Argentinien steckt seit Jahren in einer massiven Wirtschaftskrise. In der drittgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas liegt die Inflationsrate bei 115 Prozent. Das Land hat massive Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF), fast 40 Prozent der Menschen in dem einst reichen Land leben unterhalb der Armutsgrenze.

Gerade fanden in dem südamerikanischen Land Vorwahlen statt, die eigentliche Präsidentschaftswahl ist im Oktober. Viele Argentinier sind von den etablierten Parteien enttäuscht. Besonders die Jugend sehnt sich danach, dem Kreislauf von Wirtschaftskrise und Inflation zu entkommen. Rechtspopulist Javier Milei, der aus den Vorwahlen als Sieger hervorging, bekam von jungen Menschen besonders viele Stimmen.

Antonia Berger aus Bermatingen (Bodenseekreis) ist 19 Jahre alt und verbringt mit dem Freiwilligenprogramm „Kulturweit“ sechs Monate in Buenos Aires. | Bild: Arina Romanova

Wir haben mit drei Jugendlichen gesprochen – über ihre Pläne und ihren Alltag in der Krise, aber auch über ihre Träume, die bisweilen ganz ähnlich sind wie die der Jugendlichen in Europa.

Cecilia leistet Widerstand

Tilcara ist ein idyllisches Bergdorf in den argentinischen Anden. Am Fuße der kargen Berglandschaft reihen sich bunte Steinhäuser an Kakteen. Kinder spielen auf ungepflasterten Straßen zwischen Schafen und Straßenhunden. Ein Ort, der Besucher schnell dazu verleiten kann, Armut zu romantisieren. Tagsüber beschallt eine Panflöte die Marktstände, nachts brennen hier die Barrikaden.

Cecilia Lamas ist sechzehn Jahre alt und war seit einigen Wochen nicht mehr in der Schule, denn die hat geschlossen. Stattdessen leistet sie Widerstand. Mit Freunden, ihrer Familie, dem ganzen Dorf. Stundenlang blockieren sie die Straße und erzeugen kilometerlange Staus. Cecilia steht zwischen wehenden Fahnen und brennenden Autoreifen, stimmt in die Rufe mit ein. „Hoch die Löhne, runter die Reform!“

„In meiner Freizeit gehe ich mit meinen Freunden im Dorf aus“, erzählt Cecilia. „Wir treffen uns zum Eis-Essen oder spielen auf dem Sportplatz. Ich bin aber auch gern zu Hause.“ Cecilia und ihre Freundinnen Camila und Dalma wohnen schon ihr Leben lang in Tilcara. Das Dorf liegt in der Provinz Jujuy, im Nordwesten Argentiniens. Ihre Familien seien Teil eines indigenen Volkes.

„Anfang Juni gingen Lehrkräfte auf die Straße, sie forderten höhere Löhne“, berichtet Cecilia. Als Gerardo Morales die neue Reform ins Gespräch brachte, schloss sich das ganze Dorf an.“ Morales ist der radikale Gouverneur der Provinz. Bei der Reform handelt es sich um eine Änderung der Provinzverfassung, die Proteste der Bevölkerung erschweren soll.

Jugend in Argentinien Während viele junge Deutsche nach dem Schulabschluss die Welt kennenlernen, steht jungen Argentiniern diese Möglichkeit in der Regel nicht offen. Laut einer Studie der Universidad Catolica de Argentina waren 2018 4,7 Millionen Kinder und Jugendliche von Armut betroffen, das heißt, die Haushalte hatten zu wenig Einkommen, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Zugang zu Bildung ist nicht selbstverständlich. (sk)

Seit einigen Monaten demonstriert diese gegen Enteignungen aufgrund von Lithiumabbau. Denn viele der indigenen Gemeinden besitzen keinen Besitztitel für ihre Gebiete. Immer wieder gibt es Landkonflikte mit Bergbaukonzernen. „Ich habe Angst, dass sie irgendwann auf unserem Boden eine Lithiumfabrik eröffnen, die uns das Grundwasser wegnimmt“, meint Cecilia mit düsterer Miene.

Jujuy liegt neben Chile und Bolivien im sogenannten Lithiumdreieck, in dem sich vermutlich über 60 Prozent der weltweiten Lithiumreserven befinden. Diese werden zum Beispiel für Batterien von Elektroautos gebraucht. Der Abbau verbraucht viel kostbares Süßwasser.

