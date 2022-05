Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Thorsten Frei, spricht im Interview über Kritik an Friedrich Merz‘ Ukraine-Reise, den „zynischen“ offenen Brief von Intellektuellen und das Risiko von Panzer-Lieferungen.

Herr Frei, Olaf Scholz reist nicht in die Ukraine, dafür war Ihr CDU-Vorsitzender Friedrich Merz dort. Ist die Kritik, dass er damit Wahlkampf für die bevorstehenden Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein betreiben will,