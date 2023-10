Israel steht unter Schock. Auch Stunden nach dem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas lässt sich das Ausmaß der Katastrophe schwer fassen. Selbst in Tel Aviv, dieser sonst so aufgekratzten Metropole, waren die Straßen am Sonntag ungewohnt still.

Israel steht unter Schock

Zahlreiche Parallelen werden in israelischen und internationalen Medien gezogen: Israels elfter September, Israels Pearl Harbor, ein zweiter Yom-Kippur-Krieg. Wie die meisten historischen Vergleiche hängen auch diese ein wenig schief, aber sie helfen, das Ausmaß des Schocks, der Zerstörung und auch der Demütigung zu unterstreichen, die dieser siebte Oktober für den israelischen Staat bedeutet. „Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen“, schrieb Avi Mayer, Chefredakteur der Jerusalem Post, auf der Plattform X. „Nichts wird nach diesem Tag so sein wie zuvor.“

Ein israelischer Feuerwehrmann nach Gefechten in Sderot. | Bild: OHAD ZWIGENBERG/dpa

Invasion der Hamas am Samstagmorgen

Am Samstagmorgen waren Hunderte Männer der Hamas, die von Israel, der EU und anderen westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird, über die Grenze aus Gaza nach Israel vorgedrungen, hatten zwischenzeitlich über zwanzig Dörfer und Kibbutzim unter ihre Kontrolle gebracht und dort etliche Menschen getötet und entführt.

Von Gaza-Stadt aus beschießen militante Palästinenser Israel. | Bild: Hatem Moussa/dpa

Greift die Hisbollah ein?

Israels Sicherheitskabinett hatte in der Nacht auf Sonntag formal den Kriegszustand ausgerufen. „Wir werden in diesem Krieg siegen, trotz eines unerträglichen Preises“, verkündete Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. „Die IDF wird sofort ihre gesamte Kraft dazu einsetzen, die Kapazitäten der Hamas zu zerstören. Wir werden sie zerstören und diesen dunklen Tag massiv rächen, den sie dem Staat Israel und seinen Bürgern aufgezwungen haben.“

Verarmt und zerstört Der Gazastreifen ist eine verarmte palästinensische Enklave, die seit Jahren unter israelischer Blockade steht. Sie wird von der radikalislamischen Hamas regiert, die am Samstag einen Großangriff auf Israel begann. Das Gebiet ist eines der dichtbesiedelsten der Erde. Im Unabhängigkeitskrieg Israels 1948 flohen viele Palästinenser in das Gebiet oder wurden dorthin vertrieben. Israel eroberte den Landstreifen im Sechstagekrieg 1967, zog seine Truppen 2005 aber ab. (AFP)

Worin genau das Ziel dieses Krieges besteht, abgesehen von der Rettung der Geiseln, und wie die IDF dabei vorgehen soll, ist bislang unklar. Als sicher gilt nur, dass es sich im Gegensatz zu den Gaza-Operationen der vergangenen Jahre, die meist nur Tage dauerten, um einen langen Einsatz handeln wird, wie Armeevertreter betonen. Fragen nach einer möglichen Entsendung von Bodentruppen dagegen weichen IDF-Sprecher aus: „Alle Optionen sind auf dem Tisch“, heißt es lediglich.

Analysten gehen nicht von einem Eingreifen seitens der Hisbollah aus

Sorgen bereitet vielen israelischen Analysten dabei vor allem ein Szenario: dass die islamistische Hisbollah im Libanon, ebenso wie die Hamas als Terrororganisation gelistet und vom Iran unterstützt, in die Kämpfe einsteigen könnte. Am Sonntagmorgen feuerte die Gruppe mehrere Raketen über die Grenze, woraufhin die IDF Vergeltungsschläge flog. Der Beschuss solle „Solidarität“ mit den Palästinensern ausdrücken, so die Hisbollah. Viele Analysten gehen dennoch davon aus, dass die Organisation kein Interesse daran habe, die Lage an Israels nördlicher Front zu eskalieren. „Wir können keine Möglichkeit ausschließen“, sagte Nicholas Blanford vom Atlantic Council, einer US-Denkfabrik. „Aber ich glaube, sie werden sich vorsichtig verhalten.“

Israelische Streitkräfte gehen in der Grenzstadt Sderot in Deckung. | Bild: Ilia Yefimovich/dpa

Auch so bleibt die Lage für Israels Sicherheitskräfte herausfordernd. Am Sonntag waren Soldaten noch immer in mehreren Dörfern im Süden des Landes in Kämpfe gegen Terroristen verwickelt. Und über allem steht die drängende Frage: Wie konnte es überhaupt zu einer solchen Katastrophe kommen?

Folge eines „kolossalen geheimdienstlichen Scheiterns“

Einig sind die Analysten sich nur in einem: Der Hamas-Angriff ist die Folge „eines kolossalen geheimdienstlichen und operativen Scheiterns“, wie der Militärexperte Kobi Michael vom Institut für Nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv schreibt. Die Aufklärung dieses Scheiterns dürfte Israel noch weit über den aktuellen Kampf hinaus beschäftigen.

Die militanten Palästinenser im Gazastreifen und Israel haben sich bereits in den Jahren 2008, 2012, 2014 und 2021 bekämpft. Die jetzige Eskalation ist aber bisher beispiellos.