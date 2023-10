Polnische Wähler haben am Sonntag vor der Botschaft ihres Landes in Berlin Schlange gestanden, um ihre Stimme für die Parlamentswahl abzugeben. Die Botschaft veröffentlichte Bilder auf der Plattform X, früher Twitter, und schrieb, mehr als 100.000 Polen wollten in Deutschland abstimmen. Der Andrang an der Botschaft und anderen Wahllokalen sei groß, doch die Abstimmung verlaufe reibungslos und friedlich.

Über 560.000 registrierte Wähler außerhalb Polens

Nach Angaben der polnischen Wahlkommission haben sich insgesamt im Ausland mehr als 560.000 Wähler für die Teilnahme registriert. Entschieden wurde über die 460 Abgeordnetenmandate im Sejm sowie über die 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des Parlaments. Die liberale Opposition in Polen versucht, die seit 2015 regierende nationalkonservative PiS abzulösen. (dpa)