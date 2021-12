Was bleibt vom Jahr 2021? Ein Rückblick in Bildern.

Bild: Jose Luis Magana/AP/dpa

Mehrere Hundert Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump stürmen am 6. Januar ohne Gegenwehr das Kapitol in Washington. Sie wollen eine Bestätigung des Wahlsieges seines Nachfolgers Joe Biden verhindern. Bei den Tumulten kommen fünf Menschen ums Leben.

Bild: Michael Kappeler, dpa

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird am 16. Januar auf einem digitalen Bundesparteitag mit 521 von 1001 Stimmen zum neuen CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. Per Briefwahl wird die Wahl bestätigt.

Bild: ANDREW HARNIK

Allen Protesten der Trump-Anhänger zum Trotz wird der damals 78-jährige Demokrat Joe Biden am 20. Januar als 46. Präsident der USA vereidigt. Vizepräsidentin Kamala Harris ist die erste Frau und Afroamerikanerin in diesem Amt.

Bild: Michael Kappeler

Ein Bild, das man zu Beginn des Jahres 2021 öfters gesehen hat: Bundeskanzlerin Angela Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der Pressekonferenz nach Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Lage, hier am 23. März. Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wurde da angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bis zum 18. April verlängert.

Bild: Loic Venance/AFP/dpa

Charlie Dalin, Skipper aus Frankreich, segelt am 27. Januar bei der neunten Auflage der Vendée Globe als Erster über die Ziellinie. Bis kurz vor dem Ziel darf der deutsche Segler Boris Herrmann auf einen historischen Sieg bei der Weltumsegelung hoffen. Doch der Zusammenstoß mit einem Fischtrawler machen die Chancen zunichte, der Hamburger erreicht mit seiner stark beschädigten Jacht als Fünfter der Regatta die Ziellinie.

Bild: Oliver Berg

Fasnacht dehom: Wegen der Corona-Pandemie fallen die Feierlichkeiten zur fünften Jahreszeit fast vollständig aus.

Bild: Angelos Tzortzinis, dpa

Auch andere Länder leiden unter der Pandemie und gehen in den Lockdown. Hier in Athen wartet ein Obstverkäufer Anfang Februar am leeren Monastiraki Platz unterhalb der Akropolis auf Kundschaft.

Bild: Lino Mirgeler, dpa

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel aus Mannheim tritt Anfang März zurück. Er soll hohe Summen für die Vermittlung von Masken-Deals kassiert haben.

Bild: Joe Pugliese, dpa

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan beschweren sich Anfang März in einem Interview der US-Talkmasterin Oprah Winfrey über angeblichen Rassismus in der Königsfamilie und lösen eine kleine Krise im Königshaus aus.

Bild: Suez Canal Authority/dpa

Im März demonstiert ein Zwischenfall im Suezkanal die Verwundbarkeit des Handels zwischen Asien und Europa. Das rund 400 Meter lange Containerschiff „Ever Given“ steckt quer in der Wasserstraße fest und blockiert sie für sechs Tage. Hunderte Schiffe stauen sich.

Bild: Uli Deck, dpa

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März steigern sich die Grünen von Regierungschef Winfried Kretschmann auf 32,6 Prozent. Der Koalitionspartner CDU muss unter Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann deutliche Verluste hinnehmen.

Bild: Jonathan Brady

Am 9. April stirbt Prinz Philip im Alter von 99 Jahren. Der Herzog von Edinburgh heiratete 1947 Elizabeth und wurde bei deren Krönung 1953 Prinzgemahl. Er galt als wichtigste Stütze der Queen.

Bild: Kay Nietfeld, dpa

Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock präsentiert sich am 19. April als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl 2021. Darauf habe sie sich mit ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck geeinigt.

Bild: Jan Woitas, dpa

Der FC Bayern München ist zum 31. Mal deutscher Fußball-Meister – doch im DFB-Pokal feiert Borussia Dortmund am 13. Mai nach dem 4:1-Sieg gegen RB Leipzig

Bild: Soeren Stache

Die italienische Rockband Maneskin gewinnt am 21. Mai mit dem Song „Zitti e Buoni“ den Eurovision Song Contest vor Frankreich und der Schweiz. Deutschland landet mit dem Hamburger Jendrik und drei Punkten auf dem vorletzten Platz. Nach dem Sieg gibt es Spekulationen um angeblichen Kokain-Konsum von Maneskin-Sänger Damiano David. Ein freiwilliger Drogentest erweist sich als negativ.

Bild: Vigili Del Fuoco, dpa

Am italienischen Lago Maggiore stürzt am 23. Mai eine Seilbahn 20 Meter in die Tiefe. 14 Insassen werden getötet, nur ein damals fünfjähriger Junge überlebt. Ein Zugseil war gerissen.

Bild: John Sibley/POOL Reuters/dpa

Bei der Fußball-EM verliert die deutsche Nationalmannschaft in Wembley mit 0:2 gegen England und scheidet im Achtelfinale aus. Es ist das letzte Spiel von Joachim Löw als Bundestrainer. Fußball-Europameister wird am 11. Juli Italien. Im Finale gewinnt Roberto Mancinis Team im Elfmeterschießen gegen England.

