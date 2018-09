In diesem Jahr sollte es eigentlich Grund zum Feiern geben. Denn die Slowakei begeht 2018 das 25. Jubiläum ihrer Unabhängigkeit. Stattdessen manövriert sich der kleinste Staat in der Runde der Visegrád-Gruppe (Polen, Ungarn, Tschechien gehören auch dazu) derzeit durch die Nachwehen der wohl tiefsten Krise seit ihrer Staatsgründung.

Rückblende: In der Nacht zum 27. Februar dringen einer oder mehrere Unbekannte in die Wohnung von Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova in dem kleinen slowakischen Dorf Velka Maca, etwa 60 Kilometer östlich von der Hauptstadt Bratislava, ein. Mit gezielten Schüssen in Brust und Kopf werden die beiden hingerichtet. Der 27-jährige investigative Journalist galt als Überflieger in seiner Branche: ein Profi beim Aufspüren und Auslesen relevanter Daten. Mehrfach berichtete Kuciak über korrupte Machenschaften in seinem Land, vor seinem Tod recherchierte er, inwieweit die regierende sozialdemokratische Smer – von Kritikern auch als linkspopulistisch bezeichnet – Verbindungen zur italienischen Mafia unterhielt. Kuciak zufolge soll die Mafia über zwei der wichtigsten Berater von Ministerpräsident Robert Fico direkten Zugang zur Regierung gehabt haben.

Ex-Premierminister Robert Fico. | Bild: Vladimir Simicek/AFP

Für ihre Arbeit wurden Journalisten wie Kuciak von Regierungschef Robert Fico regelmäßig öffentlich diffamiert – als „vom Ausland bezahlte Staatsfeinde“ oder gar „antislowakische Prostituierte“ bezeichnete er sie. Sie waren ihm lästig. Besonders Kuciak. Denn der hatte aufgedeckt, dass Fico das slowakische Ex-Model Maria Troskova (ohne politische Erfahrung) zu seiner persönlichen Assistentin gemacht hatte. Besagtes Model war früher mit dem – laut Kuciaks Recherchen – mutmaßlichen Mafiaboss Antonino Vadalà zusammen und auch geschäftlich mit ihm verbunden. Vadalà lebt im Osten der Slowakei – er gilt als einer der Verdächtigen im Mordfall Kuciak-Kusnirova. Ex-Model Troskova, die zwischenzeitlich als Geliebte von Fico gehandelt wurde, begleitete den Premier 2017 sogar zu einem Treffen mit der Bundesregierung – eine Frau, die Kontakte zur Mafia haben könnte. Inzwischen soll das Ex-Model untergetaucht sein.

Nach Kuciaks Recherche ist die kalabrische ‚Ndrangheta besonders im Osten der Slowakei aktiv. Es geht unter anderem um die Veruntreuung von EU-Agrarsubventionen. Bauern werden ihre vom Staat gepachteten Felder weggenommen – mit Gewalt oder durch Erpressung. Die Mafia schöpft die Subventionen der EU ab, heißt es. Pro Hektar bezahlt die EU pro Jahr etwa 240 Euro. Jedes Jahr versickern auf diese Weise Millionen von EU-Fördergeldern. Bauer Juraj Beres hat das am eigenen Leib erlebt. Einst hatte er 1000 Hektar Land, über einen langjährigen Pachtvertrag. Eines Tages tauchte ein ehemaliger Polizist mit einem Schlägertrupp auf, erzählt er. Sie schlugen ihn brutal zusammen, zerstörten seine Maschinen und ernteten seine Felder ab. Das Land gehöre nun ihnen, sagten sie ihm. Die Polizei sei gekommen und habe alles aufgenommen, sagt Beres. Danach habe sie sich aber nie wieder mit dem Fall auseinandergesetzt. Der Landwirt glaubt nicht an die Mafiageschichten, zumindest nicht die italienischen: „Das hier ist die slowakische Mafia“. Er kenne etwa 30 andere Bauern, denen es so ergangen sei wie ihm, sagt er.

