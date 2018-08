von dpa

Mit Rücktritt droht der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer jetzt erstmal nicht mehr. Doch so richtig belastbar ist der Berliner Koalitionsfrieden wohl immer noch nicht – obwohl die Regierung so viel Geld verteilen kann wie nie. Das liegt zum Teil an Umfragen, die zeigen, dass die Koalition aus CDU, CSU und SPD keine Mehrheit mehr hätte, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Außerdem hegt Seehofer immer noch Groll – auch gegen einige seiner Parteikollegen. Er fühlt sich missverstanden, verspottet und ungerecht behandelt und sagt das auch immer wieder. Am Sonntag im ZDF-„Sommerinterview“ klagt er, manches von dem, was dieses Jahr über ihn gesagt oder geschrieben wurde, sei „an der Grenze dessen, was man als Politiker hinnehmen sollte“.

Immer wieder blickt Seehofer zurück. Zum Beispiel auf den Streit um die von ihm geforderte Obergrenze für die Aufnahme von Asylbewerbern, an der die Regierungsbildung im Frühjahr fast gescheitert wäre. „Alle sind über mich hergefallen. Auch die eigenen Parteifreunde. Jetzt steht es im Koalitionsvertrag“, sagt er. „Mir wird ja immer zugeschrieben, der ist nur für Sicherheit, der ist ein verdeckter AfDler“, klagt Seehofer am Samstag in einer Rede beim „Tag der Heimat“ des Bundes der Vertriebenen. Dabei sei sein ideologischer Unterbau „die christliche Soziallehre, in der bin ich großgeworden“.

Nach einem abendlichen Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) zur Sozialpolitik demonstriert Seehofer aber nicht Larmoyanz, sondern Tatkraft. Er sagt, die Regierung wolle in den kommenden Wochen ein wahres Feuerwerk an Reformen und Projekten beschließen zu Rente, Arbeitslosenversicherung, Wohnungskrise und zur Zuwanderung von Fachkräften.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht im Deutschen Bundestag mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (l, CSU), und mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (r, SPD). | Bild: Wolfgang Kumm

Verhältnis weiter belastet

Eine Einigung, die man schon öffentlich präsentieren kann, haben die drei bei ihrem Treffen aber nicht gefunden. Weitere Gespräche im größeren Kreis sollen am Dienstag folgen. Mit der SPD gibt es wohl noch Abstimmungsbedarf. Darauf, dass es diesmal nicht an der Uneinigkeit von CDU und CSU liegt, deutet hin, dass sich Merkel für Dienstag zum Abendessen mit SPD-Chefin Andrea Nahles verabredet hat.

Unvergessen sind die Wochen im Frühsommer, als sich der Bayer mit der Kanzlerin derart über die von ihm verlangte Zurückweisung von Migranten an der Grenze zerstritt, dass die Neuauflage der großen Koalition beinahe geplatzt wäre. Merkel hätte dann wohl ihr Amt verloren. Die Umfragewerte gingen daraufhin für beide Schwesterparteien weiter in den Keller.

Vielleicht ist Seehofer aber nicht der Einzige, der nachtragend ist. Auch der Groll der Kanzlerin über die Konfrontationsstrategie von Seehofer und seiner CSU in der Asylfrage dürfte noch nicht verflogen sein. Zeigen wird Merkel ihre Verärgerung aber wohl nicht mehr. Denn vor den wichtigen Landtagswahlen im Oktober – zuerst in Bayern, dann in Hessen – will man die Wähler nicht dadurch vergraulen, dass sich die schwarzen Schwestern streiten wie die Kesselflicker.

Horst Seehofer (CSU), Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau, spricht vor Bürgern in der Bundespressekonferenz. | Bild: Michael Kappeler (dpa)

Seehofer gibt sich versöhnlich

Seehofer gibt sich in einer Fragerunde mit Bürgern am Samstag denn auch ziemlich konziliant. Zur Kanzlerin habe er natürlich auch im Urlaub Kontakt gehabt. Dieser sei „zwar nicht so dicht und persönlich wie in normalen Sitzungswochen“, aber: „Wir wissen also um unsere gegenseitige Stimmung.“ Und die sei „bei allen dreien entspannt und gut“, sagt er auch mit Blick auf Scholz.

Doch so ganz kann Seehofer das Nachkarten dann doch nicht sein lassen. Im Bürgerdialog betont Seehofer, er habe sich nach dem Amt des Innenministers nicht gedrängt. Der CSU-Chef sagt: „Es war auch die Kanzlerin, die mich gefragt hat, ob sie mit mir rechnen kann.“

Denjenigen, die in Berlin schon über sein vorzeitiges Ende als Innenminister spekulieren, will der 69-Jährige jedenfalls aktuell kein Futter liefern. Als er gefragt wird, wie er sich das Ende seiner politischen Laufbahn vorstelle, gibt er schmunzelnd zurück: „Schmerzfrei.“

Ein Politiker müsse sich aber auch selbst prüfen, sagt Seehofer nachdenklich. Solange niemand sage, „jetzt wird's aber Zeit, Du wirst tatterig und kannst Dich nicht mehr klar artikulieren“, und solange keine „Anfangszustände von Demenz“ vorlägen, denke er aber nicht ans Aufhören, macht der Minister deutlich. Auf jeden Fall würde er seinen Ausstieg nicht mehr ankündigen, sondern es ganz anders machen und sagen: „Jetzt ist Schluss. Und aus.“ Sicherheitshalber fügt Seehofer hinzu: „Aber das ist auf absehbare Zeit nicht der Fall.“

