Dieses Jahr wird alles anders. Die Straßen sind leerer als sonst, die Menschen sind wegen Corona verunsichert. Mancher traut sich nicht mehr aus dem Haus. Viele schöne Dinge, die sonst adventlichen Frohsinn verbreitet, sind verboten. Kein Weihnachtsmarkt, kein öffentliches Glühweintrinken, keine Betriebsfeier zwischen tiefsinnig und angeheitert. Nur die stumme Lichterketten mahnen, dass der zwölfte Monat ein ganz besonderer ist, der die Menschen weltweit in den Bann zieht.

Es werden kleine Runden, die sich dieses Weihnachten rund um den Tannenbaum versammeln werden. | Bild: Karl-Josef Hildenbrand

Der Umsatz gehörte dazu

Der Rahmen um das Fest ist verrutscht. Wie schön war es doch, als man Geschenklisten abhaken durfte und in den letzten Tagen des Jahres als braver Konsument unterwegs war. Wann geben Familienvorstände, Großeltern oder Paten freudiger ihr Geld aus als im Dezember? Der Dienst an der Konjunktur gehörte bisher genau dazu wie dann die liebevolle Kritik am Konsumgebaren, die von der Kanzel herunter tönte.

Empfindlich trifft es die großen Stammestreffen, zu denen sich Weihnachten über die Jahrzehnte entwickelt hat. Familiäre Großfeiern sollen 2020 nicht abgehalten werden. Für viele bedeutet das den Untergang des Abendlandes, wenn sie über die Feiertage nicht jene Menschen treffen können, mit denen sie der Biologie nach verwandt sind. Dieses Jahr wohl nicht: Amtliche Abstandsregeln ersetzen die guten alten Bräuche mit einem Federstrich. Amtliche Tinte ist stärker als Blut.

Familienglück ist eine Erfindung

Dieses Familienfest ist nicht so alt wie stets behauptet. Das große Treffen von Verwandten begann erst, als die Familien bereits auseinander fielen. Das nahm im 19. Jahrhundert seinen Anfang, als die industrielle Revolution viele Kinder vom Land in die Stadt zog oder sie auswandern ließ. Vor nicht einmal 200 Jahren, an der Bruchlinie zur Neuzeit wurde das Ideal der vollständigen, moralisch vorbildlichen und legalen Familie entdeckt und ihre glückliche Wiedervereinigung auf Weihnachten gelegt.

Ein bürgerliches und großartiges Fest

Davor waren Großfamilien unter einem Dach selbstverständlich – und alles andere als friedlich. In den großartigen Bauernromanen von Auerbach bis Hansjakob kann man es nachlesen: Die Gemeinschaft der Blutsverwandten brachte mehr Konflikte als Glück hervor. Der Streit ums Erbe, die gemobbte ungeliebte Schwiegertochter – das war der Alltag in den Dörfern. Das harmoniesüchtige Idyll im Dezember ist eine städtische und bürgerliche Erfindung.

Ein Bild aus Zürich: Schon der Nikolaus kam dieses Jahr nur per Videoschalte vorbei. | Bild: Alexandra Wey/Keystone/dpa

Auch der Verweis auf die Heilige Familie, wie sie die Evangelisten beschreiben, macht den Befund nicht besser. Für heutige Begriffe handelt es sich um eine Patchwork-Familie, die sich auf den Weg nach Bethlehem macht. Josef und Maria sind noch nicht verheiratet. Doch hat ein Paartherapeut (der Erzengel Gabriel) dem Josef geraten, seine Verlobte nicht sitzenzulassen.

Ein Roadmovie wird falsch ausgelegt

Jesus hat nach biblischer Auskunft zwei Väter – einen irdischen und einen himmlischen. Dieses epochale Roadmovie wurde später zum Ideal alles Zusammenlebens stilisiert und Jesus mit seinen Eltern zur Familie schlechthin. Das ist sehr gewagt.

Baden-Württemberg Was ist an Weihnachten erlaubt und was nicht? Diese Regeln gelten in Baden-Württemberg Das könnte Sie auch interessieren

Dieses Jahr wird die Feier bescheidener ausfallen – mit weniger Leuten in einem Raum, weniger Mobilität. Das muss kein Nachteil sein. Das Abrüsten des gefühlt wichtigsten Festes birgt die Chance, dass es an Schärfe und Sinn gewinnt. Und es bringt die deutsche Demografie auf den Punkt: Millionen Bürger leben ohnehin allein, sie stehen ohne Angehörige da.

Für Singles oder verwitwete Menschen muss es belastend sein, wenn Weihnachten in Endlosschleife als Familienfest beworben wird und geradezu zwanghaft als Versammlung der Clans festgeschrieben wird. Dabei ist es einfacher: Es ist ein spiritueller Gong für jeden Einzelnen. Dafür benötigt er keinen Stammbaum.