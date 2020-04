Qingdao ist eigentlich eine betriebsame Hafenstadt, hierher kommt das bekannte Bier „Tsingtao„ – wie einst auch die Stadt hieß. Einst war die Neun-Millionen-Einwohner-Metropole zwischen Peking und Schanghai deutsche Kolonie, zu Zeiten Kaiser Wilhelms, bevor die deutsche Monarchie in die Brüche ging. Heute ist Metropole, die flächenmäßig etwa halb so groß ist wie Hessen, Betriebsstätte deutscher Firmen. Und die Wahlheimat des gebürtigen Stockachers Gerd Burkard.

Bild: privat

Seit zwei Monaten lebt der 56-Jährige nun schon unter den verschärften Infektionsschutzmaßnahmen des chinesischen Regimes. Seine Wohnung im neunten Stock eines elfstöckigen Wohnblocks, in dem etwa 500 Menschen leben, Tür an Tür, verlässt er eigentlich nur alle paar Tage, zum Einkaufen. Und nicht ohne Schutzmaske.

Singen/Shanghai Ein Singener in Shanghai: Uwe Seefeldt erzählt, warum sich viele Chinesen gerade über uns Deutsche wundern Das könnte Sie auch interessieren

Burkhard schreibt dem SÜDKURIER: „Seit über zwei Monaten erlebe ich die Corona-Epidemie hier in Qingdao und würde gerne meine Erfahrungen teilen. Vielleicht hilft das ja meinen Landsleuten in der Heimat in diesen schweren Zeiten“, lauten seine Zeilen an diese Redaktion.

Zweieinhalb Monate getrennt

Seit zweieinhalb Monaten hat Burkard seine Frau Linda nicht mehr gesehen. Die 55-Jährige fuhr vor dem chinesischen Neujahrstag zu ihrer Mutter in die benachbarte Region, die Reise dauert einen halben Tag. Wegen der Einschränkungen kann sie nicht heimkehren.

Gerd Burkard und seine Frau Linda. | Bild: privat

„Jetzt überlegen wir, wann sie zurückkommen kann.“ Wer zurückkehrt, risikiert, zwei Wochen in Quarantäne gesteckt zu werden. Burkard hofft, sie kann sie zu Hause bei ihm verbringen. Es kann aber auch sein, dass sie in ein Quarantänelager gebracht wird. Dafür muss man sogar bezahlen, berichtet Burkard: 1000 Renminbi pro Nacht – das sind umgerechnet 130 Euro.

Bild: privat

Die harten Maßnahmen wie in Wuhan muss Burkard nicht einhalten – in Qingdao dürfen die Einwohner weiter zum Einkaufen, sind aber aufgerufen, im Homeoffice zu arbeiten. „Nach über zwei Monaten werden die Maßnahmen langsam gelockert“, erzählt der gebürtige Stockacher. Langsam öffnen die Geschäfte wieder. Aber die Kontrollen bleiben.

George Orwells 1984

Burkard ist alles andere als ein Fan der Diktatur. „George Orwell würde sich im Grab umdrehen“, sagt er über den Überwachungsstaat, in dem er lebt. Die massive Zensur, „E-Mails, die einfach verschwinden“, Propaganda, wohin man schaut. Am Telefon über Skype warnt er davor, Begriffe wie Zensur zu verwenden. Er spricht von „Harmonisierung“, von „TIC“ – „this is China„ – eine Umschreibung für die Regeln der Macht, die Regeln des Regimes in Peking.

Bild: privat

Der Deutsche sagt über sich selbst, er sei in den Jahren seit seiner Auswanderung zu einem glühenden Verehrer der Demokratie geworden. Die Überwachung der Bevölkerung hat extreme Züge angenommen.

Die Sache mit dem Mundschutz

Trotzdem verteidigt Burkard China in einem Punkt. Die Pflicht, einen Mundschutz zu tragen allen voran. „Jeder sollte davon ausgehen, dass er infiziert ist“, sagt er. Deshalb sollte auch jeder eine Maske tragen. Und wenn er selbstgemacht ist und noch so wenig bringt – wenig ist besser als nichts, findet Burkard. „Da geht mir der Hut hoch, wenn ich diese Diskussionen höre, dass der Mundschutz nichts bringt“, sagt er aufgebracht. Die Maßnahmen in seiner Heimat findet er zu lax. Aber, sagt er, Deutschland sei eben eine Demokratie, eine freiheitliche Gesellschaft. „Hier in China kann man eben einfach befehlen.“

Bild: privat

Die Maßnahmen in China, die, wie er zugibt, viel zu spät ergriff, hätten zumindest dazu beigetragen, dass sich das Virus nicht ungehemmt ausbreiten kann. In Wuhan leben die Menschen immer noch in ihren Wohnungen. Seit acht Wochen dürfen sie sie nicht verlassen. Burkard ist kein Mann, der Dinge umschreibt. Er sagt es ganz direkt: „Da werden sich einige vom Balkon gestürzt haben.“ Er ist dankbar, dass er keine Ausgangssperre hat, trotz aller Einschränkungen.

