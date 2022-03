Das T-Shirt ist schwarz, darauf in Weiß: die Gesichter des russischen Außenministers Sergej Lawrow und des Verteidigungsministers Sergej Schojgu. Sie schauen entschlossen, ziehen die Lippen nach unten. Der eine Sergej mit Brille, der andere Sergej mit Militärschirmmütze. „Wer nicht mit Lawrow reden will, muss mit Schojgu reden“, steht darunter. Das patriotische Stück ist für umgerechnet knapp zehn Euro zu haben.

Der Spruch findet sich seit Moskaus Syrieneinsatz nicht nur auf Kleidern an Marktständen oder in Läden, er wird auch gern im russischen Außenministerium verwendet. Nach dem Motto: Wer nicht hören will, muss fühlen. Das russische Militär ist längst zur Erweiterung der russischen Diplomatie geworden. An der Spitze der „militärischen Spezialoperation“, wie der Kreml den Krieg im Nachbarland beschönigend bezeichnet: Sergej Schojgu, Putins derzeit wichtigster Mann.

Schojgu baute die russischen Streitkräfte zum effizienten Apparat um

Er war es, der die früher belächelten, ärmlichen Streitkräfte zum modernen und effizienten Apparat umgebaut hat. Er war es, der für die Eroberung der ukrainischen Halbinsel Krim zuständig war und auch für die Intervention in Syrien ein Jahr später. Er verhalf dem Militär in der russischen Gesellschaft zum Ansehen und soll dem russischen Präsidenten derzeit den gewünschten Erfolg in der Ukraine liefern. Erst am Dienstag wiederholte er noch einmal, die „Spezialoperation“ werde bis zum „Erreichen der gesetzten Ziele“ weitergeführt.

Wer ist Sergej Schojgu?

Schojgu stammt aus Tuwa, der ärmlichen Region an der Grenze zur Mongolei. Seine Vorfahren waren Nomaden, die Familie seiner Mutter soll aus der Ukraine stammen, als Fünfjähriger soll er in der Region Luhansk getauft worden sein, erzählte er vor Jahren russischen Medien. Es muss eine Untergrundkirche gewesen sein, die offene Ausübung des Glaubens war zu Sowjetzeiten verboten. Sein Vater war ein hoher Beamter in der örtlichen Abteilung der Kommunistischen Partei.

Schojgu studierte Bauingenieurwesen in Krasnojarsk, Sibirien, kam kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach Moskau. Der heute 66-Jährige stellte sich auf die Seite Boris Jelzins, des ersten Präsidenten Russlands. Zunächst noch freiwilliger Helfer bei Noteinsätzen, wurde er Anfang der 1990er-Jahre zum umtriebigen Problemlöser in Katastrophenfällen – und schließlich zum Minister für Katastrophenschutz.

Wortkarg, aber treu an Putins Seite

Die Zugewandtheit zu den Menschen machte ihn in der Bevölkerung beliebt. Als der General, der keinen Wehrdienst absolviert hat, 2012 Verteidigungsminister wurde, hatte sich auch in der Sicherheitshierarchie des Kremls ein Wandel vollzogen: War die Armee früher nur wenig in die Politik eingebunden und Geheimdiensten untergeordnet, stärkte Putin das Militär und stattete es mit neuen Technologien aus.

Der wortkarge Schojgu gilt als Vertrauter Putins, regelmäßig streifen die beiden im Urlaub durch die Taiga. Putin und Schojgu in gleichen Leder-Fell-Jacken im Geländewagen, beim Kräutersammeln für den Tee, beim Brotessen. In diesen Tagen sitzt er in Uniform vor Putin und sagt: „Wir sind bereit.“ Auch für einen Atomangriff.