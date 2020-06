Stuttgart vor 36 Minuten

Betreute Menschen sollen dauerhaft auf Landesebene wählen dürfen

Das Wahlrecht für betreute Menschen soll dauerhaft in baden-württembergischen Landesgesetzen verankert werden. SPD und FDP kündigten am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf an. Auch die Regierungsfraktionen arbeiten nach Angaben der Grünen an dem Thema.