2,3 Milliarden Euro – so viel soll durch das neue Bürokratieentlastungsgesetz eingespart werden. Doch was genau wird sich verändern? Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Kürzere Aufbewahrungspflicht von Belegen

Eine der insgesamt 28 beschlossenen Maßnahmen sieht eine Verkürzung der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen von Belegen vor. Bislang müssen Betriebe diese zehn Jahre archivieren, in Zukunft sollen es jedoch nur noch acht Jahre sein.

Erleichterungen in der Tourismusbranche

Von dem neuen Gesetz sollen auch Hotels profitieren. So soll beispielsweise die Vorgabe entfallen, einen Meldeschein für jeden deutschen Gast ausfüllen zu müssen.

Digitale Flughafenkontrolle

Auch an Flughäfen soll künftig mehr auf digitalem Wege passieren. Schon jetzt sind in allen Reisepässen Chips hinterlegt. Zukünftig sollen diese an Luftunternehmen übermittelt werden dürfen – sofern der Reisende zustimmt. Dadurch könnten sämtliche Kontrollprozesse deutlich einfacher gestaltet werden, darunter zum Beispiel der Check-in oder die Gepäckaufgabe.

Abschaffung der Küstenschifffahrtsverordnung

Die Küstenschifffahrtsverordnung sieht vor, dass Seeschiffe, die nicht aus der EU stammen, eine Genehmigung für innerdeutsche Transporte in Küstengewässern benötigen. Diese Verordnung soll nun abgeschafft werden.

Digitale Aufzeichnung von Allergenen

In Zukunft soll die Aufzeichnung von der in loser Ware enthaltenen Allergenen, Lebensmittelzusatzstoffen und Aromen auch digital ermöglicht werden. Als lose Ware werden Lebensmittel bezeichnet, die zum Beispiel in einem Wirtshaus oder Café zubereitet, serviert und vor Ort verzehrt werden.

Weniger Aufwand für Eltern

Eltern können von nun an einfacher ihre Arbeitszeit verringern oder Elternzeit nehmen. Bisher war eine Unterschrift auf Papier notwendig, nun reicht beispielsweise eine Mail.

Änderungen am Arbeitsplatz

Bislang mussten Arbeitgeber ihre Mitarbeiter immer per Aushang informieren – etwa über Arbeitszeitregelungen. Das soll nun einfacher werden: Künftig können Informationen auch über das Intranet verteilt werden. Außerdem sollen Arbeitszeugnisse auch digital ausgestellt werden können – inklusive elektronischer Signatur.

Artenschutz

Bei Bauprojekten wird grundsätzlich überprüft, welche Auswirkungen sie auf den Artenschutz haben. Das soll sich in Zukunft zwar nicht ändern, jedoch sollen insbesondere bei Bahn-Projekten die Vorgaben konkreter formuliert werden. Der Schutzumfang von betroffenen Arten soll dabei allerdings nicht gesenkt werden.

E-Rezept soll zum Standard werden

Bereits am ersten Juli wurde das E-Rezept eingeführt. Bis 2024 soll dieses zum Standard und für Arztpraxen verpflichtend werden. Wer dem nicht aktiv widerspricht, soll als gesetzlich Versicherter bis Anfang 2025 außerdem eine elektronische Patientenakte bekommen.

Sowohl durch die elektronischen Rezepte als auch die digitalen Patientenakten sollen zum Beispiel Doppeluntersuchungen vermieden und medizinische Behandlungen verbessert werden. Pseudonymisierte Gesundheitsdaten sollen außerdem Wissenschaftlern und Pharmaunternehmen zur Verfügung stehen, sodass diese damit forschen können. Weitere Informationen zum E-Rezept können Sie hier nachlesen.