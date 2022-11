Der große Schock ist ausgeblieben. Für Donald Trump lief es nicht wie geplant, der erneute Durchmarsch ins Weiße Haus ist vorerst gestoppt. Anders als befürchtet, sind die US-Demokraten um Präsident Joe Biden bei den Kongresswahlen nicht von einem Tsunami überrollt worden.

Trotzdem wirkt das kollektive Aufatmen, das derzeit durch Deutschland und Europa geht, verfrüht und irgendwie blauäugig. Denn die USA, das bestätigt diese Wahl, bleiben eine geteilte Nation. Eine Hälfte bangt um die Demokratie und will Trump verhindern. Die andere will den 76-Jährigen wieder im Oval Office sehen und folgt ihm blind. Wer die Oberhand gewinnt, wenn in zwei Jahren der Präsident gewählt wird, ist völlig offen.

Für Deutschland heißt das: Kein Grund zur Entwarnung. Als Donald Trump 2016 die Präsidentenwahl hauchdünn gewann, traf sein Sieg die Bundesregierung völlig unvorbereitet. Und wenn er es 2024 erneut schaffen sollte? Wir wären nicht viel besser gewappnet.

Er ist immer noch da: Donald Trump | Bild: ANDREW HARNIK

Sitzt Trump im Weißen Haus, kann sich Europa nicht mehr hundertprozentig auf amerikanische Garantien verlassen: Das ist die bitterste außenpolitische Lehre aus den vier langen Jahren seiner Präsidentschaft. Konsequenzen hat niemand daraus gezogen, erst recht nicht in Berlin. Die guten Vorsätze von 2016 – allesamt vergessen.

Europa ist immer noch nicht in der Lage, mehr für seine Sicherheit zu tun. Die wichtigste Stütze für die überfallene Ukraine ist nicht die EU, sondern Amerika. Ohne das entschiedene Eingreifen Washingtons wäre der Krieg anders verlaufen und Putins Truppen stünden an den Grenzen des Nato-Mitglieds Polen.

Wir sind Getriebene

So wirken die Europäer in dieser Krise immer noch als Getriebene, allen voran die Deutschen mit einem Bundeskanzler an der Spitze, der in den Augen der Osteuropäer jede Initiative vermissen lässt. Dabei ist es nicht so, dass Europa nichts tut. 14 Millionen Ukrainer sind auf der Flucht, allein Deutschland hat mehr als eine Million aufgenommen. Die EU verhängt Sanktionen, schickt Geld und Waffen und bildet ukrainische Panzerfahrer aus. Aber manche Länder helfen mehr als andere.

Den größten Beistand erhält die Ukraine aus dem EU-Mitgliedsland Polen, das im Lauf seiner Geschichte gelernt hat, den russischen Imperialismus zu fürchten. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die USA und Großbritannien – zwei Länder, die der EU nicht angehören. Deutschland rangiert auf der Liste der Ukraine-Unterstützer weiter hinten, obwohl die Bundesregierung hinter den Kulissen von den USA massiv gedrängt wird, mehr Entschlossenheit zu zeigen. Ähnlich dürftig ist das Bild in Frankreich. Ein einheitlicher Wille oder gar eine durchgesprochene Russland-Strategie lässt sich in der EU nicht erkennen.

EU hat kaum Einfluss

Obwohl sie an die Regierung in Kiew Milliarden zahlt und Millionen Flüchtlinge aufnimmt, hat die EU auf den Fortgang des Krieges in der Ukraine daher wenig Einfluss. Das entscheidende Gewicht liegt nach wie vor in Washington. Nur solange die USA den Ukrainern mit Geld, hochmodernen Waffen und kriegserfahrenen Militärberatern helfen, kann die Ukraine Putins Streitkräfte zurückdrängen, um den Kremlchef am Ende zu echten Verhandlungen zu zwingen.

Unter Biden wird sich daran aller Voraussicht nach wenig ändern. Aber unter einem Präsidenten Trump? Die diskreten Herren aus Moskau haben schon vor zwei Jahren versucht, die Wahl in den USA zugunsten Trumps zu manipulieren – und ihr Auftraggeber weiß warum. Sollte Trump 2024 erneut ins Weiße Haus einziehen, kann Putin den Krimsekt entkorken, weil die Ukraine dann ihren mächtigsten Verbündeten zu verlieren droht. So lange muss der Kremlchef noch durchhalten.

Was Europa zermürbt

Von der EU hingegen hat Putin wenig zu fürchten. Auch hier muss er nur abwarten. Durch die Folgen der Sanktionen ist Europa seinerseits in die Krise geraten. Seit Krieg herrscht, stürzen Regierungen der Reihe nach, unter anderem in Großbritannien, Italien, Schweden, Bulgarien und Estland. Rechtspopulisten marschieren auf, oftmals mit Putin-Verstehern in ihren Reihen. Die Horrornachrichten aus der Ukraine, die Angst vor Inflation und Energiemangel, die Drohung mit Atomwaffen zermürben Europas Gesellschaften und untergraben die Solidarität mit einem überfallenen Land. Stattdessen gibt es nationalistische Alleingänge, populistische Kraftmeierei und egoistische Wir-zuerst-Sprüche. Europa zerfällt von innen.

Sollte sich daran nichts ändern, wird die Hemmschwelle für Angriffskriege in Europa weiter sinken. Die türkischen Drohungen in der Ägäis sind Warnung genug. Ein guter Draht nach Washington ist daher weiterhin die wichtigste Lebensversicherung Europas. Noch fühlt sich der mächtige Verbündete zuständig für Frieden und Stabilität jenseits des Atlantischen Ozeans. Aber er wird es nicht ewig richten.