einen Kandidatentausch zu reden.“

25. August: Ist Armin Laschet der falsche Mann?

CDU-Politiker in der Region sorgen sich wegen der schlechten Umfragewerte ihres Kanzlerkandidaten. Bei der CDU im Kreis Sigmaringen ist die Unzufriedenheit mit Armin Laschet am größten. Für einige (Ex-)Mitglieder der Partei war er schon immer der falsche Kandidat. Er hat aber auch prominente Fürsprecher in Südbaden und Oberschwaben. Der SÜDKURIER hat sich umgehört in der Region.

24. August: SPD laut Umfrage erstmals seit Jahren vor Union

Gut einen Monat vor der Bundestagswahl ist die SPD erstmals seit Jahren in einer Sonntagsfrage wieder stärkste politische Kraft in Deutschland. Im heute veröffentlichten Trendbarometer des Forsa-Instituts für RTL und n-tv kommen die Sozialdemokraten auf 23 Prozent, die Union erreicht 22 Prozent.

Die SPD gewinnt im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte hinzu, die Unionsparteien büßen einen Punkt ein. In der Datenreihe des Instituts landen die Sozialdemokraten damit erstmals seit fast 15 Jahren auf einem höheren Wert als die Union.

Die jetzt für die Union ermittelten 22 Prozent sind Forsa zufolge der schlechteste Wert, den das 1984 gegründete Institut im wöchentlichen Trendbarometer jemals für CDU und CSU berechnet hat. Nach dem Sieg von Armin Laschet über Markus Söder im Rennen um die Kanzlerkandidatur im April lag die Union allerdings schon einmal auf 22 Prozent.

Die Grünen rutschen in der aktuellen Umfrage um einen Punkt auf 18 Prozent ab und liegen auf Rang 3. Die FDP kommt unverändert auf 12 Prozent, die AfD auf 10 und die Linke auf 6 Prozent. Die Zahl der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt mit 26 Prozent allerdings weiterhin über dem Anteil der Nichtwähler bei der vergangenen Bundestagswahl.

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind außerdem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

23. August: Schafft eine jüngere Union die Energiewende? Autoschreck Jürgen Resch fühlt dem CDU-Bundestagskandidaten Volker Mayer-Lay auf den Zahn

Die CDU steht bislang nicht im Verdacht, die Klimaschutzpartei zu sein. Als Wahlprüfstein haben wir deshalb ein Gespräch organisiert zwischen dem CDU-Kandidaten für den Bodenseekreis, Volker Mayer-Lay und – für den kontroversen Gegenpart – mit Jürgen Resch, dem Chef der Deutschen Umwelthilfe. Treffpunkt war an den Windkraftanlagen oberhalb von Heiligenberg. Mayer-Lay präsentierte sich dabei erstaunlich wandlungsfähig.

Volker Mayer-Lay und Jürgen Resch im Gespräch am Windrad in Hilpensberg | Bild: Hilser, Stefan

22. August: Was erwarten junge Menschen in der Region von der Politik? Und wen wollen sie wählen? Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen

Der Ausgang der Bundestagswahl scheint derzeit so offen wie selten – ein entscheidender Faktor ist dabei auch, wie junge Wähler abstimmen werden. Allein in Baden-Württemberg wird es rund 397.000 Erstwähler geben. Dem SÜDKURIER erzählen junge Menschen aus der Region, welche Themen ihnen wichtig sind und verraten, wo sie das Kreuzchen auf dem Stimmzettel machen wollen.

21. August: Union startet in Wahlkampffinale

Unter dem Eindruck sinkender Umfragewerte ist die Union in die heiße Phase des Wahlkampfs gestartet. Kanzlerkandidat Armin Laschet attackierte auf einer Kundgebung in Berlin vor allem SPD und Grüne und warnte vor einer Linksregierung nach der Bundestagswahl. CSU-Chef Markus Söder richtete eine Warnung an die Union: Ihr drohe der Machtverlust, wenn sie die Stimmung nicht mehr drehen könne.

Armin Laschet zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Markus Söder beim zentralen Wahlkampfauftakt von CDU und CSU. | Bild: Michael Kappeler, dpa

Mit Blick auf eine mögliche Linksregierung ohne Beteiligung der Union nach der Wahl sagte Laschet: „Ich werde kämpfen mit allem, was ich kann, dass dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird.“ Laschets persönliche Umfragewerte haben einen Tiefstwert erreicht. Er steht unter Druck, sein bisheriger Wahlkampf wird parteiintern als undynamisch kritisiert.

