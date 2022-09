In der australischen Hauptstadt Canberra rief Generalgouverneur David Hurley Charles III. als König von Australien „von Gottes Gnaden“ aus. In einer ähnlichen Zeremonie in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington lobte Premierministerin Jacina Ardern Charles für seine langjährige „Zuneigung für Neuseeland“ und seine „tiefe Verbundenheit mit unserer Nation“.

Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland, spricht bei der Proklamation von König Charles III. am Parlamentsgebäude. | Bild: MARK TANTRUM/dpa

Die ehemaligen britischen Kronkolonien Australien und Neuseeland sind seit Jahrzehnten unabhängig, ihr Staatsoberhaupt ist aber weiterhin der britische Monarch. Der australische Premierminister Anthony Albanese, der kommende Woche nach London zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. reisen wird, verkündete, dass am 22. September in Australien anlässlich ihres Todes ein gesetzlicher Feiertag begangen wird.

(dpa/AFP)