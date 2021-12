CDU vor 1 Stunde

CDU-Spitzenposten sollen an Bundestagsabgeordnete aus der Region gehen: Was bedeutet das für die Karriere von Andreas Jung und Thorsten Frei?

Die CDU besetzt Schlüsselpositionen in der Partei um. Damit rücken auch zwei südbadische Bundestagsabgeordnete auf. Der mögliche neue Partei-Vizechef Andreas Jung erklärt, was er nun vorhat. Und: Wie wichtig sind ein Bundesvize und die für Frei vorgesehene Stelle des Parlamentarischen Geschäftsführers in der Partei-Hierachie?