von Fabian Kretschmer

Das rotgefärbte Propagandabanner entlang der Pekinger Chunxiu-Straße wirkt nicht nur wegen seiner sozialistischen Aufmachung aus der Zeit gefallen. Auch die mahnende Botschaft erinnert an eine weit zurückliegende Vergangenheit: „Tragen Sie stets Ihre Maske, waschen Sie regelmäßig Ihre Hände und achten Sie auf Ihre Gesundheit!“

Im Radius eines Steinwurfs hingegen zeigt sich ein Normalzustand, als hätte es die Corona-Gefahr niemals gegeben: Der Craft-Beer-Pub ist zu später Abendstunde gut gefüllt, der Fußmassage-Salon hat seine Pforten geöffnet und im Ecksupermarkt drängen sich die Kunden dicht an dicht zwischen Obstregalen.

Medizinisches Personal nimmt einen Abstrich von einem Kind in Qingdao. | Bild: CHINATOPIX/AP/dpa

Aus der Ferne lässt sich nur mit Unglauben auf die täglichen Infektionszahlen in China schauen: Während in Europa eine zweite Covid-Welle wütet, spielt das Ansteckungsrisiko in weiten Teilen der Volksrepublik bereits seit Monaten keine Rolle mehr. Zwar tritt nach wie vor alle paar Wochen ein lokaler Infektionscluster auf, wie derzeit etwa in der westchinesischen Stadt Kashgar. Doch in absoluten Zahlen bleiben diese meist im zweistelligen Bereich – und sind damit für eine Bevölkerung von rund 1,4 Milliarden geradezu verschwindend gering.

Hinter versiegelten Wohnungstüren

Das Erfolgsrezept der chinesischen Regierung beruht keineswegs auf geschönten Statistiken, wie häufig angenommen – zumindest gibt es dafür keine Indizien. Wer die drakonischen Maßnahmen während des Frühjahrs in China vor Ort mitverfolgt hat, hegt keine Zweifel an deren Effizienz. Über mehrere Wochen haben die Behörden weite Landesteile in einen Lockdown versetzt, der nur wenig damit zu tun hat, was derzeit in Deutschland oder Österreich passiert: Millionen von Chinesen in der am stärksten betroffenen Provinz Hubei standen wortwörtlich hinter versiegelten Wohnungstüren.

Einige asiatische Länder, aber auch Australien und Neuseeland stehen bei der Corona-Bekämpfung sehr gut da. Das sind die Corona-Musterschüler: Taiwan war durch Sars vorgewarnt Die Inselrepublik hat bereits seit mehr als 200 Tagen keine lokalen Corona-Fälle mehr verzeichnet. Der kleine Nachbar der Volksrepublik China kam gut durch die Krise, weil er vorgewarnt war und schnell reagierte. Taiwan hatte schon 2003 mit der ebenfalls von China ausgegangenen Lungenkrankheit Sars zu kämpfen. Danach wurde der Pandemie-Schutz deutlich verbessert. Die Insel wurde von Beginn an abgeschottet, ein üppiger Vorrat an Schutzmasken und andere medizinische Ausrüstung lag bereit. Ein harter Lockdown war nicht notwendig. In Japan ziehen die Bürger mit Die japanische Regierung wurde dafür kritisiert, dass sie in den ersten Monaten seit Beginn der Pandemie kaum Anstrengungen unternommen hatte, um die Testkapazitäten zu erhöhen. Das Land profitierte jedoch von einer Bevölkerung, die sehr viel Wert auf Hygiene legt. So trugen praktisch alle Japaner seit Beginn der Pandemie konsequent einen Mund-Nasen-Schutz. Japan, das eine größere Bevölkerung als Deutschland hat, kommt bisher auf etwas mehr als 103.000 bekannte Infektionen und etwa 1800 Todesfälle. Neuseeland kam schnell in den Lockdown und wieder zurück Nach einem strengen Lockdown hatte sich das Land bereits im Juni erstmals für coronafrei erklärt und war zu einer relativen Normalität zurückgekehrt. Nach neuen Fällen in Auckland im August wurde in der Stadt schnell wieder ein vorübergehender Lockdown verhängt. Heute müssen die knapp fünf Millionen Einwohner nicht einmal Maske tragen. Die Bürger sollen lediglich per App Bewegungsprofile anlegen und Hygieneregeln einhalten. Zudem gibt es strenge Grenzkontrollen und staatliche Quarantäne für jeden Einreisenden. Australien macht die Grenzen dicht Zum Erfolg in Down Under haben vor allem Grenzschließungen beigetragen – und zwar auch innerhalb des Landes. Diese werden erst jetzt langsam aufgehoben. Zudem müssen alle, die aus dem Ausland einreisen, 14 Tage in staatliche Quarantäne. Am schlimmsten betroffen war bislang die Region Victoria mit der Millionenmetropole Melbourne, wo bis heute 90 Prozent aller Toten in Verbindung mit Covid-19 registriert wurden. Es folgte ein mehrmonatiger strikter Lockdown. Drakonische Strafen in Vietnam Das Land am Mekong hat genau wie Taiwan Erfahrung mit Sars-Viren. Schon am 1. April ging das Land in einen dreiwöchigen Lockdown, zu einem Zeitpunkt, als erst wenige Hundert Fälle bestätigt worden waren. Die Behörden wenden aber auch Maßnahmen an, die in Europa nicht denkbar wären: In Ho-Chi-Minh-Stadt etwa wurde auf Plakaten gewarnt, dass Personen, die keine Maske trügen und jemanden mit dem Virus ansteckten, bis zu zwölf Jahren Haft drohten. Südkorea kommt ohne Lockdown durch die Krise Südkorea ist bisher einer zweiten Welle entgangen. Zwar gibt es nach wie vor Kontaktbeschränkungen und strenge Quarantäneregeln, doch kam das Land ohne großflächigen Lockdown aus. Dabei hilft, dass die Einreisetore nach Südkorea gut kontrollierbar sind. (dpa)