Auf der Unionskundgebung in Berlin ging Söder als einziger Redner ausführlich auf die schlechten Umfragewerte ein. „Ich habe keinen Bock auf Opposition“, sagte er. Der Wahlkampf der Union müsse „souverän und engagiert, sexy und solide“ sein. Der Union drohe bei der Wahl der Machtverlust: „Es ist nichts verloren. Es ist Zeit, endlich zu kämpfen.“

20. August: Jens Spahn besucht die Region

Jens Spahn zu Besuch im Schwarzwald und am Hochrhein: Der Wahlkampfauftritt des Bundesgesundheitsministers in Bad Dürrheim und in Albbruck war überschattet von lautstarkem Protest von Corona- und Impfgegnern.

Gesundheitsminister Jens Spahn zu Besuch am Hochrhein in Albbruck | Bild: Rutschmann, David

Wie lief der Besuch ab? Was hatte der Minister zu sagen? Und wie laut waren die Kritiker? Wir waren für Sie vor Ort und berichteten aktuell. Hier können Sie die Ereignisse nachlesen.

16. August: Bundeswahlleiter rechnet bei Bundestagswahl mit Briefwahlrekord

Bundeswahlleiter Georg Thiel rechnet bei der Bundestagswahl im September angesichts der Pandemie mit einem Rekordanteil der Briefwahl. Der Anteil sei seit Einführung der Briefwahl 1957 immer gestiegen und liege aktuell bei etwa 29 Prozent, sagte Thiel im Deutschlandfunk. Schon die jüngsten Landtagswahlen hätten demgegenüber eine ungefähre Verdopplung angezeigt – „und ich glaube, das ist auch eine Marschrichtung für den 26. September“.

Bild: SK

Es müsse dann mit „ein klein wenig Verzögerung“ bei der Auszählung gerechnet werden, sagte Thiel weiter und erklärte: „Sie müssen einmal den Briefwahlumschlag aufmachen, dann müssen Sie gucken, ob die Bestätigung richtig drin ist, und dann erst kommt der Wahlzettel zum Auszählungsvorgang.“

Dennoch zeigte er sich optimistisch, dass noch in der Nacht oder am Morgen ein vorläufiges amtliches Endergebnis verkündet werden könne. Thiel betonte, dass die Briefwahl sicher sei und die Auszählungsergebnisse „transparent erzeugt“ würden. „Jeder Bürger kann dort hingehen und zusehen, wie ausgezählt wird“, sagte er.

Wie die Briefwahl funktioniert, können Sie hier nachlesen.

15. August: Andreas Jung und die jungen Wilden: Wie sich der CDU-Bundestagskandidat im Schlagabtausch mit drei Aktivisten von Fridays for Future schlägt

Das Gespräch dauert etwa 90 Minuten und es hat es in sich. Hier der Polit-Profi Andreas Jung, Wahlkreis Konstanz, auf dem bei der CDU große Hoffnungen ruhen, dort drei Aktivisten der Bewegung Fridays for Future (FFF).

Andreas Jung trifft in Hegne auf drei Aktivisten der Bewegung Fridays for Future | Bild: Oliver Hanser

Das Besondere an der Begegnung: Manuel Oestringer (25, Chemie-Student), Hannah Bauer (23, Psychologie-Studentin) und Frida Mühlhoff (17, Schülerin) wissen, mit wem sie es zu tun bekommen, der Bundestagsabgeordnete dagegen hat keine Ahnung. Welche Themen der jungen Generation wichtig sind und wie sich Andreas Jung in dem vom SÜDKURIER arrangierten Streitgespräch geschlagen hat, können Sie hier nachlesen.

15. August: „Sonntagstrend“: SPD überholt Grüne sechs Wochen vor Bundestagswahl in Wählergunst

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD laut einer Umfrage die Grünen in der Wählergunst überholt und könnte mit einer Ampel-Koalition ins Kanzleramt einziehen. Im „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen die Sozialdemokraten in dieser Woche auf 20 Prozent – zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche.

Die Grünen halten laut „BamS“ ihren Wert aus der Vorwoche von 18 Prozent. Die FDP bleibe ebenfalls stabil bei zwölf Prozent. Eine Ampel-Koalition hätte damit 50 Prozent und eine parlamentarische Mehrheit. Es ist das erste Mal seit einem Jahr, dass die SPD im „Sonntagstrend“ stärker ist als die Grünen.

