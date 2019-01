Washington – „Ich habe in meinem ganzen Leben Hitze bekommen. Ich mag Hitze, in einer gewissen Weise“, sagte US-Präsident Donald Trump unlängst. Es war das Eingeständnis, Druck und Stress zu brauchen – von dem es 2018 mehr als genug gab. Doch wie wird 2019 für Trump, der – so bilanzierte es jetzt ein Analyst des Senders CNN – mit „vulkanischem Temperament“ Risiken liebe und Beratung wie auch Fakten verabscheue? CNN-Experte Stephen Collinson erwartet deshalb ein „noch chaotischeres Jahr 2019“ – zumal sich in einer „tief in Skandalen versunkenen Regierung“ der Geruch von Korruption täglich verdicke.

Wird 2019 das Schicksalsjahr des Donald Trump? Das Jahr, in dem ihn die Vergangenheit und ein möglicherweise zu sorgloser Umgang mit Gesetzen und den Spielregeln der Gesellschaft einholen und unwiderruflich beschädigen wird? Es gibt einiges, das für eine solche Entwicklung spricht. Mitte Februar, so heißt es in Justizkreisen, werde Sonderermittler Robert Mueller seine nunmehr seit 19 Monaten laufende Untersuchung abschließen und in einem Bericht bilanzieren, was für eine Zusammenarbeit der Trump-Organisation im Wahljahr 2016 mit Russland spricht und was darüber hinaus möglicherweise den kriminellen Tatbestand einer Justizbehinderung ausmacht. Das ist für den Präsidenten gleich aus mehreren Gründen bedrohlich. Zwar gehen interne Analysen des US-Justizministeriums davon aus, dass ein amtierender Präsident nicht angeklagt werden kann. Doch verliert Donald Trump die Wahlen 2020, könnte er als Privatmann aufgrund nicht eingetretener Verjährungsfristen durchaus angeklagt werden. Das gilt im Übrigen auch für den Vorwurf des Verstoßes gegen Parteispenden-Gesetze durch Schweigegeld-Zahlungen über seinen nun mit den Ermittlern kooperierenden Anwalt Michael Cohen an zwei mutmaßliche Geliebte kurz vor der Wahlentscheidung vor zwei Jahren.

Solche Vorwürfe einfach, wie er es bisher getan hat, als „politische Hexenjagd“ vom Tisch zu wischen, das wird Trump 2019 kaum möglich sein. Denn immerhin sind es, wie die „Washington Post“ zusammengezählt hat, mittlerweile 17 diverse Untersuchungen, die sich der Person Trump, seinen Firmen und seinen Wahl-Organisationen widmen. Und als wäre das nicht an drohendem Unheil genug, gibt es da ja noch die US-Demokraten im Repräsentantenhaus, die sich über die bei den Zwischenwahlen im November 2018 frisch gewonnene Mehrheit freuen und nun den Vorsitz in wichtigen Ausschüssen haben. Führende Demokraten haben angekündigt, den Präsidenten und seine früheren wie derzeitigen Mitarbeiter mit Vorladungen überziehen zu wollen, während andere Hardliner innerhalb der Opposition schon von einem Amtsenthebungsverfahren reden, obwohl der Bericht von Sonderermittler Mueller noch nicht einmal vorliegt. Ob darin tatsächlich enge und aktive Absprachen des Trump-Teams mit Moskau zum Nachteil von Hillary Clinton nachgewiesen werden können, ist weiter offen. Muellers Team hat bisher zwar mehr als 30 Anklagen gegen Personen im Orbit Trumps ausgearbeitet, die von Steuerhinterziehung über Bankbetrug bis zu Falschaussage reichen. Doch keine dieser Anklagen konnte, dem eigentlichen Ermittlungsauftrag folgend, bisher schlüssig darlegen, dass die Wahlen 2016 von Trump „gestohlen“ wurden, wie es Demokraten behaupten.

Was kommt noch raus?

Ob sich Mueller zu einem solchen Fazit in seinem Abschlussbericht vorwagt, ist die große Unbekannte in der offenen Rechnung über Trumps Schicksal. Viel wahrscheinlicher sei, so stellen es informierte Kreise in führenden US-Medien dar, dass Mueller und sein Team lediglich auflisten werden, was für Verfehlungen spreche – aber keine Empfehlung über eine Anklage abgeben. Dies sei dann eine Entscheidung, die das Justizministerium und auf politischer Ebene die Volksvertreter treffen müssten. Doch niemand in der amerikanischen Öffentlichkeit weiß, was die Ermittler bisher von zwei Männern erfahren haben, die Trumps Schicksal in der Hand zu haben scheinen. Zum einen ist dies Michael Cohen, der frühere und nun redebereite „Fixer“ Trumps, der sich – entgegen seinen früheren Angaben – doch heimlich im Auftrag des Kandidaten 2016 mit Russen in Prag getroffen haben könnte, um gegen Clinton zu konspirieren. Neuen Berichten zufolge sollen Handy-Daten für eine solche Reise sprechen.

Und dann ist da noch ein Mann, dessen Rolle Medien und politische Beobachter bisher weitgehend übersehen haben: Allen Weisselberg, der langjährige Finanzchef der Trump-Organisation – die Person, die im Auftrag Trumps stets die Schecks ausgestellt hat, die privaten und geschäftlichen Finanzströme Trumps kennt, alles über seine Projekte weiß und von Sonderermittler Mueller Immunität bekommen hat, um ohne Furcht vor Strafen über mögliche Mauscheleien und schmutzige Geschäfte reden zu können.

Angesichts dieser Fülle ablenkender Bedrohungen fragen sich Beobachter, wie Trump im Jahr 2019 – geschwächt zuletzt durch prominente Abgänge wie von Verteidigungsminister Mattis oder Stabschef Kelly – überhaupt effizient regieren und beim Wähler punkten will. Zumal eines seiner Hauptargumente für eine erfolgreiche Amtszeit nun entwertet scheint: der Höhenflug an der Wall Street. Unklar ist zudem, ob der Präsident eines seiner wichtigsten Versprechen – den Bau einer Mauer zu Mexiko – finanzieren und einlösen kann. Die Demokraten haben ihm bisher politisch hier alles entgegengestellt, was sie können – und lassen Trump auf Twitter weiter toben und kritisieren. Eine Angewohnheit, die der Präsident auch 2019 nicht ablegen dürfte. „Niemand sollte erwarten, dass Trump 2019 aufhört, Trump zu sein“, schrieb dazu die „New York Post“. Und: Der Präsident werde im kommenden Jahr „noch frecher und aggressiver“ sein, weil er dies brauche, um im Amt zu überleben und die Chance auf eine Wiederwahl zu haben.

.Die lange Liste der Abgänge aus dem Trump-Team:

http://www.sk.de/9998745