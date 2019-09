Herr Brandstätter, der Ibiza-Skandal hat die FPÖ hart getroffen. Welchen Stand hat die Partei jetzt, so kurz vor der Wahl?

Helmut Brandstätter. | Bild: privat

Es gibt Umfragen, auf denen hervorgeht, dass es eine große Zahl von Österreichern gar nicht so interessiert, was passiert ist. Viele glauben, dass andere Parteien so etwas vielleicht auch gemacht hätten. Die FPÖ steht derzeit bei 20 Prozent, sie könnte zweitstärkste Kraft werden. Die SPÖ liegt in den Umfragen nur leicht vorne. Die FPÖ hat zudem einen sehr hohen Anteil an entschlossenen Wählern, die sehr loyal zur Partei stehen.

Woran liegt das?

Die FPÖ hat ein klares Programm gegen Asylbewerber und Ausländer generell. Rein gesellschaftspolitisch liegt es daran, dass es viele Unsicherheiten gibt, was Einkommen und die Zukunft betrifft. Wie andere populistische Parteien hat die FPÖ inhaltlich nicht viel zu bieten. Aber sie kreiert ein Zusammengehörigkeitsgefühl, sie appelliert an Emotionen, spricht die Sorgen und Nöte der Menschen an. Auch wenn sie dafür keine Lösungen bietet. Aber während die deutschen Parteien sich weigern, mit der AfD zu koalieren, wird es die ÖVP wohl wieder tun.

Dem früheren FPÖ-Innenminister Herbert Kickl werfen Sie autoritäre Tendenzen vor. Was genau meinen Sie damit?

Sein Verhalten passt bestens zur AfD. Er lobt das ungarische System: Dass das Regime von Viktor Orbán autoritär ist, ist unbestritten. Kickl hat ähnliche Versuche unternommen, in der Polizei Parallelstrukturen aufgebaut, die ihm gegenüber loyal sind, auch im Verfassungsschutz. Seine Auftritte im Parlament zeigen immer wieder, in welch autoritären Strukturen er denkt. Ob antisemitisch oder rassistisch, hat er seine Sprüche drauf.

Ist das etwas, das ihn gefährlich macht?

Kickl ist nicht so ideologisch gefestigt, anders als Strache kein Mitglied einer dieser deutsch-nationalen Burschenschaften. Er ist einer, der in autoritären Strukturen denkt. Er hat Philosophie studiert, kommt aus einem Arbeitermilieu. Er war fasziniert von Jörg Haider (früherer verstorbener FPÖ-Chef, A.d.R.), für den er lange gearbeitet hat.

Wäre trotz des Skandals eine neuerliche Koalition von Sebastian Kurz‚ ÖVP mit der FPÖ denkbar?

Kurz hat nicht ausgeschlossen, wieder mit der FPÖ zu koalieren. Er hat sinngemäß gesagt, er kann es sich vorstellen, aber gleichzeitig will er nicht, dass es immer wieder die rechtsextremen Ausfälle gibt. Das ist doch absurd. Diese Rechtsextremen gehören zur FPÖ. Und Kurz will wieder mit ihnen koalieren.

Ist die österreichische Bevölkerung vielleicht schon an Skandale aus Wien gewöhnt?

Ich glaube nicht, dass es in Österreich mehr Skandale gibt oder es korrupter ist. Aber in diesen 17 Monaten hat sich etwas verändert, da sind Standards verschoben worden. Noch vor zehn Jahren hätten antisemitische Bemerkungen dazu geführt, dass eine Koalition in die Brüche geht, so geschehen in Voralberg. In den vergangenen beiden Jahren gab es praktisch täglich solche Bemerkungen, aber es hatte keine Konsequenzen.

Hat Kurz seinen Bonus als sympathischer Jungpolitiker mittlerweile verspielt?

Sicher nicht. Er ist derzeit sogar der mit Abstand erfahrenste Spitzenpolitiker. Er ist erst 33 Jahre alt, aber schon seit 17 Jahren in der Politik. In dieser Zeit hat er massiv an seiner Karriere gearbeitet. Seine eigene PR ist unnachahmlich, auch was das Auftreten betrifft. 2017 war ein reiner Flüchtlingswahlkampf. Da hat er sehr selbstsicher gewirkt. Die große Veränderung liegt darin, dass er bei Weitem nicht mehr so selbstsicher wirkt, weil die Dinge nicht mehr so selbstverständlich laufen und er bei vielen Themen nur Überschriften formulieren kann.

Sie haben Ihre Position beim Kurier aufgegeben und kandidieren für die Neos. Warum?

Ich weiß, dass ich nach dieser Entscheidung nicht zurück kann in den Journalismus. Ich hätte mich nicht darum beworben, aber wurde von einer liberalen Partei gefragt, die mich inhaltlich anspricht. Mein Buch hat mich noch mehr politisiert, weil ich gesehen habe, wie beschränkt die Möglichkeiten eines Publizisten sind: Man kann auf Dinge aufmerksam machen, aber nichts ändern. Die Neos sind eine kleine, aber inhaltlich starke Fraktion. Es ist ein Versuch, ob es gut geht, weiß ich nicht.