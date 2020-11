von sk / dpa / AFP

Donald Trump: 213 Wahlleute

Joe Biden: 224 Wahlleute

Für den Wahlsieg werden 270 Wahlleute benötigt.

Wie funktioniert das Wahlsystem in den USA? Was hat es mit den Wahlleuten auf sich? Auf welche Bundesstaaten kommt es besonders an? Alles, was man zur US-Wahl wissen muss, lesen Sie hier.

16.06 Uhr: Auszählung der Stimmen in noch offenen US-Staaten geht voran

Mehrere US-Staaten mit noch offenem Ausgang der Präsidentschaftswahl haben am Mittwoch versichert, dass sie die Auszählung der Stimmen vorantreiben, die Ergebnisse aber so genau wie möglich erfassen wollen. In Wisconsin hätten Mitarbeiter von Behörden „die ganze Nacht unermüdlich gearbeitet, um sicherzustellen, dass jede Stimme gezählt und korrekt übermittelt wird“, teilte die Wahlkommission dieses Bundesstaats mit. Die Staatssekretärin von Michigan, Jocelyn Benson, teilte mit, die Wahlhelfer hätten die ganze Nacht durchgearbeitet. Diese Arbeit dauere weiter an. In der Millionenstadt Philadelphia in dem zwischen beiden Kandidaten heftig umkämpften Staat Pennsylvania konnte die Arbeit der Wahlhelfer über eine Webcam beobachtet werden.

15.40 Uhr: Biden bei absoluter Stimmenzahl weit vor Trump. Das ist aber nicht entscheidend

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat nach vorläufigen Ergebnissen landesweit gut 2,6 Millionen Stimmen mehr erhalten als Amtsinhaber Donald Trump - diese absolute Zahl der Stimmen ist aber nicht entscheidend für das von den Mehrheiten der Einzelstaaten bestimmte Rennen um das Weiße Haus.

Nach Erhebungen der Nachrichtenagentur AP und anderer Medien entfielen bis Mittwochnachmittag (MEZ) mindestens 68,9 Millionen Stimmen auf Biden und 66,3 Millionen auf Trump. Die Auszählung der Stimmen dauerte weiter an. Der Leiter des Statistikportals „FiveThirtyEight“, Nate Silver, äußerte auf Twitter die Erwartung, dass Biden auch die bisherige Höchstzahl von absoluten Stimmen bei einer US-Präsidentschaftswahl übertreffen wird. Diesen bislang höchsten Wert erzielte Barack Obama bei seiner ersten Wahl 2008 mit rund 69,5 Millionen Stimmen.

15.11 Uhr: Strobl: Trump entwürdigt die amerikanische Demokratie

CDU-Bundesvize Thomas Strobl hat sich empört gezeigt angesichts der Zitterpartie bei der US-Präsidentschaftswahl. „Vieles, was wir in der vergangenen Nacht und am heutigen Morgen aus den USA hören, klingt für unsere Ohren schrill und unglaublich“, teilte Strobl, der baden-württembergischer Innenminister ist, mit.

„Ein amtierender Präsident, der die weitere Auszählung der Stimmen einfach stoppen lassen will - das ist ungeheuerlich. Das entwürdigt die amerikanische Demokratie, das entkernt die Werte unserer westlichen Welt, das entkernt die Seele Amerikas.“

14.50 Uhr: Das sagen Besucher des Überlinger Wochenmarkts über die US-Wahlen

Die USA haben gewählt, doch noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Viele Überlinger blicken mit gemischten Gefühlen auf die Geschehnisse in den Vereinigten Staaten. Wir haben dazu Stimmen rund um den Überlinger Wochenmarkt gesammelt.

