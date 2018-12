von Detlef Drewes, Brüssel

Der Euro hat die heftigen Stürme der Weltfinanzkrise gut überstanden. Jetzt soll unser Geld wetterfest für mögliche neue Orkane gemacht werden. Können die Beschlüsse der europäischen Finanzminister Katastrophen zukünftig wirklich verhindern?

Die Griechenland-Krise hat allen Beteiligten eine wichtige Lehre erteilt: Es wurde zwar am laufenden Band mit immer neuen Hilfspaketen viel Geld in das Land gepumpt. Doch damit bediente man im Wesentlichen Fälligkeiten bei den eigenen Banken. Für die Zukunft des Landes waren die politischen Reformen viel wichtiger – auch wenn sie unter Druck zustande kamen. Jede Währungsunion braucht eine eng verzahnte Wirtschafts- und Sozialpolitik. Sie muss darauf bauen, dass die Mitgliedstaaten politische Reformen und eine solide Haushaltsführung ernstnehmen. Schulden sind keine tragfähige Basis für die Zukunft. Das Beispiel Italien zeigt, wie schnell der Egoismus einer Regierung das ganze Gebilde in neue Schwierigkeiten stürzen kann.