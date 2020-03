Rassismus vor 5 Stunden

„Wir sind ja keine Fremden mehr“: Gökay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland, erklärt, warum das Land ein neues Wir-Gefühl braucht

Am Mittwoch ist es zwei Wochen her, dass ein rechtsextremistischer Täter neun Personen in und vor zwei Shishabars tötete. Was folgt aus dem Terror von Hanau? Gökay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland, will, dass Rassismus endlich ernst genommen wird – und dass wir die Vielfalt unserer Gesellschaft einüben.