14.20 Uhr: Bundesregierung will Wahl in den USA zunächst nicht kommentieren

Die Bundesregierung will sich angesichts des ungewissen Ergebnisses zunächst nicht zur Präsidentschaftswahl in den USA äußern. „Die Bundesregierung hat Vertrauen in die demokratische Tradition und in die rechtsstaatlichen Institutionen der Vereinigten Staaten von Amerika“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert nun in Berlin. Solange es kein Endergebnis gibt, verfolge die Regierung „alles aufmerksam - aber sie kommentiert den Stand der Dinge nicht“.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) habe seine Kabinettskollegen in der Sitzung am Morgen „auf den aktuellen Stand“ gebracht, was die Lage in den USA angehe, sagte Seibert weiter. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verfolge „die Dinge aufmerksam“. Eine öffentliche Einschätzung zur Wahl in den USA wollte auch das Auswärtige Amt zunächst nicht abgeben.

13 Uhr: So ist die Lage am Mittag

Wie geht es weiter im Wahlkrimi? Weder Trump noch Biden haben aktuell die Mehrheit von 270 Wahlleuten aus den Bundesstaaten sicher, die für einen Sieg nötig wären. Beide haben noch die Chance, die Wahl zu gewinnen. Alle Augen richten sich jetzt auf North Carolina, Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin. Vor allem Pennsylvania rückt zunehmend in den Fokus; dort werden Briefwahlstimmen mit Poststempel vom Wahltag auch dann angenommen, wenn sie noch bis Freitag bei den Behörden eingehen. Die Auszählung der Stimmen könnte also noch lange dauern.

Angesichts des ausstehenden Ergebnisses sprach Trump von „massivem Betrug an unserer Nation“ und kündigte an, vor das Oberste US-Gericht zu ziehen. Hinweise auf großflächigen Wahlbetrug gibt es bislang allerdings keine. Bidens Wahlkampfteam warf Trump vor, die Auszählung rechtmäßig abgegebener Stimmen stoppen zu wollen.

Trump hatte schon im Wahlkampf Stimmung gegen die wegen der Corona-Pandemie weit verbreitete Briefwahl gemacht und Zweifel an der Rechtmäßigkeit geschürt - obwohl die Abstimmung per Post eine etablierte Form der Stimmabgabe ist. Er warnte ohne stichhaltige Beweise vor massiven Fälschungen. Vor allem kritisierte er, dass in manchen Staaten Wahlunterlagen unaufgefordert verschickt wurden. Umfragen zufolge wollten landesweit vor allem Demokraten von der Briefwahl Gebrauch machen, während deutlich mehr Republikaner am Wahltag persönlich abstimmen wollten.

12 Uhr: Wird die Auszählung der US-Wahl wirklich gerichtlich gestoppt?

Die Stimmen sind noch nicht vollständig ausgezählt, der Wahlausgang in den USA ist noch völlig offen. Doch Amtsinhaber Donald Trump erklärt sich nach seinem überraschend starken Abschneiden schon vorab zum Sieger – und kündigt an, vor das Oberste Gericht zu ziehen, um die weitere Auszählung stoppen zu lassen. Wie ist das einzuordnen? SÜDKURIER-Politikchef Dieter Löffler kommentiert: Wir sollten uns von Trump nicht einschüchtern lassen.

11.15 Uhr: Bilder einer Wahlnacht zwischen Partys und Protesten

Lange Schlangen vor den Wahllokalen, Trump und Biden, die sich von ihren Anhängern feiern lassen, Wahlpartys und Proteste - die Eindrücke des Tages und aus der Wahlnacht in Amerika könnten kaum gegensätzlicher sein. Sehen Sie hier die US-Wahl 2020 in Bildern.

10.30 Uhr: Biden-Team kritisiert Trump-Aussagen zu Auszählungen als "skandalös"

Das Biden-Team hat die Aussagen von Trump zu einem möglichen Stopp der Stimmauszählungen bei der US-Präsidentenwahl als "skandalös" und "beispiellos" zurückgewiesen. Die Rechtsexperten Bidens seien aber für eine gerichtliche Auseinandersetzung gerüstet, erklärte das Wahlkampfteam .

"Niemals zuvor in unserer Geschichte hat ein Präsident der Vereinigten Staaten versucht, den Amerikanern in einer nationalen Wahl ihre Stimme wegzunehmen", hieß es in der Erklärung von Bidens Wahlkampfchefin Jen O'Malley Dillon. Es stünden mehrere Teams an Rechtsexperten bereit, um einen möglichen Vorstoß von Trump zu bekämpfen. "Und sie werden sich durchsetzen."

9.55 Uhr: Auch Bundesstaat Maine geht laut Nachrichtenagentur AP an Biden

Joe Biden hat erwartungsgemäß im US-Bundesstaat Maine gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. In dem Bundesstaat am nordöstlichsten Zipfel der USA gehen wie in Nebraska nicht alle Wahlleute komplett an den Gewinner. Neben zwei Wahlleuten, die auf dem Gesamtergebnis des Staates basieren, werden dort zwei weitere Wahlpersonen auf Basis der Ergebnisse in einzelnen Wahlbezirken bestimmt. AP zufolge gewann Biden mindestens drei Wahlleute. Im 2. Distrikt war das Rennen noch nicht entschieden. Der Fernsehsender CNN vermeldet für Maine noch keine fixe Prognose.

9 Uhr: AP: Biden gewinnt umkämpften Staat Arizona

Joe Biden hat sich den umkämpften Staat Arizona gesichert, der lange als sichere Bastion der Republikaner galt. Das meldet die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen. Auch der Fernsehsender Fox News berichtet, dass Biden den Bundesstaat und damit elf Wahlmännerstimmen erobern konnte.

8.55 Uhr: Noch kein Wahlsieger in den USA

Obwohl sich Donald Trump zum Sieger erklärt hat, sind in vielen Staaten Hunderttausende möglicherweise entscheidende Stimmen noch nicht ausgezählt. Aus großen Städten in den noch offenen Bundesstaaten Georgia und Pennsylvania haben Journalisten auf Twitter gemeldet, dass erst nach der Nacht weiter gezählt würde. Beim Fernsehsender Fox sagte ein Statistiker, dass er nicht mehr in der Nacht mit einem Ergebnis aus Georgia, Michigan, Wisconsin oder Pennsylvania rechne.

In Pittsburgh und dem Rest von Allegheny County in Pennsylvania wollen sich Wahlhelfer wieder ab 10 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) treffen. Aus Philadelphia hatte es Meldungen gegeben, wonach dort von 9 Uhr an wieder Ergebnisse verkündet werden könnten. Auch in Atlanta im Bundesstaat Georgia sollte es erst am Morgen weitergehen.

8.35 Uhr: Trump will weitere Auszählung der Stimmen gerichtlich stoppen lassen

Donald Trump spricht angesichts der Verzögerung bei einem Wahlergebnis bei der US-Wahl von "Betrug". Trump kündigte im Weißen Haus an, vor das Oberste US-Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen. "Wir haben diese Wahl gewonnen", so Trump, obwohl der Ausgang der Wahl in mehreren Bundesstaaten noch offen ist. "Wir werden vor den Supreme Court ziehen."

8.05 Uhr: Wahllokale in allen US-Bundesstaaten geschlossen

Die Wahllokale sind nun in allen Bundesstaaten geschlossen - die letzten auf den zu Alaska gehörenden Aleuten. Kurz zuvor schlossen die Lokale im restlichen Alaska, auf Hawaii und an der US-Westküste. Wer gewinnt, ist weiter offen.

7.30 Uhr: Georgia und Mittlerer Westen weiter offen: Das ist der aktuelle Zwischenstand

Obwohl Trump wichtige Schlüsselstaaten wie Florida und Ohio holen konnte, gibt es vorsichtig positive Zeichen für die Demokraten. Vieles deutet aber darauf hin, dass es noch Tage dauern könnte, bis ein Sieger feststehen wird.

