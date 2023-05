Berlin 10. Mai 2023, 21:53 Uhr

Bund gibt eine Milliarde Euro zusätzlich für Flüchtlingspauschale

Der Bund wird die Flüchtlingspauschale an die Länder in diesem Jahr um eine Milliarde Euro erhöhen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwochabend nach Bund-Länder-Gesprächen an.