Der Abwärtstrend von CDU/CSU setzt sich derweil fort. Die Union verliert im „Sonntagstrend“ einen Punkt und kommt nun auf 25 Prozent. Die AfD bleibt laut „BamS“ bei elf Prozent, die Linke bei sieben Prozent. Die sonstigen Parteien würden sieben Prozent der Befragten (minus eins) wählen.

12. August: Volker Kauder steht vor dem Ende seiner Bundestagslaufbahn – jetzt blickt er zurück

Volker Kauder war ein enger Weggefährte der Kanzlerin. In wenigen Wochen endet ihrer beider Amtszeit. Der ehemalige Unionsfraktionschef zieht im Interview mit SÜDKURIER-Politikredakteurin Angelika Wohlfrom Bilanz und blickt zurück auf schwierige Entscheidungen, Krisen und sein Verhältnis zu Angela Merkel.

8. August: Laschet, Baerbock oder Scholz? Für alle drei Kandidaten sind Merkels Schuhe zu groß

Jeder dritte Wähler weiß nicht, wem er am 26. September seine Stimme geben soll. Immer lauter ist zu hören: Keiner der drei Kanzlerkandidaten ist geeignet. Vor allem für Unionskandidat Laschet ist diese Stimmungslage peinlich, weil die Union mit dem Bonus der Regierungspartei ins Rennen geht. Laschet macht Fehler über Fehler, Baerbock ist und bleibt entzaubert, und Scholz bleibt auffallend schwammig: Selten hat die Republik einen Wahlkampf mit so schwachen Kanzlerkandidaten gesehen, kommentiert SÜDKURIER-Politikchef Dieter Löffler.

5. August: Im neuen Bundestag werden einige prominente Mitglieder fehlen

Der neue Bundestag könnte nach der Wahl ganz anders aussehen – das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Einige bekannte Politiker haben aber schon angekündigt, ihr Mandat abzugeben. Eine Übersicht der vielleicht bekanntesten „Aussteiger“.

Bild: dpa

4. August: Kantar-Umfrage: Union bei 24 Prozent und Grüne bei 22

Gut eineinhalb Monate vor der Bundestagswahl sinkt die Union nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar in der Gunst der Wähler weiter. Nach der repräsentativen Erhebung für das Nachrichtenmagazin „Focus“ rutschten CDU und CSU innerhalb einer Woche um drei Prozentpunkte auf 24 Prozent. Dies ist nur noch knapp über ihrem Tief vom Mai, als Kantar 23 Prozent Zustimmung maß. Die Grünen als zweitstärkste Kraft kletterten in der aktuellen Umfrage zugleich um drei Punkte auf 22 Prozent und rückten damit der Union wieder näher. Die SPD verbesserte sich um einen Punkt auf 18 Prozent. Die anderen Parteien blieben unverändert: FDP 13, AfD 11 und Linke 6 Prozent.

Rechnerisch hätten im Falle einer derzeitigen Bundestagswahl damit Schwarz-Grün oder Grün-Rot-Rot keine Mehrheit. Möglich wären unter anderem etwa Koalitionen aus Union, Grünen und FDP („Jamaika-Koalition“) oder aus Grünen, SPD und FDP oder auch aus CDU, SPD und FDP.

Allerdings sind solche Umfragen immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Das Institut Kantar gibt eine statistische Fehlertoleranz von im Mittel plus/minus drei Prozent an.

3. August: FDP-Chef Christian Lindner im Interview: Wo „Deutschland nur zweite Liga“ ist, warum er Finanzminister werden will und für welche Koalitionen er offen ist

FDP-Chef Christian Lindner erläutert im Interview mit SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz und Politik-Ressortleiter Dieter Löffler, warum er Finanzminister in einer Jamaika-Koalition werden will und warum er die Bundesrepublik bei der Modernisierung im Rückstand sieht. Das Interview entstand am Rande einer FDP-Veranstaltung in Friedrichshafen.

18. Juli: Wie stark wird die Bundestagswahl durch falsche Informationen beeinflusst werden? Ein Experte über Gefahren und Grenzen der Wählertäuschung

Philipp Müller untersucht Kommunikation berufsmäßig. Der Kommunikationsexperte spricht mit dem SÜDKURIER über die Möglichkeiten der Wahlbeeinflussung und weshalb Social Media so anfällig für Fake News sind.