In manchen bereits vollständig ausgezählten Countys in Pennsylvania liegt Herausforderer Joe Biden einige Punkte über den Prozentwerten von Hillary Clinton vor vier Jahren. Sie hatte den Staat 2016 letztlich äußerst knapp verloren. Neue Hoffnung weckt auch eine Korrektur zur Zahl noch erwarteter Stimmen in Georgia: Dort hatte es zunächst nach einem Sieg für Trump ausgesehen, jetzt scheint das Rennen wieder offen. Außerdem sieht es so aus, als könnte Biden Arizona für sich entscheiden. 2016 war der Staat im Südwesten noch an die Republikaner gegangen.

Der von einigen Experten prognostizierte Erdrutschsieg gelingt Biden nicht – die Entscheidung läuft stattdessen nun auf die Staaten des Mittleren Westens hinaus. In Michigan, Wisconsin und Pennsylvania hatten Wahlleiter allerdings zuvor bereits erklärt, dass es möglicherweise Tage dauern werde, bis alle Stimmen ausgezählt seien.

7.12 Uhr: Trump gewinnt Bundesstaat Texas

Trump gewinnt laut den Sendern Fox News und NBC auch den wichtigen Bundesstaat Texas und sichert sich damit die Stimmen von 38 Wahlleuten. Dieser Sieg war aber weithin erwartet worden. Ohne die Stimmen des bevölkerungsreichen südlichen Bundesstaats wäre es für Trump fast unmöglich, die Präsidentenwahl zu gewinnen. Texas geht seit Jahrzehnten an Republikaner. Die bisherigen Auszählungsergebnisse deuten nun aber auf einen deutlich knapperen Sieg Trumps hin.

7.05 Uhr: Trumps Tweet mit Warnhinweis versehen

Donald Trump meldet sich zu Wort – und wirft den Demokraten vor, sie wollten ihm den Wahlsieg „stehlen“. Auf Twitter schreibt er: „Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen.“ Unmittelbar nach dem Tweet hat der US-Onlinedienst diese Äußerung mit einem Warnhinweis versehen. „Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess“, hieß es – auch auf deutsch – in der Twitter-Warnung.

6.55 Uhr: Biden zeigt sich siegesgewiss

Auch wenn Trump einige wichtige Staaten für sich entschieden hat, zeigt sich Joe Biden siegesgewiss. Er sei „auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen“, sagte er vor Anhängern im Bundesstaat Delaware. „Bleibt zuversichtlich, wir werden das gewinnen.“ Der Demokrat rief seine Anhänger zur Geduld auf. Es könne womöglich noch dauern, bis ein Ergebnis im Rennen zwischen ihm und Amtsinhaber Donald Trump feststehen werde. „Es ist nicht vorbei, bevor nicht jede Stimme gezählt wurde“, betonte Biden.

6.50 Uhr: Wichtiger Etappensieg für Trump

Auch die Sender Fox News, CNN und NBC prognostizieren Trump in Florida als Gewinner. Mit 29 Wahlleuten ist Florida einer der wichtigsten umkämpften Staaten („Swing States“). 2016 gewann Trump dort knapp. Er lag damals nur 1,2 Prozentpunkte vor der damaligen demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. U

Für Trump ist es ein wichtiger Etappensieg. Ohne den Staat wäre sein Weg zu 270 für den Sieg nötigen Wahlleuten äußerst schwierig geworden. Biden hat auch ohne Florida noch Wege zum Sieg, wenn man von den Erhebungen vor der Wahl ausgeht.

Laut US-Medien hat Trump vor allem in Bezirken mit hohem Latino-Anteil in der Bevölkerung gut abgeschnitten. Besonders im bevölkerungsreichen County Miami-Dade erzielte Biden weniger Stimmen, als er gebraucht hätte, um den Staat zu gewinnen.

6.42 Uhr: Trump gewinnt auch Schlüsselstaat Florida

Auch im Schlüsselstaat Florida mit seinen 29 Wahlleuten hat sich Trump gegen Biden durchgesetzt. Das meldet die Nachrichtenagentur AP.

