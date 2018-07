Donald Trump weigerte sich am Montag in Helsinki, Moskaus mutmaßliche Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf zu verurteilen - stattdessen lobte er den „direkten und offenen Dialog“ mit Putin. Und der russische Staatschef bestritt einmal mehr jedwede Einmischung in die US-Politik.

Der Dialog sei „sehr produktiv“ gewesen, es seien „eine ganze Reihe kritischer Fragen zwischen unseren beiden Ländern“ zur Sprache gekommen, sagte der US-Präsident. Putin pflichtete bei, der Gipfel sei in „offener und geschäftsmäßiger Atmosphäre“ verlaufen und „sehr erfolgreich“ gewesen.

Erst am Freitag hatte die US-Justiz zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter wegen Hackerangriffen während des US-Wahlkampfs 2016 unter Anklage gestellt. Ihnen wird unter vorgeworfen, E-Mails und Dokumente von Computern der Demokratischen Partei sowie der Wahlkampagne von deren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gestohlen zu haben.

Putin hat sich einen Wahlsieg Trumps gewünscht

Als Konsequenz wurde in den USA gefordert, Trump müsse die Vorwürfe in Helsinki mit Nachdruck zur Sprache zu bringen. Der US-Präsident sagte in Helsinki jedoch, Putin habe die Vorwürfe überzeugend dementiert. „Ich sehe nun keinen Grund“, weshalb es Russland gewesen sein sollte, sagte Trump. „Ich habe großes Vertrauen in meine Geheimdienst-Leute, aber ich sage Ihnen, dass Präsident Putin extrem stark und kraftvoll bei seinem Dementi heute war.“

Der russische Staatschef habe überdies „ein unglaubliches Angebot“ gemacht, fügte Trump hinzu. Damit bezog er sich auf Putins Zusage, US-Ermittler könnten die jüngst in den USA angeklagten russischen Geheimdienstmitarbeiter in Russland befragen. „Die russische Regierung hat sich nie (...) in den US-Wahlkampf eingemischt“, beteuerte Putin vor den Journalisten und wies zugleich Mutmaßungen, Russland habe Trump dank kompromittierenden Materials in der Hand, als „Unsinn“ zurück. Zugleich legte Putin offen, dass er sich tatsächlich einen Wahlsieg Trumps gewünscht habe, weil dieser „von einer Normalisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen“ gesprochen habe.

US-Ermittlungen in der Russland-Affäre seien ein „Desaster“

Trump betonte, dass er bei seinem Gipfel mit dem russischen Staatschef „eine Menge Zeit“ auf die Manipulationsvorwürfe gegen Russland verwendet habe. Putin liege „sehr viel“ daran, den Vorwürfen nun „sehr stark“ zu begegnen. Zugleich bezeichnete Trump die US-Ermittlungen in der Russland-Affäre als „Desaster“. Es habe keinerlei Absprachen zwischen seinem Wahlkampfteam und Russland gegeben, und das wisse auch alle Welt. Kurz vor dem Gipfel hatte der US-Präsident die Ermittlungen via Twitter erneut als „Hexenjagd“ gebrandmarkt.

Mit seinen Bemühungen, sich an Russland anzunähern, verändert Trump einmal mehr das weltpolitische Koordinatensystem. Vor dem Gipfel in Helsinki hatte er die europäischen Verbündeten und die Nato mit harschen Verbalattacken irritiert. Am Sonntag bezeichnete er angesichts der handelspolitischen Differenzen die EU gar ebenso wie Russland und China als „Gegner“ seines Landes. Bei ihrem ersten bilateralen Gipfel sprachen die beiden Staatschefs in der finnischen Hauptstadt zunächst mehr als zwei Stunden lang nur im Beisein ihrer Dolmetscher miteinander.

Auf der Tagesordnung standen kontroverse Themen wie die Konflikte in Syrien und in der Ostukraine, die Beziehungen zu China, Handelskonflikte und das Atomwaffenarsenal beider Länder. Später kamen die Delegationen beider Länder hinzu, bevor Trump und Putin eine gemeinsame Pressekonferenz gaben. Über Putin sagte Trump nach dem Gipfel, er sei sich „sicher, dass wir uns in der Zukunft noch oft treffen.“ Der US-Präsident fügte hinzu, er hoffe, dass er und Putin „dann jedes Problem lösen, das wir heute angesprochen haben“. (AFP)

