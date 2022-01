Eine Woche, in der Deutschland an seine Vergangenheit erinnert wurde, geht zu Ende. Erst der 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz, dann der Gedenktag zur Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz und die äußerst berührende Rede einer Holocaust-Überlebenden im Bundestag.

Der Schrecken der Nazi-Herrschaft rückt zeitlich zwar in immer weitere Ferne. Trotzdem bleibt das unfassbare Geschehen nahe. Anders als manche rechten Schwurbler meinen, lässt sich unter dieses Kapitel der deutschen Geschichte kein Schlussstrich ziehen, da es unsere Vorstellung von Politik und Gesellschaft weiterhin zutiefst prägt.

Die Vergangenheit bleibt für Deutschland wichtig

Die Bundesrepublik versteht sich seit ihrer Gründung als Staat, der aus der Vergangenheit Lehren zieht und zu ziehen hat. Ihre geistige Grundlage ist eine Verfassung, die als Gegenentwurf zum Deutschland der Nazis entstanden ist. Das Vergangene bleibt präsent, weil sich vieles Gegenwärtige daraus erklärt.

Daher ist es grundsätzlich richtig, wenn die Ampel-Regierung im Ukraine-Konflikt nach der deutschen Verantwortung fragt. Mit Blick auf Hitlers Überfall auf die Sowjetunion 1941 kann Deutschland keine Waffen liefern, die gegen russische Soldaten eingesetzt werden können, sagt die grüne Außenministerin Annalena Baerbock.

Manche fordern von Deutschland mehr

Das Problem: Nicht alle Partner in Europa nehmen den Deutschen diese Begründung ab. Vor allem im Osten, wo die Angst vor Putins Armee greifbar wird, hält man sie für eine Ausrede. Polen, die baltischen Staaten und erst recht die Menschen in der Ukraine erwarten von Europa Rückhalt und Geschlossenheit. Aus Berlin hören sie andere Signale.

Am Dilemma der deutschen Außenpolitik gibt es somit nichts zu beschönigen. Die Regierung Scholz wirkt auf die Verbündeten in Europa hilflos, unentschlossen, untätig. Deutschland weiß nur, was es nicht will, von den Waffenlieferungen für die Ukraine bis zum Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2. Was aber dann? Über das internationale Kopfschütteln sollte sich in Berlin niemand wundern. EU und Nato setzen auf Geschlossenheit, um Putin von seinen Plänen abzubringen. Deutschland aber wackelt – eine Schwachstelle in einem Bündnis, das von Moskau ohnehin täglich auf Risse abgeklopft wird.

Die Bundesregierung muss sich daher vorsehen, wenn sie ihren außenpolitischen Zickzack-Kurs mit dem Verweis aufs Geschichtsbuch verbrämt. In den Augen der Partner läuft es eher auf Selbstbetrug hinaus. Denn die Vergangenheit lehrt auch Anderes. Zum Beispiel, dass sich Deutschland in Europa vor Sonderwegen hüten sollte.

Dass der Friede sich nicht retten lässt, wenn mit Gewalt Grenzen verschoben werden und keine Sanktionen folgen. Vor allem aber: Es gibt auch eine historische Verantwortung gegenüber jenen Ländern in Osteuropa, die sich von Russland bedroht fühlen. Auch in der Ukraine haben Wehrmacht und SS gewütet.

Polen will nicht zum Spielball der großen Nachbarn werden

Auch Polen und das Baltikum wurden zu Opfern von Hitlers Vernichtungskrieg. Dort wirkt das Trauma der Absprachen zwischen Hitler und Stalin bis heute nach. Nichts alarmiert die Menschen in diesen Ländern mehr als der Verdacht, sie könnten erneut zum Spielball ihrer großen Nachbarn werden.

Es ist daher Zeit für eine realistischere Ukraine-Politik. Wenn die russische Führung Grenzen überschreitet, wenn sie Europa erneut in Einfluss-Sphären und Vorhöfe aufteilen will, wenn sie ihren Nachbarn das Recht auf Selbstbestimmung abspricht, kann sich Deutschland nicht hinter falschen historischen Analogien verstecken: Ein solches Europa widerspricht den Lehren, die das 20. Jahrhundert hinterlassen hat. Noch immer wirkt die Bundesregierung, als habe sie Putins Strategie nicht durchschaut.

Dabei verfolgt er sie seit zehn Jahren. Putins Staat ist ein Land, das von Oligarchen beherrscht und ausgebeutet wird. Die Ideologie, die davon ablenken soll, heißt Nationalismus. Deshalb rütteln die Machthaber in Moskau an Grenzen, daher schüren sie Konflikte mit Nachbarländern, daher wandern Oppositionelle ins Straflager. Unstrittig hat Deutschland gegenüber Russland eine historische Verantwortung, die fortwirkt. Sie kann aber nicht darauf hinauslaufen, eine solche Politik billigend in Kauf zu nehmen, schon gar nicht zulasten Dritter.

Was Deutschland klarstellen muss

Somit kann sich Deutschland nur in die westliche Solidarität einreihen und versuchen, mäßigend auf Moskau einzuwirken. Der Verhandlungstisch bleibt die erste und wichtigste Option – solange geredet wird, schweigen die Waffen. Aber seit der Annexion der Krim 2014 ist auch klar: Putin geht so weit, wie der Westen ihn gehen lässt. Auch die Bundesregierung hat einiges klarzustellen, zum Beispiel, dass ihr billige Gaslieferungen nicht wichtiger sind als Friedensordnungen. Die Nagelprobe kommt für Olaf Scholz und seine Koalition früher als erwartet.