6.40 Uhr: Iowa geht an Trump

Der Bundesstaat Iowa geht mit seinen sechs Wahlleuten an Donald Trump. Das meldet die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Auch Iowa gilt als wichtiger Swing State.

6.20 Uhr: Amerikas Probleme bleiben

Wohin geht die Reise, wenn Trump weitere vier Jahre im Amt bleibt? Es könnte ungemütlicher werden denn je, schreibt SÜDKURIER-Politikchef Dieter Löffler in seinem Kommentar. Doch auch wenn Joe Biden ins Weiße Haus einzieht: Ein Machtwechsel in Washington würde vielleicht weniger ändern als viele erhoffen, kommentiert Dieter Löffler.

6.05 Uhr: Trump holt wichtigen Swing State

Donald Trump hat nach Prognosen von Fernsehsendern den wichtigen Bundesstaat Ohio mit 18 Wahlleuten gewonnen. Das geht aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender Fox News und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldet noch keinen Gewinner.

5.30 Uhr: Es läuft auf Staaten im Mittleren Westen hinaus

Es sieht so aus, als würde sich die Wahl wie auch schon vor vier Jahren in den Staaten des Mittleren Westens entscheiden. US-Medien haben jetzt bereits für rund 30 Staaten einen Sieger ausgerufen. In keinem dieser Staaten hat es im Vergleich zu 2016 einen Wechsel der siegreichen Partei gegeben.

Herausforderer Joe Biden gelingt damit nicht der erhoffte Erdrutschsieg. Stattdessen läuft die Entscheidung wohl auf Michigan, Wisconsin und Pennsylvania im Mittleren Westen sowie Arizona im Südwesten hinaus.

5 Uhr: So ist der Stand am Mittwochmorgen

Die Auszählung läuft weiter, doch eines ist klar: Es sieht momentan nicht nach einem überwältigenden Sieg für den in Umfragen vorne gelegenen Demokraten Joe Biden aus. In wichtigen Bundesstaaten liegen Amtsinhaber Trump und Biden eng beieinander.

Beide Kandidaten haben mehrere Bundesstaaten gewonnen. Dabei gab es zunächst keine Überraschungen: Trump und Biden sicherten sich jeweils die auch 2016 vom Kandidaten ihrer Partei gewonnenen Staaten.

In vielen umkämpften Bundesstaaten wie North Carolina, Georgia und Pennsylvania ist aber noch unklar, wer sich durchsetzt. Auch aus dem bevölkerungsreichen Texas gibt es noch kein Ergebnis. In dem traditionell republikanischen Staat liegt Trump in Führung, es zeichnet sich aber ein überraschend knappes Rennen ab.

Anhänger von Präsident Trump ziehen mit Fahnen durch die Straßen in Beverly Hills.

In Florida, einem wichtigen Staat mit 29 Wahlleuten, schneidet Trump US-Medien zufolge vor allem in Bezirken mit hohem Latino-Anteil gut ab. Besonders im bevölkerungsreichen County Miami-Dade holt Biden weniger Stimmen, als er voraussichtlich bräuchte, um den Staat zu gewinnen. Auch in North Carolina und Georgia zeichnen sich Vorteile für Trump ab. Der Republikaner ist für einen Sieg auf die Staaten angewiesen, Biden könnte die Wahl auch noch ohne sie gewinnen.

3.30 Uhr: Noch keine Ergebnisse aus den „Battleground States“

In einer ganzen Reihe von Bundesstaaten liegen jetzt Ergebnisse vor: Biden gewinnt beispielsweise die Bundesstaaten New York und New Mexico, Trump Nebraska, Louisiana, Wyoming, North Dakota und South Dakota – alles aber wenig überraschend.

