von Ralf Müller, München

Es kam, wie es kommen musste: Als die beiden SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles (Bund) und Natascha Kohnen (Bayern) vor die Mikrofone im Senatssaal des Bayerischen Landtags in München treten, interessiert sich kein Medienvertreter so recht für die „Sach-themen“ Kinderbetreuung und bezahlbarer Wohnraum, welche die beiden SPD-Frauen mit Blick auf die bayerische Landtagswahl am 14. Oktober in den Vordergrund stellen wollen, sondern nur eines: Wie geht es jetzt weiter in der SPD und in der Berliner Koalition?

Gegensätzliche Meinungen treffen aufeinander

Man wusste, die beiden Spitzengenossinnen sind sich nicht einig. Die wahlkämpfende Kohnen hatte sich tags zuvor in einem Brief an die Bundesspitze bitterlich über die Beförderung von Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Innenministerium beklagt und das Ganze als „schweren Fehler, politisch nicht nachvollziehbar und nirgendwo vermittelbar“ und damit auch Nahles gemeint, die dem Deal zugestimmt hatte. Kohnens Forderung: Die SPD-Bundesminister sollten im Kabinett gegen die Berufung Maaßens stimmen. Das wäre freilich eine recht zahnlose Demonstration, wie mittlerweile bekannt wurde. Denn in Angela Merkels Ministerrunde hat die Union eine klare Mehrheit und das Abstimmungsverhalten einzelner Mitglieder darf nach außen nicht kommuniziert werden.

Einig sind sich Nahles und Kohnen nur in der Schuldfrage

Gleichwohl blieb Kohnen, selbst stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende, dabei: „In Bayern gibt es eine geschlossene Haltung“, sagte sie, während neben ihr Andrea Nahles tapfer lächelte. Man habe darüber geredet und es gebe „unterschiedliche Ansichten“. Immerhin war man sich bei einem Treffen der Spitzen von SPD-Bundestagsfraktion und bayerischer Landtagsfraktion einig, wer der eigentlich Schuldige an dem Desaster ist: CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der mute dem Land etwas zu, was man nicht nachvollziehen könne, sagte Kohnen und: „Für mich ist dieser Mann außer Rand und Band.“

Seehofer als Sündenbock

Der CSU-Chef könne offensichtlich „machen, was er will“, stimmte Nahles der Analyse zu. Immerhin hat Seehofer es geschafft, die SPD in eine neue Krise zu stürzen. Sie wisse schon, dass es „neue Diskussionen“ in ihrer Partei gebe und erwartet habe sie Meinungsäußerungen aus dem eigenen Lager „bis hin zur Empörung“ auch. Etwas anderes hätte sie auch „äußerst gewundert“. Und es ärgere sie auch, dass die Bundesregierung „wieder kein gutes Bild“ abgebe. Doch trotz alledem stehe sie zu ihrer „klaren Positionierung“ im Koalitionsausschuss mit Merkel und Seehofer. Was umschreibt, dass sie zähneknirschend der Berufung Maaßens zu Seehofers Staatssekretär auf Kosten des SPD-Genossen Gunther Adler zugestimmt hat. „Horst Seehofer“, erläuterte Nahles in München noch einmal, „hat die Personalfrage zur Koalitionsfrage gemacht“. Es gehe jetzt eben auch um „größere Abwägungen“, zum Beispiel, „ob Neuwahlen jetzt das Richtige sind“.

Der Fall Maaßen und die Folgen Der Jurist Hans-Georg Maaßen (55) ist seit 2012 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er stammt aus Nordrhein-Westfalen und ist Mitglied der CDU. Nach Zweifeln an seiner Eignung im Kampf gegen Rechtsextremismus hatte die SPD seine Ablösung gefordert. Auslöser waren Interview-Äußerungen zu fremdenfeindlichen Übergriffen in Chemnitz. Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chefin Andrea Nahles einigten sich letztlich auf einen Wechsel Maaßens zum Staatssekretär ins Bundesinnenministerium – und damit auf eine Beförderung. Zugleich wird der für Wohnen und Bau zuständige SPD-Staatssekretär Gunther Adler geopfert: Er muss seinen Posten für Maaßen räumen. Zahlreiche SPD-Politiker halten das für inakzeptabel und stellen die Zukunft der Koalition infrage. Berlin Der vergiftete Sieg der Andrea Nahles Das könnte Sie auch interessieren

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein