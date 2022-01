Meinung vor 14 Stunden

Debatte um Verkürzung der Quarantäne: Wird wieder nur debattiert, anstatt zu entscheiden?

Während sich in der Corona-Pandemie die Omikron-Welle jetzt auch in Deutschland aufbaut, wird über eine Verkürzung der Quarantäne gestritten. Wenn das so weitergeht, steht man wieder mit ratlos da, wenn Not am Mann ist.