Weißes Baumwollhemd, am Hals geöffnet, dunkle, leicht verwaschene Jeans, Strubbelfrisur – auf einmal ist er da: Robert Habeck, der Mann, der gerne Kanzler geworden wäre und dann doch seiner Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock den Vortritt gelassen hat bei der Spitzenkandidatur. Er biegt mit lockeren Schritten in den Konstanzer Stadtgarten ein. Das Mikro, das ihm gereicht wird, steckt er in die Gesäßtasche. Freundliche Begrüßungen, verschmitztes Lächeln – der ganze Typ strahlt Gelassenheit aus.

Auftritt in der Nähe der Konzertmuschel

Eine kleine Bühne mit Mikro und Lautsprechern haben die Grünen vor Ort für den Hoffnungsträger der Partei in der Nähe der Konzertmuschel aufgebaut. Besonders viel Werbung für das Wahlkampfevent war in der Stadt nicht zu sehen. Einige Hundert finden trotzdem den Weg in den Stadtgarten, um Habeck, den man aus vielen Talkshows und anderen Fernsehbeiträgen kennt, auch mal in echt zu erleben. Sie bekommen etwas geboten.

Mammut-Pensum für die Partei

Sechs Wochen lang tourt Habeck durch ganz Deutschland. Zwei bis drei so genannte Townhallmeetings, also öffentliche Auftritte, absolviert er täglich. Dazu Firmenbesuche, Interviews. Die Strecken dazwischen legt er mit einem Kleinbus, einem E-Fahrzeug zurück. Vor seinem Auftritt in Konstanz war er in Ravensburg, wo am Vorabend 1200 Menschen seiner Rede folgen. Erst am Vormittag ist er mit der Fähre von Meersburg angekommen. Danach geht‘s gleich weiter nach Freiburg, wo am Abend der nächste Auftritt ansteht.

Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, spricht im Stadtgarten. | Bild: Scherrer, Aurelia

Ein Mammut-Pensum für den Parteichef. Die Anstrengung merkt man dem 52-Jährigen aber nicht an. Er hört aufmerksam zu, als der Konstanzer Kandidat Sebastian Lederer seine Rede hält, wirkt entspannt. Als schon bei Lederer das Mikro streikt, hilft Habeck mit seinem aus. Und als er dann an der Reihe ist, lässt er sich von den anhaltenden technischen Problemen mit dem Ton nicht aus dem Konzept bringen. Verlässt kurzerhand die Bühne und steigt – näher am Mischpult – auf einen Klappstuhl, um besser sichtbar zu sein. „Ich hoffe, die Heute Show ist nicht da“, flachst er.

Was er zu sagen hat, ist von einem Tiefgang, den der Bundestagswahlkampf in diesem Jahr bislang häufig vermissen lässt. Habeck, der einmal Germanistik, Philologie und Philosophie studiert hat und danach zehn Jahre lang Bücher geschrieben hat, bevor es ihn in die Politik zog, zieht die großen Linien vom aktuellen Versagen des Westens und der Bundesregierung beim Afghanistan-Abzug, vom Versagen beim Klimaschutz hin zum Grundsätzlichen. Die große Koalition gebe auf die großen Fragen keine Antworten und das endet für ihn in der Verantwortungslosigkeit, beim Hin-und Herschieben der Schuld, gerade beim Abzug aus Afghanistan, zwischen Innenministerium, Außenministerium und Kanzleramt. Keiner will‘s gewesen sein.

Robert Habeck sprach wegen Mikroproblemen vom Klappstuhl statt vom Podest. Es nutzte nicht viel. | Bild: Scherrer, Aurelia

Habecks Rede ist auch eine Abrechnung mit Ära Merkel. Persönlich habe er großen Respekt für die Kanzlerin, betont er. Aber den Politikstil, der die vergangenen 16 Jahre geprägt habe, mit dem will er, wollen die Grünen aufräumen. „Ein politischer Stil, der im Kern Politik möglichst unpolitisch halten will“, der unbequeme Debatten nicht austrage, bei dem Wahlkämpfe mit Slogans wie „Sie kennen mich“ geführt würden – das alles reiche nicht mehr. Die Menschen suchten nach Orientierung, aber was die große Koalition ihnen gebe sei Antwortverweigerung im großen Stil.

„Wenn wir hier versagen, hat unsere Generation versagt“

Vor allem meint Habeck damit die Klimafrage, das Kernthema der Grünen, das viele Menschen bewegt, aber trotz Flutkatastrophe in Deutschland, Waldbränden und Dürrekatastrophen rund um den Globus im Wahlkampf bislang nicht so gezündet hat, dass es die Grünen in den Umfragen oben gehalten hätte. Für Habeck ist es die Generationenfrage schlechthin. „Wenn wir hier versagen, hat unsere Generation versagt“, sagt er. Dass die Groko auf Druck des Bundesverfassungsgerichts zwar Klimaneutralität bis 2045 verspricht, aber erst 2038 bei der Kohle aussteigen will, ist seiner Meinung nach verantwortungslos. Gerade beim Kohleausstieg könnte schließlich am schnellsten und einfachsten CO2 eingespart werden.