„Das Dorf ist für die Menschen, die hier leben, und nicht für Fremde“, sagt Cecilia. Der Aufstand fordert Opfer, denn zwischen Demonstranten und der Polizei kommt es zu Gewalt. „Ein 17-Jähriger hat durch Gummigeschosse der Polizei ein Auge verloren“, sagt Cecilia. „Ich protestiere, um für meine Rechte einzustehen.“

Sie schwenkt die Wiphala-Flagge, das Zeichen der indigenen Andenbevölkerung. Viele befürchten, dass die Unruhen in Jujuy ein Vorgeschmack auf die nächsten Monate in Argentinien sein könnten, wenn im Oktober eine neue Regierung gewählt wird.

Nico träumt von Hollywood

Auf der anderen Seite des Landes, etwa 1300 Kilometer entfernt, lebt der 21-jährige Nico Bechara in Buenos Aires. Die pulsierende Hauptstadt könnte kaum in stärkerem Kontrast zu Cecilias Heimat stehen. „Mitten in der Nacht aufwachen und wissen, dass ich noch ein paar Stunden schlafen kann“, antwortet er auf die Frage, was ihn glücklich mache. „Ansonsten hänge ich gerne mit Freunden ab“, erzählt er. „Wir mögen Videospiele wie Counterstrike. Oder wir spielen Basketball am Fluss.“

Nico Bechara träumt von Hollywood und einer Karriere beim Film. | Bild: Arina Romanova

Sein großer Traum sei Hollywood. Ob als Schauspieler oder Regisseur – Hauptsache Filmset. Wie er im Augenblick sein Geld verdient? „Der war gut“, lacht er. „Naja, ich bearbeite Videos von Gaming-Persönlichkeiten, zum Beispiel für YouTube.“ Außerdem bekomme er gelegentlich Aufträge von lokalen Werbefirmen.

Nachdem er im vergangenen Jahr sein dreijähriges Studium an der Filmschule abgeschlossen habe, sei es schwierig, einen Job zu finden. „Ich nehme Schauspielunterricht und rede mit allen möglichen Leuten, denn Kontakte sind das Wichtigste“, meint er. In erster Linie genieße er jedoch seine Jugend.

„Am Wochenende gehe ich feiern. Besonders gerne tanze ich zu Reggea oder Techno“, erzählt Nico. „Wir bleiben, bis die Sonne aufgeht.“ Im Großraum Buenos Aires leben über 14 Millionen Menschen. „Es ist sehr schwer, die wahre Liebe zu finden“, meint der 21-Jährige. „Ich nutze Apps wie Tinder, aber dort findest du sie nicht.“ Seine Eltern seien seine Vorbilder. „Sie haben ihr ganzes Leben hart gearbeitet, das sollte ich auch“, findet Nico.

Doch Pläne zu machen, sei nicht immer leicht. „Ich weiß nie, wie viel mein Geld am nächsten Morgen wert sein wird. Alles ist teuer. Viele Menschen betteln oder stehlen, auch Kinder“, beschreibt er. Argentinien leidet unter der seit Jahren steigenden Inflation, die aktuell 115 Prozent beträgt. Politik interessiere ihn nicht, er macht eine wegwerfende Handbewegung. „Es kümmert mich nicht mehr, ich haue hier sowieso ab.“

Und sonst nach Europa

Falls das mit Hollywood nichts wird, möchte er gerne nach Europa gehen. „An einen Ort mit coolen Leuten und funktionierender Wirtschaft. Wo ich ein stabiles Leben führen kann und auf der Straße nicht meine Sachen vor Dieben verstecken muss“, erklärt Nico. „Die meisten meiner Freunde wollen das Land verlassen.“

Trotz allem sei er stolz, Argentinier zu sein. „Ich meine, wir haben Messi, wie kann man da nicht stolz sein?“ Fußball gefalle ihm zwar nicht, doch denke er gerne an die gewonnene Weltmeisterschaft 2022 zurück. „Es war eine glückliche Zeit für Argentinien. Alle Straßen waren voll purer Freude“, erinnert er sich. Doch die habe nur etwa zwei Wochen angedauert.