Der Regierungssitz im Grassalkovich-Palast in Bratislava. | Bild: Richard Šemík/stock.adobe.com

Wut auf die Regierung

Schon vor dem Mord an Kuciak und seiner Verlobten wurde der öffentliche Unmut immer deutlicher. Tausende demonstrierten gegen Vetternwirtschaft und Korruption. Innenminister Robert Kalinák warfen sie Korruption vor. Er soll den Steuerbetrug eines Oligarchen gedeckt haben. Nach der kaltblütigen Hinrichtung an Kuciak und Kusnirova aber ging ein Erbeben durch das Land. Zehntausende gingen auf die Straße. Fico packt in einer Pressekonferenz dicke Geldbündel auf den Tisch: Eine Million Euro für Hinweise zum Kuciak-Mord. Für viele wirkt es wie eine Szene aus einem Mafiafilm.

Der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte werden im Februar ermordet. | Bild: Vladimir Simicek/AFP

Staatspräsident Andrej Kiska sieht die Lage mit großer Besorgnis. „Heute ist das Misstrauen der Menschen gegenüber dem Staat riesig“, stellt er fest. „Viele Menschen glauben, dass die Tragödie des Mordes an Kuciak und seiner Verlobten in vielerlei Hinsicht die slowakische Wirklichkeit widerspiegelt. Das ist eine schreckliche Visitenkarte unseres Staates nach 25 Jahren Existenz“, resümiert er.

Schließlich reichte Fico seinen Rücktritt ein – nicht aber, ohne sich beim Staatspräsidenten zu versichern, dass seine Mitte-Links-Koalition mit der Ungarnpartei Most-Hid bestehen bleibt und seine Smer-Partei auch den neuen Premierminister stellen darf. Sein Vizepremier Peter Pellegrini rückt nach. Doch auch dieser tat sich bislang nicht damit hervor, den Fall zur Regierungssache zu machen. Er gilt als enger Verbündeter Ficos, der Parteichef geblieben ist. Als der Jozef Raz als neuen Innenminister mit engen Verbindungen zu seinem zurückgetretenen Amtsvorgänger Kuciak vorschlägt, legt Staatspräsident Kiska sein Veto ein.

Staatspräsident Andrej Kiska. | Bild: Tatyana Zenkovich/AFP

Inzwischen hat das Europäische Parlament eine Delegation nach Bratislava entsendet, um mehr über die Umstände des Doppelmords zu erfahren, der bis heute nicht aufgeklärt ist. Dabei galt die Slowakei lange als Musterknabe in Osteuropa. Als einziger der Visegrád-Staaten hat die Slowakei seit 2009 den Euro, 2011 folgt die Arbeitnehmerfreizügigkeit – Slowaken dürfen EU-weit Jobs annehmen. Die Wirtschaft boomt seit einem Jahrzehnt, weil sie fast vollständig privatisiert wurde, die Steuern sind niedrig, ebenso wie die Löhne und Sozialabgaben: Ausländische Investoren werden angezogen wie die Motten vom Licht. Große Autobauer eröffneten zu Beginn des Jahrtausends, noch vor dem EU-Beitritt der Slowakei 2004, Produktionsstätten in dem Land. Bis heute ist Deutschland der größte Handelspartner des Landes. Hinzu kommt die höchste Pro-Kopf-Subvention der EU.

Das viele Geld zieht aber auch zwielichtige Machenschaften an. Die Nichtregierungsorganisation Transparency International gibt für das Land auf einer Skala von null bis hundert den Wert 50 an: Null steht dabei für äußert korrupt, hundert für eine weiße Weste. Seit 2012 wurden zwar mehr als 800 Menschen wegen Korruption verurteilt. Doch lediglich sechs hatten öffentliche Ämter inne. Der Höchstrangige war ein Bürgermeister eines Städtchens mit 2000 Einwohnern. „Diese Zahlen führen zu nachlassender Unterstützung der Regierungspartei“, sagt Visegrád-Experte Milan Nic von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Ex-Innenminister Robert Kalinak. | Bild: Tomas Benedikovic/AFP

Inzwischen hat sich auch die Anti-Betrugsbehörde der EU, kurz Olaf, eingeschaltet. Die Behörde bestätigte dem SÜDKURIER, nach einer vorläufigen Einschätzung nun eine Untersuchung eingeleitet zu haben „zu dem möglichen Missbrauch von EU-Mitteln für die Landwirtschaft in der Slowakei“. Die Untersuchung stehe im Zusammenhang „mit den Problemen, die durch die Arbeit von Ján Kuciak ans Licht kamen“. Doch die Frage bleibt, warum solche Strukturen jahrelang von der Regierung übersehen werden.

Proeuropäische Kraft?

Während Ficos Amtszeit führte die Slowakei den halbjährlich rotierenden Ratsvorsitz in der EU, Fico konnte sich als proeuropäische Kraft hervortun. „Wir wollen überall dabei sein. Die EU ist für uns lebenswichtig“, betonte er dann. Andererseits gehörte er zu den schärfsten Kritikern der Flüchtlingsquote, die die EU-Innenminister erstmals in ihrer Geschichte per Mehrheit statt einstimmig beschlossen hatten. In seiner Heimat aber schlug der Regierungschef oft populistische Töne an: „Der Islam hat keinen Platz in der Slowakei“, sagte er dann: „Wir sind kein multikulturelles Land.“ Als er selbst in die Kritik geriet, ließ er sich dazu hinreißen, dem slowakischen Staatspräsidenten eine Konspiration mit US-Philanthrop George Soros vorzuwerfen – ganz nach Vorbild des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der Soros als Erzfeind sieht.

Pellegrini hält sich bislang bedeckt. Die EU sei der „Hauptlebensraum“ der Slowakei, eine Debatte über die Zukunft der EU sei automatisch „eine Debatte über uns selbst“. Andererseits spricht er sich gegen eine Vertiefung der Europäischen Union aus. Die Interessen der einzelnen Mitgliedsländer müssten darin stärker respektiert werden. Sollte diese Vorgabe nicht angemessen berücksichtigt werden, dann drohe der Zerfall der Union“, fürchtete er.

Premierminister Peter Pellegrini | Bild: John Thys/AFp

Dabei weiß Pellegrini, dass die Slowaken an das europäische Projekt glauben – sie haben bislang nur davon profitiert. Das wusste auch Fico. „Man muss ihm anrechnen, dass er darauf achtete, den Schritten Viktor Orbáns in Ungarn nicht zu folgen, der die Demokratie abbaut und zivile wie politische Freiheiten beschneidet“, betont Nic. Dennoch hinterließ die lange Phase der Macht der Smer Spuren. Die Sozialdemokraten waren in den vergangenen zwölf Jahren die meiste Zeit in der Regierungsverantwortung. „Die Zahl von Skandalen, die die Smer betreffen, hat ein nie da gewesenes Ausmaß angenommen“, sagt Nic. Er befürchtet: „Die jüngsten Entwicklungen sind ein besorgniserregendes Zeichen, dass in der Slowakei eine Übergangsperiode eingesetzt hat.“ Es klingt nicht, als spreche er von einem Übergang zu einem besseren Staat.

Slowakei Hauptstadt: Bratislava Größe: 49 034 Quadratkilometer Einwohner: etwa 5,44 Millionen – auf einem Quadratkilometer leben circa 110 Menschen Währung: Euro Regierungschef: Ministerpräsident Peter Pellegrini löste im März den wegen Korruptionsvorwürfen und einem Journalistenmord zurückgetretenen Robert Fico ab Staatschef: Präsident Andrej Kiska Regierungspartei: Smer (übersetzt: Richtung Sozialdemokratie), Politikwissenschaftler ordnen sie teils links-, teils nationalpopulistisch ein (mim)

