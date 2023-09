Migration vor 1 Stunde

CDU-Fraktionsvorsitzender Manuel Hagel: „Wir brauchen eine klare Begrenzung der Zuwanderung“

Nach den Eritrea-Ausschreitungen in Stuttgart rumort es allerorten angesichts der Migrationspolitik. Die CDU-Landtagsfraktion fordert einen harten Kurswechsel und hält in zwölf Thesen fest, was anders laufen müsste.