„Man könnte denken, dass ich mit meinen Freunden über die wirtschaftliche Lage oder so diskutiere“, sagt Nico. „Aber wir sind nur ein Haufen dummer Jungs, die über Autos, Frauen, Filme und Gossip reden.“ Und der Klimawandel? Ist der Thema bei ihnen? „Soll ich ehrlich sein – nein. Ich persönlich recycle, indem ich Müll trenne“, erzählt er. Aber über den Klimawandel mache er sich kaum Gedanken.

Antonella lebt vegan im Fleischland

Antonella Malka lebt vegan. Nicht einfach in Argentinien, wo Fleisch ein wichtiger Bestandteil der Küche ist. „Da kann es schon mal zu unangenehmen Situationen kommen, wenn man auf tierische Produkte verzichtet“, erzählt die 22-Jährige. „Aber die Dinge ändern sich.“

Auch außerhalb der ernährungswissenschaftlichen Fakultät, wo sie seit vier Jahren studiert, würden Diskussionen über Nachhaltigkeit geführt. „Argentinien hat ein Problem mit Übergewicht und Diabetes, zum Beispiel aufgrund des hohen Konsums von Junkfood“, erklärt Antonella. Sie wünsche sich, dass Kinder schon in der Schule mehr über Nachhaltigkeit erfahren. „Ein Großteil der Bevölkerung lebt nicht besonders ressourcenschonend“, sagt sie.

Antonella Malka hat als Veganerin keinen einfachen Stand. | Bild: Antonella Malka

Wie Nico lebt Antonella in Buenos Aires und noch zu Hause bei ihrer Mutter. Trotzdem arbeitet sie werktags fünf Stunden neben ihrem Studium, zuletzt in einem Callcenter. Dort habe sie umgerechnet etwa fünf Euro pro Stunde verdient.

Doch weil die Firma in einer wirtschaftlichen Krise stecke, sei sie vor Kurzem gefeuert worden. Deshalb ist sie nun auf Jobsuche. „Ich möchte Geld verdienen, um unabhängig zu sein“, erklärt sie. „So kann ich mein eigenes Essen und Klamotten kaufen. Und ich unterstütze meine Mutter, so gut ich kann.“

Womit verbringt sie ihre Freizeit? „Oh, ich habe keine Freizeit“, lacht Antonella. „Ich lerne sehr viel. Aber ich versuche, mir Zeit für Yoga zu nehmen.“ Und natürlich höre sie oft Musik. „Ich liebe Taylor Swift“, schwärmt sie.

Sozialen Medien versuche sie den Rücken zu kehren. „Ich habe Instagram von meinem Handy gelöscht, weil ich dort zu viel Zeit verbracht und mich mit anderen verglichen habe“, erzählt sie. Ihr Studium gebe ihr Zuversicht. „Denn ich mache das nicht nur für mich, sondern für die nächste Generation, der ich Wissen und Werte vermitteln kann,“ sagt sie.

Klimawandel kein großes Thema

Inflation, Soziale Netzwerke, Zukunftsungewissheit – viele Herausforderungen teilen sich die deutsche und argentinische Jugend. Doch es entsteht der Eindruck, dass globale Themen wie der Klimawandel in Argentinien weniger präsent sind. Weil das Land nicht zu den Hauptverantwortlichen gehört? Weil die nationalen Probleme dringlicher erscheinen?

Antonella hat Buenos Aires noch nie verlassen. Sie wolle später gerne in Europa leben, am liebsten in Großbritannien. „Mir gefällt die Sprache“, meint sie. „Ich glaube, dass Europa ruhiger ist, die Menschen respektvoll und distanzierter.“ Sie sehne sich nach einem entschleunigten Leben und Sicherheit.

Doch nicht die gesamte Jugend Argentiniens plant, dem Land den Rücken zu kehren. „Es ist wunderschön hier. Ich liebe meine Heimat und unsere Kultur“, schwärmt Cecilia. „Die beste Zeit des Jahres ist der Karneval im Februar.“

Cecilia und ihre Freundinnen möchten für immer in Jujuy bleiben trotz ihrer Sorgen und Wut auf die provinziale Regierung. Oder vielleicht gerade deshalb. „Mein Dorf ist wie eine große Familie und unsere Traditionen bedeuten mir sehr viel“, sagt Cecilia. Dafür lohne es sich, zu kämpfen.