Was in Deutschland mit Ausnahme meist noch eine Drohkulisse ist, haben andere längst umgesetzt: Die Ausgangssperre bleibt vorerst der letzte Hebel im Kampf gegen die schnelle Ausbreitung des Corona-Virus. In der Bundesrepublik gibt es bislang zwar keine allgemeine Ausgangssperre. Doch in den verschiedenen Bundesländern wird auch zu solchen Maßnahmen gegriffen. Blumberg-Riedböhringen ist deswegen nicht der einzige Ort in Deutschland, wo die scharfe Ausgangssperre gilt.

Bayern hat im ganze Land eine verschärfte Ausgangsbeschränkung verhängt. Die Bürger dürfen noch zur Arbeit, notwendige Einkäufe erledigen, Arztbesuche wahrnehmen und auch Sport an der frischen Luft machen. Allerdings nur alleine oder mit den Menschen, mit denen man in einer Wohnung zusammenlebt. In Mitterteich (Oberpfalz/Bayern) und Wunsiedel (Oberfranken/Bayern) gelten tatsächliche Ausgangssperren: Die Maßnahme war in Mitterteich am 18. März verhängt und ist bis zum 9. April verlängert worden. Der Ort gilt als Brennpunkt: Insgesamt sind nach Behördenangaben 579 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. Damit hat der Landkreis deutschlandweit die meisten Infizierten gemessen an der Einwohnerzahl. 31 Menschen starben bislang an einer Covid-19-Infektion.

war Freiburg mit einer eingeschränkten Ausgangssperre Vorreiter, sie gilt bis zum 3. April: Die Bürger dürfen nur noch für dringende Angelegenheiten ihre Wohnung verlassen – etwa, um zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen, um Lebensmittel einzukaufen oder pflegebedürftige Menschen zu betreuen. In Thüringen und Sachsen-Anhalt sind zwei Städte von strikten Quarantäneregeln betroffen: In Neustadt am Rennsteig in Thüringen sowie in Jessen in Sachsen-Anhalt dürfen die Bürger bis mindestens 5. April sich nur noch in der eigenen Wohnung beziehungsweise auf dem eigenen Grundstück aufhalten, Einkäufe sind auf dem kürzesten Weg erlaubt.

: Das Verlassen des Hauses ist nur aus driftigen Gründen erlaubt, wie Arztbesuche, der Weg zur Arbeit oder Einkäufe. Italien : Bei den Italienern gilt seit dem 12. März eine strenge Ausgangssperre. Die 60 Millionen Einwohner dürfen nur für Einkäufe, Arbeit und aus medizinischen Gründen. Wer das Haus verlässt, muss ein ausgefülltes Formular mit der Begründung dabei haben, andernfalls drohen Geldstrafen. Die bisherigen Maßnahmen laufen am 3. April aus, werden aber höchstwahrscheinlich verlängert.

