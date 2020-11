Man könnte darüber schmunzeln, wenn es nicht so ernst wäre. Anhänger von Donald Trump marschieren vor Wahllokalen auf, trommeln gegen die Fensterscheiben und skandieren „Stoppt die Auszählung“. Der Noch-Präsident sitzt, bebend vor Wut, im Weißen Haus und stachelt seine Fans per Twitter-Meldungen an. Demokratie ist eine gute Sache, so die Botschaft zwischen den Zeilen, solange sie einem hilft, an die Macht zu kommen und sich dort breit zu machen. Überlegen es sich die Wähler anders, ist es besser, die Stimmen gar nicht auszuzählen.

Es ist schlimm genug, dass die Machthaber in den Diktaturen und Halbdiktaturen dieser Welt so denken. Aber der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Der mächtigste Mann der Welt? Der wichtigste Repräsentant der westlich-demokratischen Kultur? In der Stunde seiner drohenden Niederlage macht Trump keinen Hehl daraus, wie wenig er vom Wählerwillen hält.

Er zeigte immer wieder seine Respektlosigkeit

Überraschend kommt das nicht: Respektlosigkeit ist ein Markenzeichen dieser Präsidentschaft. Sie traf den politischen Gegner, Minderheiten, Frauen, die Staatschefs anderer Länder – und jetzt eben, den Machtverlust vor Augen, Amerikas Wähler. Ein CNN-Moderator brachte es auf den Punkt mit seiner Bemerkung, Trump erinnere ihn an eine Riesenschildkröte, die in der heißen Sonne auf dem Rücken liegt und mit den Beinen strampelt. Auch wenn sich der Präsident aufbläht, auch wenn er droht und lärmt, scheint ihm zu dämmern, dass seine Zeit vorbei ist.

Dass es in der amerikanischen Demokratie so weit kommen konnte, ist angesichts der Geschichte dieses Landes bestürzend, keine Frage. Trotzdem hat die Situation etwas Tröstliches: Sie zeigt, dass der Rechtsstaat weiterhin funktioniert. Amerikas Verfassung erweist sich als stärker als der Machtwille des Präsidenten. Fast ohnmächtig muss Trump erleben, wie er reihum an Grenzen stößt. Seine Drohung, sich an das Oberste Gericht zu wenden, um die Auszählung zu stoppen, läuft ins Leere: Zuständig sind die Justizbehörden in den Bundesstaaten. Dort wiederum wollen die Richter Beweise für Wahlbetrug sehen. Trump hat sie nicht.

Niemand muss sich daher Sorgen machen, die USA seien auf dem Weg in eine Bananenrepublik. In den vier Jahren seiner Präsidentschaft hat Trump immensen Schaden angerichtet, doch die Verfassung hat er nie verletzt, so wie er sie auch jetzt nicht verletzen kann. Vielmehr zeigt sich, wie einsam ein Politiker in einer Demokratie werden kann, wenn er es wagt, an den Pfeilern der Gewaltenteilung zu rütteln. Niemand aus seiner Republikanischen Partei eilt Trump zur Hilfe.

Auch Vertraute rücken von ihm ab

Selbst Fernsehsender, die dem Präsidenten gewogen waren, lassen ihm nichts mehr durchgehen und beantworten seine Vorwürfe mit Faktenchecks. All dies zeigt, dass Amerikas demokratische DNA in den vier Trump-Jahren keinen ernsthaften Schaden genommen hat. Die Zivilgesellschaft ist zwar zutiefst gespalten. Aber sie ist so lebendig wie eh und je – und sie regt sich, wenn ganz oben etwas aus dem Ruder läuft.

Ohne dieses Erbe ihrer politischen Kultur könnten die USA ihre Krise kaum überwinden. Zweifellos hat das Land die Kraft dazu. Wenn nicht bald ein Wunder geschieht, wird im Januar Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Sollte er Trumps Erbe antreten, warten auf ihn enorme Herausforderungen. Die Nation wieder zusammenzuführen, wie es die Tradition von einem Präsidenten nach der Wahl erwartet, wird schwerer denn je.

Im Ausland große Schäden hinterlassen

Dazu kommen die Schäden, die Trump bei den Verbündeten im Ausland hinterlässt. Selbst ein zweiter Obama wäre damit überfordert, sie beiseite zu räumen. Die Dellen für die EU und die Nato lassen sich vielleicht reparieren – nicht aber der Vertrauensverlust, den Trumps Rüpel-Herrschaft ausgelöst hat. Wie ist es möglich, dass ein Land, das den Deutschen nach dem Krieg Demokratie und Freiheit brachte, von einem solchen Möchtegern-Diktator regiert werden wollte? Jahrzehntelang galten die USA als Garant der Freiheit Europas, als verlässlicher Bündnispartner, als Hort der Demokratie. Und jetzt? Alles zertrampelt – vorerst zumindest.

Belehrungen sind unnötig

Amerika hat einen schweren Weg vor sich, einerlei, wer im Weißen Haus regiert. Belehrungen aus dem Ausland braucht es dafür nicht. Die demokratischen Kräfte im Land sind stark genug, die US-Bürger brauchen keinen Nachhilfeunterricht in Staatskunde, erst recht nicht aus Deutschland. Aber die Weltmacht USA wird sich auf Jahre hinaus erst einmal mit sich selbst beschäftigen. Als Machtfaktor in einer Welt, die aus den Fugen gerät, fällt sie weiterhin aus. Was das bedeutet, zeigt ein Blick in den Nahen Osten, wo Putin und Erdogan die Lücken füllen. Trump sollte seinen Landsleuten einen Gefallen tun und in Würde gehen.