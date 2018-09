von Dana Coordes

Zumindest für einen Abend stand Chemnitz nicht wegen rechter Aufmärsche, sondern wegen eines Konzerts gegen Ausländerfeindlichkeit im Fokus. Unter dem Motto "#wirsindmehr" spielten am Montagabend Bands wie die Toten Hosen und Kraftklub in der sächsischen Stadt. Die Stadtverwaltung bezifferte die Zahl der Besucher auf 65.000, Tote-Hosen-Sänger Campino sprach am Ende des Konzerts sogar von 70.000. Eine von ihnen war unsere Mitarbeiterin Dana Coordes. Sie hatte sich von Dresden aus auf den Weg nach Chemnitz gemacht. Wie war es vor Ort? Was hat dieser Abend bewirkt? Hier schildert sie ihre Eindrücke.

Das Gefühl ist neu. Zum ersten Mal habe ich ein mulmiges Bauchgefühl, als ich ins Auto steige und zu einem Termin fahre. Es geht nach Chemnitz. Zum Konzert? Zur Demo? Zur Gedenkfeier? Darüber sind sich die Leute heute vermutlich nicht ganz einig.

Mit im Auto sitzen drei junge Berlinerinnen. Auch sie machen sich Gedanken. Lesen die aktuellen Kommentare bei Facebook. Ein ungutes Gefühl? „Ja, lassen wir das lieber“, sind sie sich einig und packen das Handy weg. Bis die nächste Nachricht kommt: „Passt auf euch auf!“, steht auf dem Display.

Muss man das heute? Aufpassen in der „Stadt der Moderne“? Nachdem der Stau geschafft ist und die Eröffnung, Schweigeminute und ersten Lieder gehört wurden, sagt der erste Eindruck: „Muss man wohl, aber nicht viel mehr als sonst!“

Trotz Menschenmassen, trotz Polizeiaufgebot an jeder Ecke. Trotz Plakaten, mit deutlichen Aufschriften. „Herz statt Hetze!“ aber auch „Wo wart ihr Samstag?“

Wie viele Menschen wegen der Musik und wie viele des Zeichens wegen kamen, lässt sich schwer sagen. Zur Musik von Trettmann, K.i.z., Feine Sahne Fischfilet, der Chemnitzer Band Kraftklub, Marteria & Casper und den Toten Hosen singen die Massen mit, tanzen ausgelassen.

Eine ganz normale Festivalstimmung, die diese Bands normalerweise versprechen, ist es dennoch nicht. Immer wieder sind Sirenen zu hören und lassen die Leute umblicken, auch wenn keine Gegendemonstration zu sehen ist.

Denn an diesem Abend gibt es auch solche Szenen: Auf dem Dach eines Plattenbaus neben der Bühne hängt plötzlich eine Reichskriegsflagge.

Unter Beifall der Menge ist sie innerhalb von Minuten abgenommen. Dennoch führt die Szene vor Augen, worum es an diesem Abend geht.

Denn dieser Abend steht fürs Aufrütteln und Zusammenstehen, steht für Senioren, Kinder und viele junge Leute, für Rollstuhlfahrer und Punks, die zusammen feiern und auf die Straße gehen.

Mein Fazit? Die Massen, die an diesem Abend in Chemnitz unterwegs waren, waren schlicht beeindruckend und haben bestimmt die meisten Erwartungen übertroffen. Lange Staus, voll gestopfte Shuttle-Bahnen zeigten schon früh am Abend, wie viele Menschen den Weg nach Chemnitz gesucht haben.

Auch wenn es für manche zu wenig Gedenken und zu viel Rechts gegen Links war, für andere zu viel Musik und Konzert und zu wenig Demo, war es eine eindrucksvolle Stimmung, die zu spüren war. Dennoch stellt sich die Frage, wie es in Chemnitz weitergeht, wenn die tausenden Besucher und die Stars wieder weitergezogen sind.

