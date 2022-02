Der bekannte Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte, Professor an der Universität Duisburg-Essen, sieht die Union in der Pflicht, wieder zu klaren inhaltlichen Bekenntnissen zu finden.

Herr Korte, wenn die Union wieder Erfolg haben will, muss sie ihren Markenkern herausarbeiten. Ist das nach 16 Jahren Marken-Entkernung unter Angela Merkel zu leisten?

Das ist durchaus möglich. Es geht um modernes Aufmerksamkeits-Management, das man klug betreiben kann, um Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten. Parteien müssen gesellschaftliche Konfliktlinien abbilden. Das heißt, die CDU muss Positionen für die bürgerliche Mitte entwickeln, die sie von anderen Parteien unterscheidet. Das hat sich in 16 Jahren pragmatischen Regierungsalltags abgeschliffen, was den Aufstieg und Fall von Parteien eben auch charakterisiert. Das lässt sich nicht aufhalten. Politische Lebenskurven enden.

Im Markenkern steckt die kulturelle Grundlage einer Partei, die Identität unter Mitgliedern schaffen soll. Muss man nicht hier ansetzen, bevor es nach außen in die Werbung geht?

Zunächst muss die CDU – was ihr abhandengekommen ist – zu wichtigen Themen eine Position erarbeiten, mit der man dann konstruktiv angreifen kann. Was sagt man etwa zum Ukraine-Konflikt? Was zu den erneuerbaren Energien? Die meisten CDU-Mitglieder wissen gar nicht, wie ihre Partei zu familien- oder wirtschaftspolitischen Fragen steht. Über Inhalte kommt die Unterscheidbarkeit, mit der man wieder mobilisieren kann. Die CDU muss durch eigene Attraktivität Themenanker setzen und ein Heimatort für die bürgerliche Mitte sein.

Wie viel „Mitte“ repräsentiert die CDU denn noch?

In der Regierung hat die Union zuletzt eine unbürgerliche Politik betrieben gegen die ökonomischen Interessen der Mittelschicht und der mitte-rechts-Wähler. Fehlende Investitionen, hohe Immobilienpreise, kurzfristige Rentenpolitik – da wurden Grundrechenarten nicht beachtet und die wenig mit glaubwürdiger Politik für bürgerliche Wähler zu tun haben.

Hat denn das große C im Parteinamen noch eine Bindungswirkung?

Es ist ein Alleinstellungsmerkmal und trägt zur Unterscheidung bei. Gemeint ist nicht kirchliche Bindung, sondern ein christliches Wertefundament, orientiert am Individuellen nicht am Kollektiven. Davon kann man beispielsweise eine Sozialpolitik ableiten, die sozialen Aufstieg fördert. Die Union hatte im Wahlkampf das Bedürfnis der Bürger nach sozialer Sicherheit gar nicht auf dem Schirm. Hier war die Partei nahezu blank.

Aber Friedrich Merz als neuer Parteichef bringt im Lebenslauf Unternehmertum und ein dickes Bankkonto mit . . .

Ich will Merz als katholischem Ur-Sauerländer nicht absprechen, dass er das C glaubhaft vertreten kann. Aber es wird schon schwieriger bei ihm, die sozialpolitische Seite zu erkennen, wenn man seinen Berufsweg vor Augen hat.

Sie haben schon vor Jahren auf die soziale Marktwirtschaft als Teil des Markenkerns der CDU hingewiesen, den man herausarbeiten müsse. Was muss dazu passieren?

Das Ziel ist, eine Wachstumsgesellschaft in eine digitalisierte Nachhhaltigkeitsgesellschaft zu verwandeln. Im Sinne der Transformation ist das ein notwendiger Weg, der uns für Globalisierung fit hält. Die Frage ist: Will man das plan- oder marktwirtschaftlich angehen? Und will man es so ausgestalten, dass faire Bedingungen für einen sozialen Aufstieg von Menschen herrschen? Wird das soziale Sicherheitsbedürfnis ausreichend berücksichtigt. Die Union könnte ein Anwalt der Transformation werden: mehr sozial-ökologische Marktwirtschaft, weniger Dirigismus.

Ist das Personaltableau der CDU dafür breit genug?

Von ihrer Führung her – Präsidium und Vorstand – ist die CDU viel diverser geworden und breiter aufgestellt als früher. Das macht neugierig. Aber das gilt nicht für die Fraktion im Bundestag. Alle anderen Parteien haben sich erneuert und sind Abbild einer bunten Republik. Bei der Union besteht dagegen Nachholbedarf an Verschiedenheit. Wenn sie nur eine verhinderte Regierungspartei bleibt, wird sie sich nicht erholen. Andernfalls kann sie Attraktivität zurückgewinnen.

Wenn ja, bleibt die CDU als Volkspartei siegfähig?

Volksparteien sind Konsensmaschinen und sind unter besonderen Bedingungen immer noch sehr erfolgreich: Manuela Schwesig hat in Mecklenburg-Vorpommern fast 40 Prozent für die SPD geholt. Es gab gute Ergebnisse für Malu Dreyer oder für Winfried Kretschmann. Das kann sich bei den Landtagswahlen im Frühjahr im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen fortsetzen. Wenn vorzeigbare interessante und vertrauensvoll-bekannte Typen kandidieren, werden die auch gewählt.