Wer rettet das Klima?

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat den Grünen gerade bescheinigt, immer noch das beste Konzept fürs Klima zu haben. Auch wenn letztlich keines der Wahlprogramme der Parteien ausreiche, um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen, wird der Ökopartei bei ihrem Kernthema die mit Abstand größte Kompetenz zugeschrieben. Das sehen auch die Aktivisten von Fridays for Future, die sich vom Klimacamp am Konstanzer Münster mit ihren Plakaten in den Stadtgarten aufgemacht haben, um deutlich zu machen, dass auch die Grünen noch nachbessern müssen. „Die Grünen sind die besten, aber sie tun immer noch zu wenig“, sagt Thorben Kleeh von FFF.

500 Menschen kamen in den Stadtgarten, um Robert Habeck zu sehen und zu hören. | Bild: Scherrer, Aurelia

Im Moment sieht es allerdings nicht einmal danach aus, als ob die Grünen ihre Ziele im großen Stil verwirklichen könnten nach der Wahl. Im April noch war die Kanzlerschaft zum Greifen nahe. Seither sind die Umfragewerte der Grünen auf Talfahrt gegangen. Dann kamen Baerbocks Patzer, die zu spät gemeldeten Nebeneinkünfte, der geschönte Lebenslauf, das halb abgeschriebene Buch. Inzwischen ist die Ökopartei nicht mehr auf Augenhöhe mit Union und SPD, pendelt sich eher bei 16, 17 Prozent ein. Trotz extremer Umfrageschwankungen in diesem Jahr hält Frank Brettschneider, Kommunikationswissenschaftler von der Universität Hohenheim, es für kaum mehr denkbar, dass die Grünen die nächste Kanzlerin stellen: „Alles ist nicht mehr drin“, sagt Brettschneider. „Das hat Frau Baerbock in den Sand gesetzt.“

Ob das mit Habeck anders gelaufen wäre? Brettschneider hält Baerbock nicht für die falsche Wahl – eher deren Team, das die Fragen zum Lebenslauf und das Buch besser hätte abklopfen müssen. Die Nachrichtenplattformen Spiegel, Vice und t-online ließen Habeck jüngst mit CSU-Chef Markus Söder zum Duell der Kanzlerkandidaten der Herzen antreten. Ziemlich sicher wäre es mit diesen beiden ein anderer Wahlkampf geworden, vermutlich ein interessanterer. Zumal bei Habeck, der gemeinsam mit seiner Frau mehrere Romane und Kinderbücher, aber auch politische Sachbücher geschrieben hat, das Plagiatsthema eher keins gewesen wäre. „Ich vermute, er schreibt seine Bücher selbst“, meint Brettschneider. Inhaltlich, das beweist auch der Auftritt in Konstanz, hat der frühere Umwelt- und Energieminister Schleswig-Holsteins Substanz zu bieten – nicht nur beim Klima.

„Nichts wollte ich mehr“

Wesentliche Ansätze, mit denen sich die Grünen in den letzten Jahren erfolgreich aus der Ökonische herausbewegen, hat Habeck schon lange gedacht und niedergeschrieben. Möglicherweise kommt seine Chance, sich zu beweisen noch. Dass er den Drang dazu hat, hat er öffentlich bekannt, als er unmittelbar nach der Bekanntgabe von Baerbocks Kandidatur der Zeit ein ehrliches Interview hab: „Nichts wollte ich mehr, als dieser Republik als Kanzler zu dienen“, sagte er damals.

Aufmerksamer Zuhörer: Robert Habeck lauscht seinem Vorredner, dem Konstanzer Kandidaten Sebastian Lederer. | Bild: Scherrer, Aurelia

Was er über Baerbocks Patzer denkt, darüber lässt sich Habeck nicht aus. Er verhält sich loyal, stellt sich voll in den Dienst der Partei, wirbt für die grünen Inhalte. In Konstanz jedenfalls kann er beim Publikum, das lange applaudiert, punkten. „Ich finde ihn überzeugend. Einer der wenigen, die wirklich Argumente bringen statt platter Rhetorik“, sagt Uwe Bergemann (36). Anne (34) ergänzt: „Ich find‘s gut, dass er nicht mit dem Finger auf andere zeigt.“ „Ein integrer, sehr kluger, sehr sozial denkender Mensch. Ihm nimmt man auch ab, was er sagt“, findet Dagmar (59). Nur ihrer Freundin Conny (66) ist der grüne Realo bei dieser kleinen, nicht einmal im Ansatz repräsentativen Umfrage zu wenig links und außenpolitisch zu zahm. Eine ältere Frau aus dem Publikum verrät dem SÜDKURIER beim Gehen, dass Habeck sie aus dem Konzept gebracht hat: „Ich habe vorgehabt, die SPD zu wählen. Jetzt bin ich echt am Zweifeln. Das ist das Resümee – jetzt steh ich da!“