Bild: Jan Woitas, dpa

Die Triberger Ringerin Aline Rotter-Focken krönt sich am 2. August in Tokio zur Olympiasiegerin. Die Fans in der Heimat jubeln im Kinosaal mit, den Ehemann Jan Rotter in Triberg gemietet hat.

Bild: Boris Roessler, dpa

Extremer Starkregen löst Mitte Juli vor allem in Westdeutschland eine Hochwasserkatastrophe mit über 180 Toten und schweren Verwüstungen aus. Besonders betroffen sind die Flüsse Ahr und Erft in den Kreisen Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) und Euskirchen (Nordrhein-Westfalen).

Bild: Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps/AP/dpa

Im August blickt die Welt auf Afghanistan. Die islamistischen Taliban rücken widerstandslos in die Hauptstadt Kabul ein. Die westlichen Länder sind vom frühen Fall überrascht. Die Bundeswehr und andere Länder starten eine großangelegte Evakuierungsaktion aus Kabul. Viele Afghanen versuchen verzweifelt zu fliehen – hier auf diesem Bild helfen Koalitionstruppen zusammen mit US-Marines einem Kind auf dem Flughafen Kabul. Viele afghanische Ortskräfte bleiben dennoch zurück. Am 30. August beenden die USA nach fast 20 Jahren ihren Militäreinsatz am Hindukusch.

Bild: Michael Kappeler, dpa

In der ersten TV-Runde vor der Bundestagswahl betonen die Spitzenkandidaten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock auf RTL und ntv ihre Unterschiede. Erste Umfragen sehen die SPD bei der Bundestagswahl erstmals vor der CDU.

Bild: Francois Mori/AP/dpa

Der 50 Meter hohe Pariser Triumphbogen ist Ende September mit Stoffbahnen verhüllt. Die Aktion am Arc de Triomphe geht auf Pläne des verstorbenen Künstlerpaars Christo und Jeanne-Claude zurück.

Bild: Christian Schulz

In einer Tankstelle in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) erschießt ein Kunde am 18. September einen Aushilfskassierer, der ihn auf die Corona-Maskenpflicht hingewiesen hatte. Der Täter war verärgert über die Pandemie-Maßnahmen.

Bild: Pau De La Calle, dpa

Auf der spanischen Kanareninsel La Palma bricht Ende September ein Vulkan aus, der monatelang Asche, Rauch und Lava ausstößt. Auf dem Weg zum Meer begraben Lavaströme Tausende Häuser.

Bild: Michael Kappeler, dpa

Bei der Bundestagswahl erleiden die CDU/CSU mit nur 24,1 Prozent der Stimmen (-8,9) und Kanzlerkandidat Armin Laschet eine historische Niederlage. Die SPD mit Olaf Scholz steigert sich auf 25,7 Prozent, die Grünen verbessern sich auf 14,8. Platz vier geht an die FDP (11,5) gefolgt von der AfD (10,3). Die Linke (4,9) verdankt ihren Einzug drei Direktmandaten.

Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) tritt am 9. Oktober nach Korruptionsvorwürfen zurück. Sein Nachfolger wird Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Kurz bleibt Parteichef und übernimmt den ÖVP-Fraktionsvorsitz im Parlament. Am 2. Dezember gibt er alle Ämter auf. Am 6. Dezember folgt Karl Nehammer (ÖVP) auf Schallenberg, der Außenminister wird.

Bild: Daniel Karmann/dpa

Zeitreise im ZDF: Zum 40. Geburtstag der legendären Samstagabendshow moderiert Entertainer Thomas Gottschalk am 6. November eine Sonderausgabe. 13,8 Millionen Menschen verfolgen die Sendung im Fernsehen, das ZDF will über eine Fortsetzung nachdenken.

Bild: Kay Nietfeld, dpa

Am 24. November stellen die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Bundesregierung vor. Unter der Überschrift „Mehr Fortschritt wagen“ versprechen sie unter anderem mehr Klimaschutz und soziale Verbesserungen. Am 7. Dezember wird der Vertrag unterschrieben.

Bild: Ulf Mauder/dpa

Tausende Flüchtlinge sitzen im November an der Grenze zwischen Belarus und Polen fest. Der belarussische Machthaber Lukaschenko soll sie gezielt an die östliche EU-Außengrenze geschleust haben.

Bild: Denis Farrell/AP/dpa

Am 26. November stuft die Weltgesundheitsorganisation die im südlichen Afrika nachgewiesene neuartige Coronavirus-Variante Omikron als „besorgniserregend“ ein. Viele Länder reagieren unter anderem mit Beschränkungen im Flugverkehr, darunter auch Deutschland.

Bild: Michael Kappeler

Der Bundestag wählt am 8. Dezember Olaf Scholz mit 395 von 707 abgegebenen Stimmen zum neunten Bundeskanzler und vierten Sozialdemokraten in diesem Amt. Er führt eine Regierung von SPD, Grünen und FDP. Mit der Wahl endet die 16-jährige Ära seiner CDU-Vorgängerin Angela Merkel.