Corona? Chinas Volksvertreter schwiegen

Von Corona hat er von Freunden erfahren, seiner Frau und aus deutschen Medien. Erst viel später informiert die chinesische Regierung die Menschen in ihrem Land. In kleinen Dosen und teils mit gezielten Falschnachrichten. Wie jene, dass US-Sportler das Virus eingeschleppt hätten bei einer Veranstaltung in Wuhan. Der Deutsche muss vorsichtig sein, sagt er. Der Ausländerhass habe deutlich zugenommen in diesen Wochen. Ohne Maske vor die Tür – nicht zu denken für Burkhard.

Frickingen „Wir kennen nur Quarantäne“: Wie Theresia Schmitt aus Frickingen die Corona-Pandemie in Peking erlebt Das könnte Sie auch interessieren

Zwar ist das YouTube-Video, das in China viral ging, der Scherz eines lokalen Bloggers: Darin ist eine alte Dame zu sehen, die von einer Drohne angesprochen wird und aufgefordert wird, nach Hause zurückzukehren, weil sie keine Maske trug. Doch die Kontrollmechanismen sind in der Realität omnipräsent.

QR-Code als Einkaufserlaubnis

Einkaufen in der Shoppingmall? Nicht ohne Schutzmasken. Zu Beginn der Schutzmaßnahmen mussten sich die Menschen in eine Liste eintragen – mit Namen, Telefonnummer und Passnummer. Inzwischen gibt es QR-Codes, die die Bürger mit ihren Smartphones scannen, erst dann dürfen sie ins Gebäude. Obligatorisch: Das Fiebermessen. Für Burkard ist es Alltag geworden.

Einkaufen dürfen die Bürger in Qingdao, allerdings erst nach dem Scannen eines QR-Codes, womit ihre Daten geprüft werden, und Fieber messen. | Bild: privat

Er kann sich nicht mehr vorstellen, ohne Maske vor die Tür zu gehen. 95 Prozent der Menschen hier trügen immer noch Masken, schätzt er. In einem Land, in dem die Menschen schon mit der Sars-Infektionswelle 2003 an Masken gewöhnt waren. Ein Land, in dem die Metropolen so viel Smog in die Luft blasen, dass man gerne eine trägt, weil die Luft an geschäftigen Tagen kaum auszuhalten ist in den Multimillionenstädten, die immer weiter wachsen.

Wie ein Stockacher nach China kam

Der 56-Jährige hat sich an diese Dimensionen gewöhnt. Er lebt seit 17 Jahren in China und fast ebenso lange in Quingdao. Es war der Außendienst, der ihn häufig in den fernen Osten führte. Auf einer Messe in Peking lernte er seine Frau kennen. Als seine damalige Firma, ein Maschinenbaubetrieb in Tuttlingen, eine Tochterfirma in China gründete, tat sich für Burkard die Chance auf, die Firma mit aufzubauen.

Singen/Shanghai Ein Singener in Shanghai: Uwe Seefeldt erzählt, warum sich viele Chinesen gerade über uns Deutsche wundern Das könnte Sie auch interessieren

Kurz darauf macht sich Burkard selbstständig mit einer Consulting-Firma: Er ist Interimsmanager für deutsche Firmen, seine Frau kümmert sich um den Vertrieb. Das Geschäft läuft gut. Bis die Coronakrise zuschlägt. Die Firmen haben jetzt andere Sorgen, sagt er schlicht. Aber Burkard ist zuversichtlich, dass die Aufträge wieder kommen werden. An seinem Arbeitsalltag hat sich als Selbstständiger wenig verändert. Der 56-Jährige arbeitete auch zuvor häufig im Homeoffice, das kleine Büro in einem Firmenkomplex sucht er derzeit nicht auf.

Leere Straßen in Qingdao – früher undenkbar, heute Normalzustand. | Bild: privat

„Ich gehe eigentlich nur zum Einkaufen raus.“ Er beschäftigt sich mit Weiterbildung, seinem Hometrainer, der Verbesserung seiner Chinesisch-Kenntnisse, die seiner Meinung nach immer noch nicht so gut seien. Doch auch, wenn die Maßnahmen langsam gelockert werden, will er vorsichtig bleiben.

Wandern im Pulk

Schon wandern viele Chinesen dicht an dicht über enge Wege zu den wieder geöffneten Nationalparks – immerhin ist der Eintritt gerade umsonst. Da hilft dann auch der Mundschutz wenig. Burkard fürchtet eine zweite Welle. „Irgendwo steckt das Virus ja weiterhin.“ Alleine spazieren gehen, wo einem niemand begegnet, das ist momentan das höchste der Gefühle für Burkard. Dann, sagt er, könne man die Maske auch wieder abnehmen. Inzwischen sei das in solchen Situationen erlaubt.

Menschenleere Gassen in Qingdao – die Menschen dürfen zum Einkaufen hinaus, eine komplette Ausgangssperre gibt es aber nicht. | Bild: privat

Sein Appell an die Menschen zu Hause ist einfach: „Bleibt zu Hause, tragt Schutzmasken. Egal wie einfach.“ Die Menschen sollten sich darauf einstellen, dass die Maßnahmen länger als nur vier Wochen dauern werden. Aber auch Deutschland werde es schaffen, betont er. In China sind es nun zwei Monate. Es wird besser. Jeden Tag ein bisschen.