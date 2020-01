Wer will noch Geld in einen Windpark stecken, wenn eine Bürgerinitiative dem Projekt schon im Vorfeld den Garaus macht? Vor allem den Windkraft-Gegnern ist es anzulasten, dass sich in Baden-Württemberg kaum noch ein neuer Rotor dreht. Tote Hose im Ländle. Wir erinnern uns: 2012 beschloss die damalige Landesregierung unter grüner Führung, bis 2020 sollten mindestens 10 Prozent des im Südwesten erzeugten Stroms aus heimischer Windkraft stammen. Bisher sind es weniger als vier Prozent. Ein Desaster für die Energiewende und ein Armutszeugnis für ein grün geführtes Bundesland.

Eine windige Idee?

Es muss sich also etwas ändern und zwar schnell. Daher sind neue Ideen gefragt. Die SPD hat ein „Windbürgergeld„ in die Debatte geworfen. Windig könnte man die Idee nennen, würde man sie nur als Erkaufen eines willfährigen Verhaltens verstehen. Quasi als Schweigegeld für ein Ja zum Bau neuer Windparks.

So simpel indes ist die Sache aber nicht gemeint. Es ist längst Konsens, dass die Akzeptanz der Windkraft bei den Bürgern angeschoben werden muss, wenn man die hochsteckten Klimaziele jemals erreichen will. Auch in der Union sieht man das so. So stellt sich auch der Konstanzer CDU-Umweltpolitiker und Fraktionsvize Andras Jung hinter den Vorschlag, durch Beteiligung von Bürgern und Kommunen das Ja zur Windkraft zu stärken.

Profit durch heimischen Strom

Diese Idee ist richtig und durch das Modell der Bürgerwindparks auch schon teilweise in unserer Region verwirklicht. Gerade die Windkraft bietet hervorragende Möglichkeiten, Menschen an günstiger Stromerzeugung so zu beteiligen, dass sie die Vorteile im Geldbeutel spüren. Gemeinden könnten pro Rotor und Jahr einen bestimmten Betrag erhalten, der dann in bürgernahe Projekte fließt. Davon würden nicht nur Anwohner sondern alle profitieren. Das alles ist ohne großen Aufwand zu verwirklichen, man muss es nur wollen und anpacken.

Dynamik statt Bürokratie

Das Ja oder Nein zur Windkraft wird nicht durch die Frage entschieden, ob sich die Rotoren in 500 oder 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung drehen. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier erkennt das nicht und zeigt, dass er einfach nichts verstanden hat. Es geht nicht um Bürokratisierung der Windpark-Planung, sondern um die dynamische Ermöglichung dieser Technik, in der Deutschland einmal Maßstäbe gesetzt hat und dort jetzt abgehängt wird. Höchste Zeit, diesen Trend zu beenden.