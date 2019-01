Die Franzosen fahren anders Auto, sie trinken mehr Wein als Bier, ihr Brot ist heller als der deutsche Laib. Doch markieren diese Details nicht den prägenden Unterschied zwischen beiden Nationen. Die trennende Linie zwischen den Nachbarn findet der Zeitgenosse auf der Straße: In der Bundesrepublik wird sie vor allem zur Fortbewegung genutzt, in Städten für Einkauf und Freizeit. In Frankreich dient sie zusätzlich als Medium der Politik. Die Bewegung der Gelben Westen entfaltete auf Boulevards und Kreuzungen ihre urtümliche und später auch zerstörerische Kraft. Und die Deutschen – die Meister der Fußgängerzonen und Straßencafés – staunten.

Die Gelbwesten sind kein Betriebsunfall, sondern beste gallische Tradition. Die Bürger dort schreiben eine systemkritische Geschichte fort. Die Revolution wurde in Paris erfunden und erst in die Provinzen des Landes, dann in die Welt hinaus getragen. Die Unabhängigkeit der englischen Kolonien vom Königreich war ohne die Vorarbeit der politischen Philosophen nicht denkbar. Ohne Voltaire, ohne Montesquieu keine Loslösung der späteren USA von Großbritannien. Auch die Umwälzungen im 19. Jahrhundert sind ohne die Inspiration durch die "Mutter aller Revolutionen" unmöglich.

Die Deutschen registrierten das Treiben mit einer Mischung aus Bewunderung und tiefliegender Skepsis. Die meisten hielten es mit dem preußischen Motto "Ruhe ist die erste Bürgerpflicht". Das Phlegma scheint stärker als der Wunsch nach Veränderung. Haben die Franzosen deshalb mehr Zivilcourage als Bundesbürger, die ihre Freizeit lieber auf dem Sofa als auf zugigen Straßen verbringen?

Die Antwort muss sich am Ergebnis messen. Die Bewegung der Gelbwesten hat viel erreicht, aber dies zu einem hohen politischen Preis. Erst verhinderte sie mit Blockaden die Erhöhung der Benzinpreise; das war ein großer Erfolg, der dem Protest landesweit Sympathie eintrug. Denn auf das Auto ist man in der Provinz stärker angewiesen als in Paris, das zwischen Pyrenäen und Lothringen herzlich ungeliebt ist. Doch dann kippte die Bewegung, indem sie immer mehr Forderungen auffädelte: 35-Stunden-Woche, frühere Rente, höhere Mindestlöhne. Emanuel Macron wankte – und damit jener Präsident, der selbst im Sternzeichen einer Bewegung von unten angetreten war ("En marche": unterwegs).

Spätestens mit dieser Selbstradikalisierung warnen die Gelbwesten vor allem vor sich selbst. In wessen Namen handeln sie eigentlich?, fragen sich immer mehr Franzosen. Im Gegensatz zu Präsident und Parlament sind diese Besetzer von niemandem gewählt. Keiner hat das Mandat erteilt, die Kreuzungen zu blockieren und Autofahrer auflaufen zu lassen – übrigens auch Reisende in niederländischen oder deutschen Fahrzeugen, die zufällig das Land durchqueren. So wurden aus gelben Westen alsbald Zwangsjacken mit Zwangsbeglückung durch einen Katalog mit vielen wünschenswerten Dingen.

Kein Talent für die Revolte

An diesem Punkt wird deutlich: Der deutsche Weg ist langweiliger, aber er tuckert zuverlässig ans Ziel. Ein Talent für den theatralischen Umsturz fehlt in diesem Land völlig. Dafür werden Fortschritte in mühsamer Kleinarbeit, in Kommissionen und Abstimmungen erzielt. Das ist schlecht für die Fotos und spätere Denkmäler, aber gut für das Sachziel. Worauf es letzten Endes ankommt.

Wie alle Protestbewegungen werden sich auch die Westenbürger eines Tages zurückziehen. Für Stetigkeit fehlen die Verantwortlichen und ein klar umrissenes Programm. Was sie hinterlassen, wird erst späteren Generationen auf die Füße fallen. Sie pressen dem Staat soziale Wohltaten ab, über die er nicht verfügen kann, weil er sie selbst nicht hat. Die 35-Stunden-Woche beispielsweise ist wünschenswert, aber für die wirtschaftliche Lage des Landes Gift. Frankreich wird im Wettbewerb noch weiter zurückfallen.