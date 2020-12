Interview Nur für Abonnenten 23. Dezember 2020, 18:00 Uhr

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach gibt sich optimistisch: „Die Lage wird sich ab Sommer erheblich entspannen“

In der Coronakrise gibt es in der Politik kaum einen gefragteren Gesprächspartner Karl Lauterbach. Warum das so ist? Der SPD-Gesundheitspolitiker ist von Haus aus Epidemiologe und vertritt klare Positionen. im Interview verrät er, wie er den weiteren Verlauf der Pandemie einschätzt, wie gut die neue Impfung schützt und warum er kein Problem damit hat, bei Satiresendungen aufzutreten.