Prognosen zufolge siegt Biden in Colorado. In den entscheidenden „Battleground States“ gibt es dagegen noch keine Ergebnisse. Neben Florida zeichnen sich auch in North Carolina und Georgia Vorteile für Trump ab. Er ist auf alle drei Staaten dringend angewiesen. In Ohio sieht es dagegen zunächst so aus, als würde Biden besser abschneiden als erwartet.

1.45 Uhr: Enges Rennen in Florida

Erste vorsichtige Warnzeichen für Biden im „Battleground State“ Florida: Beide Kandidaten liegen nach Auszählung von geschätzt gut zwei Dritteln der Stimmen eng beieinander. US-Experten geben Trump aber gute Chancen für einen Sieg. Florida mit seinen 29 Wahlleuten ist für ihn besonders wichtig, Biden hätte noch weitere Wege zur Präsidentschaft.

1.10 Uhr: Erste Ergebnisse und Prognosen

Trump gewinnt laut Medienberichten in Indiana und Kentucky, Biden in Vermont – keine Überraschung. Mit Spannung erwartet werden die Ergebnisse in dem guten Dutzend besonders umkämpfter „Battleground States“, auf die es bei dieser Wahl ankommt.

0 Uhr: Die ersten Wahllokale schließen

In Teilen von Kentucky und Indiana schließen die Wahllokale. Anderswo wird noch gewählt – die USA erstrecken sich über mehrere Zeitzonen. Mehr als 100 Millionen Menschen haben bereits vor dem eigentlichen Wahltag abgestimmt.

Vor den Wahllokalen wie hier im kalifornischen Huntington Beach bildeten sich zum Teil lange Schlangen

Das Wichtigste zur Wahl

Das Wahlsystem: Der US-Präsident wird nicht direkt gewählt. Der Wahlsieger in einem Bundesstaat gewinnt dort die Stimmen der Wahlleute. Diese wählen dann im Dezember den Präsidenten. Um die Wahl zu gewinnen, braucht ein Kandidat mindestens 270 Stimmen. Wegen des indirekten Wahlsystems ist es möglich, dass ein Kandidat die meisten Direktstimmen bekommt, die Wahl aber trotzdem verliert. Das war zum Beispiel 2016 der Fall – damals stimmten mehr Amerikaner für Hillary Clinton, Donald Trump konnte sich aber durch die von ihm gewonnenen Bundesstaaten die Mehrheit der Wahlleute sichern.

Die Swing States: Wer der nächste US-Präsident wird, entscheidet sich in wenigen US-Bundesstaaten. In vielen der 50 Staaten gewinnt immer dieselbe Partei, aber etwa ein Dutzend sind hart umkämpft. In den letzten Tagen des Wahlkampfs konzentrierten sich sowohl Trump als auch Biden auf diese „Swing States“ wie Pennsylvania, Michigan und Florida.

Wann ist mit einem Endergebnis zu rechnen? Bei den vergangenen Präsidentenwahlen stand der Sieger meist noch in der Wahlnacht fest, dieses Mal könnte es deutlich länger dauern. Experten gehen davon aus, dass wegen der Pandemie wesentlich mehr Menschen per Briefwahl abstimmen werden. Daher könnte sich die Auszählung in manchen Bundesstaaten womöglich um einige Tage verzögern. Wer ins Weiße Haus einzieht, könnte letztlich vom Ergebnis in einem oder zwei Staaten abhängen. Deshalb gibt es keine sichere Prognose für die Zeit des Endergebnisses.

In der Wahlnacht dürfte es bereits aus zahlreichen Bundesstaaten zuverlässige Ergebnisse geben. In Bundesstaaten wie Arizona, Florida, Michigan, North Carolina und Pennsylvania werden ganz enge Rennen zwischen Trump und Biden erwartet. Als Folge könnte es Klagen und Forderungen nach einer Neuauszählung geben. Im Jahr 2000 etwa stand das Ergebnis im Bundesstaat Florida, das letztlich auch über die Präsidentenwahl entschied, erst gut einen Monat nach der Wahl fest.