Im Rest des Landes wurde die Bewegungsfreiheit ebenfalls drastisch eingeschränkt – wer etwa von Peking in die Vorstadt gefahren ist, musste sich bei der Rückreise in Quarantäne begeben. Wobei die 14-tägige Isolation ebenfalls nicht vergleichbar mit seinem europäischen Pendant ist, wo höchstens das Ordnungsamt per Anruf kontrolliert.

Ein Sicherheitsmitarbeiter überwacht nicht vorhandene ankommende Passagiere auf dem Flughafen Peking. | Bild: GREG BAKER / AFP

In China haben die Nachbarschaftskomitees oftmals Sicherheitskameras vor der Wohnungstür installiert, oder aber man wurde gleich in ein staatlich zugewiesenes Hotelzimmer transferiert. Gleichzeitig hat der Staat seine digitale und analoge Kontrolle massiv hochgefahren: Per Corona-App muss sich jeder Chinese mit seinem Smartphone registrieren, sobald er ein Lokal betritt. Zudem stehen vor Einkaufszentren und U-Bahnstationen Wärmebildkameras, die jeden Passanten auf seine Körpertemperatur kontrolliert.

Maskentragen kein Problem

Ebenso wichtig wie die staatlichen Maßnahmen war jedoch auch die Disziplin der Bevölkerung, die im öffentlichen Raum praktisch ausnahmslos Masken getragen hat. Selbst in Peking, über drei Monate nach den letzten Ansteckungen im Stadtgebiet, trägt noch immer das Gros der Bewohner einen Gesichtsschutz auf der Straße. Auf diesem Wege konnte die Regierung ihr Ziel letztlich erreichen – das Virus auszurotten.

Wann immer nun ein lokales Infektionscluster auftaucht, wie zuletzt in Qingdao, Wuhan oder Kashgar, gehen die Behörden nach demselben Schema vor: Sie sperren die betroffenen Wohnanlagen für zwei Wochen zu und lassen sämtliche – oftmals mehrere Millionen – Stadtbewohner innerhalb weniger Tage auf das Virus testen. Bislang konnte auf diesem Weg eine überregionale Ausbreitung verhindert werden.

Auch Australien hat das Virus gut im Griff: Hier wird das Ende des Lockdowns in einem Restaurant im Australiens Bundesstaat Victoria gefeiert. | Bild: James Ross/AAP/dpa

Dennoch bezahlt die Gesellschaft einen hohen Preis: Das Land hat sich über alle Maßen abgeschottet; eine Entwicklung, die wohl auch über die Corona-Krise hinaus Bestand haben wird. Denn was das Zentralkomitee im neuen Fünfjahresplan mit wirtschaftlicher „Autarkie“ umrissen hat, setzt sich in sämtlichen Lebensbereichen der Chinesen fort.

Die Bevölkerung wird immer stärker vom freien Informationsfluss des globalen Internets abgeschnitten, die Zensurbehörden haben ihre Richtlinien in den letzten Monaten zunehmend verschärft. Westliche Journalisten werden bei scheinbar harmlosen Recherchen auf Schritt und Tritt von Sicherheitsbeamten verfolgt.

Keine Gnade für Auslandschinesen

Vor allem aber an den Landesgrenzen verschließt sich China dem Ausland mit einer Vehemenz, die nahezu einmalig ist: Selbst langjährige Bewohner können nur in die Volksrepublik zurückkehren, wenn sie 48 Stunden vor Abflug sowohl einen negativen Corona-Test vorweisen können, als auch einen Antikörpertest. Wer also jemals am Virus erkrankt ist, kann auf unbestimmte Zeit nicht in seine Heimat zurückkehren.

Südkorea zählt zu den Corona-Musterschülern: In Seoul desinfiziert ein Gesundheitsbeamter eine Straße. | Bild: Lee Jin-Man/AP/dpa

In Peking, wo die meisten Ausländer Chinas wohnen, schlägt sich die Abschottung im Stadtbild nieder. „Meine Stammkundschaft hat sich massiv verkleinert. Sie ist entweder von sich aus abgehauen oder kann nicht mehr zurück“, sagt der Besitzer eines Irish Pub im internationalen Stadtviertel Sanlitun. Wer dieser Tage durch die Innenstadt spazieren geht, bekommt oft stundenlang keinen einzigen Ausländer zu Gesicht.