Es ist kein Zufall, dass Arbeitsminister Hubertus Heil das Konzept für die Grundrente erst nach der Europawahl vorstellen will, aber kurz zuvor schon ein paar Details dazu streut. Die SPD will sich ihr angekratzes soziales Image wieder aufpolieren. Doch ein Blick auf die Eckdaten genügt, um zu erkennen, dass der Vorstoß von Heil wenig Chancen auf Erfolg haben dürfte – und zudem finanziell nicht tragfähig ist.

Zum einen stützt sich Heil auf die europäische Finanztransaktionssteuer, mit die Grundrente finanziert werden soll. Dabei ringen die Minister der Mitgliedstaaten seit acht Jahren um eine Lösung. Und selbst wenn sie eingeführt werden sollte: Das derzeitige Konzept dazu sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Einnahmen mit den Beiträgen in den EU-Haushalt verrechnen dürfen. Auch mit Heils zweiter Finanzierung belastet er die ohnehin langsamer wachsende Wirtschaft: Die Erhöhung der Mehrwertsteuer bei Hotels würde kleine und mittelständische Betriebe treffen.

Eine Bedürftigkeitsprüfung will er auch nicht mehr. Dabei ist das im Koalitionsvertrag vereinbart. Der Vorstoß von Heil ist deshalb kaum mehr als eine Wahlkampagne der SPD. Ein tragfähiges Konzept für die Zukunft aber sieht anders aus – so hehr das Ziel sein mag, Menschen, die 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben, aber dennoch nicht von ihrer Rente leben können, auch sein mag.

Die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren werden sinken, das steht fest. Ein sinnvollerer Ansatz wäre es da zur Finanzierung der Grundrente, die Großverdiener stärker steuerlich zu belasten. Da aber rüttelt die Politik nicht am Steuersystem. Dabei wäre das ein Ansatz, der sowohl umsetzbar wäre, als auch die Finanzierung der Grundrente in Milliardenhöhe ermöglichen würde. Und es wäre einer, der mit den Prinzipien der SPD vereinbar wäre – ein sozial gerechter eben.