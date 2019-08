von Jörg Blank und Basil Wegener (dpa)

Es droht eine historische Premiere mit Schockwirkung, wenn am 1. September in Sachsen und Brandenburg gewählt wird. Erstmals könnten die Rechtspopulisten von der AfD in zwei Bundesländern Landtagswahlen gewinnen – und eine Regierungsbildung der etablierten Parteien extrem erschweren. Möglich, dass solche Ergebnisse die ohnehin von Anfang an wackelige große Koalition von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Mark erschüttern könnten. Ein dauerhafter Siegeszug der Rechtspopulisten in Ostdeutschland dürfte auch im Ausland mit Argwohn beobachtet werden. Die Wirtschaft befürchtet schon Wettbewerbsnachteile.

Nicht unwesentlich ist, dass mit Wahlerfolgen in Sachsen, Brandenburg und am 27. Oktober in Thüringen Vertreter des völkisch-nationalen „Flügels“ innerhalb der AfD bundesweit an Einfluss gewinnen könnten. Im Zentrum steht der Thüringer AfD-Chef und Rechtsaußen Björn Höcke. Auch der brandenburgische AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz gilt als Vertreter des „Flügels“, der sächsische Spitzenkandidat Jörg Urban bekennt Sympathie für die Gruppierung. Die AfD verärgert die etablierten Parteien mit Wahlkampfslogans in Anlehnung an die Zeit der DDR-Bürgerrechtsbewegung. „Vollende die Wende“, proklamiert die Partei etwa.

Die SPD wirkt resigniert

In Sachsen schien es aus Berliner Perspektive geradezu so, als würden Kanzlerin Angela Merkel und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer parteiinternen Gegnern aus der Bundespolitik das Wahlkampffeld kampflos überlassen müssen. Schlagzeilen macht dagegen Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Sächsische CDU-Wahlkämpfer zeigen sich gern mit dem umstrittenen Mitglied der ultrakonservativen Splittergruppe Werteunion, anders als mit der Parteiprominenz aus Berlin, so scheint es jedenfalls manchmal. Für seine Kritik an der Migrationspolitik der Kanzlerin und für seine harten sicherheitspolitischen Thesen erhält Maaßen gerade im Osten viel Beifall.

Die Bundes-SPD – so hatte man den Eindruck – nimmt Niederlagen bei den Landtagswahlen fast etwas resigniert in Kauf. Hinter vorgehaltener Hand zeigten sich die Wahlkämpfer genervt. In Brandenburg hoffen die Genossen, dass es mit den erstarkten Grünen für Rot-Rot-Grün reicht. Und in Sachsen wäre es schon ein kleines Wunder, würde die SPD nicht auf einen einstelligen Wert abstürzen. Am Ende könnte sogar eine Koalition aller Parteien jenseits der AfD nötig werden – das wäre wohl der größte Triumph der AfD.