Vor einem Jahr ist die Corona-Warn-App erschienen. Das Gesundheitsministerium hält sie für einen wichtigen Baustein in der Pandemie-Bekämpfung. Aber wird sie überhaupt noch genutzt? Wir haben in der Konstanzer Innenstadt gemessen.

Ein Jahr ist es her, als der SÜDKURIER zum ersten Mal gemessen hat, wie viele Menschen in der Konstanzer Innenstadt die Corona-Warn-App der Bundesregierung auf dem Handy haben. Damals haben wir an einem belebten Samstag in zwei Stunden 165 Geräte