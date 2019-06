von Stefan Lange, Berlin

Zwei Tage lang haben die großen Wirtschaftsnationen auf dem G20-Gipfel im japanischen Osaka über die Probleme dieser Welt debattiert. Große Themen wie der Klimaschutz und der Handel standen auf der Tagesordnung. Das Ergebnis hingegen fiel nur klein aus. Zerstritten zeigten sich die Staats- und Regierungschefs und es stellt sich immer mehr die Frage, welchen Sinn die Veranstaltung noch hat.

Müllberge statt Klimaschutz

Allein die Absurditäten um den Gipfel lassen ein Fragezeichen hinter dem G20-Logo erscheinen. So werben die G20-Staaten zwar auf jedem ihrer Treffen für den Klimaschutz. Sie selber hinterlassen jedoch eine Schadstofffahne und einen großen Müllberg.

Zwei Riesen-Flieger für Merkel

Nicht nur die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen, darunter neben Deutschland Länder wie Russland, Mexiko oder Brasilien, reisen mit ihren riesigen Jets zum jeweiligen Gipfelort. Darüber hinaus sind immer Gaststaaten eingeladen, deren Politiker und Diplomaten auch nicht umweltfreundlich unterwegs sind.

Die Delegation mit Kanzlerin Angela Merkel schoss dabei in diesem Jahr den Vogel ab: Weil die Regierungsflugzeuge in letzter Zeit ihre Verlässlichkeit vor allem als Pannenflieger bewiesen, flogen zwei Airbus-Maschinen von Berlin gen Japan. Eine mit der Delegation, die andere weitgehend leer.

Unmengen von Engerie

Für die Gipfel sind logistische Anstrengungen erforderlich, die Unmengen von Energie verschlingen. Allein das Pressezentrum in Osaka war etwa so groß wie drei Fußballfelder und wurde bei Außentemperaturen um die 30 Grad ständig heruntergekühlt. Dutzende von Übertragungswagen und Tausende von Computern fressen weitere Energie.

Hunderte Busse und Limousinen sind ununterbrochen im Einsatz, um die Gipfeldelegationen von einem Ort zum anderen zu bringen – zum Leidwesen der Stadtbewohner, die vor Straßensperren stehen und nicht in ihre Häuser kommen.

Nicht nur die USA bremsen

Der Gipfel-Irrsinn geht bei den Inhalten weiter. Schon vor dem Treffen in Osaka war klar, dass es in diesem Jahr kaum nennenswerte Ergebnisse geben würde. Vor allem beim Handel und beim Klima driften die G20-Staaten immer weiter auseinander.

Und es sind beileibe nicht nur die USA, die auf die Bremse treten. Das sieht von außen zwar oft so aus, weil sich alle Kameras auf US-Präsident Donald Trump und seine Delegation richten. Doch auch die EU-Staaten – die Europäische Union ist G20-Mitglied – sind sich beim Klima nicht einig. Viele Staaten verfolgen beim Klima eigene wirtschaftliche Interessen, Saudi-Arabien zum Beispiel.

Verzweifelter Versuch

Es gibt zwar helle G20-Augenblicke. Die EU und der südamerikanische Staatenbund Mercosur einigten sich nach ewig langen Verhandlungen auf eine Zusammenarbeit, an deren Ende die größte Freihandelszone der Welt stehen soll. Doch das hätten beide Seiten auch an anderer Stelle erledigen können und nicht zwingend in Osaka. Der Abschluss war nicht wirklich ein Ergebnis des Gipfels, sondern der verzweifelte Versuch, überhaupt einen Erfolg vorweisen zu können.

Einigkeit war einmal

Der G20-Gipfel in Osaka hat gezeigt, dass es die Einigkeit aus den Gründungszeiten nicht mehr gibt. Beim ersten Treffen 2008 in Washington hatte der Druck der weltweiten Finanzkrise die Teilnehmernationen noch zusammengeschweißt. Differenzen gab es immer wieder, am Ende einigten sich die Gipfelstaaten auf gemeinsame Positionen.

Es bleiben die bilateralen Treffen. Die Staats- und Regierungschefs loben die Möglichkeit, dass sie am Rande Vier-Augen-Gespräche führen können. Doch es ist überflüssig, allein dafür einen solchen Aufwand zu betreiben.